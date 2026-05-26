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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली में इस गलती पर पकड़-पकड़कर चालान काट रही पुलिस, FIR भी हो रही दर्ज, जानें डिटेल

दिल्ली में इस गलती पर पकड़-पकड़कर चालान काट रही पुलिस, FIR भी हो रही दर्ज, जानें डिटेल

Delhi Challan: हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दो दिन का विशेष अभियान चलाया. इस दौरान रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 12,568 चालान काटे गए. इसके अलावा 1,170 मामलों में FIR दर्ज की गई.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 26 May 2026 06:38 AM (IST)
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दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है. खासतौर पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग यानी गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है. पहले ऐसे मामलों में सिर्फ चालान काटे जाते थे, लेकिन अब पुलिस FIR दर्ज करने और गाड़ियां जब्त करने जैसी कार्रवाई भी कर रही है. इसका मकसद सड़क हादसों को कम करना और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दो दिन का विशेष अभियान चलाया. इस दौरान रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 12,568 चालान काटे गए. इसके अलावा 1,170 मामलों में FIR दर्ज की गई और 1,179 वाहनों को जब्त भी किया गया.पुलिस का कहना है कि गलत दिशा में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनता जा रहा है.

ऐसे लोगों के खिलाफ हो रही कार्रवाई

पुलिस अब इस गलती को सिर्फ ट्रैफिक नियम उल्लंघन नहीं मान रही, बल्कि इसे लोगों की जान के लिए खतरा समझते हुए आपराधिक मामला भी मान रही है.अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत दिशा में गाड़ी चलाता है, बार-बार ऐसा करता पकड़ा जाता है या उसकी वजह से कोई हादसा हो जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत FIR दर्ज की जा सकती है.

लापरवाही पर सख्त कानूनी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि हर मामले में तुरंत FIR नहीं होती.पहले अधिकारी जांच करते हैं कि गलती जानबूझकर की गई थी या फिर सड़क पर गलत संकेत, खराब बोर्ड या भ्रम की वजह से ऐसा हुआ. लेकिन जहां लापरवाही साफ दिखाई देती है, वहां सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है.

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग से आम लोगों की जान खतरे में पड़ती है, ट्रैफिक जाम बढ़ता है और आमने-सामने की टक्कर जैसे गंभीर हादसे हो सकते हैं.इसी वजह से दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं.

इन नियमों का करें पालन

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शॉर्टकट के चक्कर में अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें. ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सही दिशा में वाहन चलाएं और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाएं.क्योंकि अब सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि FIR, कोर्ट केस और गाड़ी को जब्त करने जैसी बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें:- कार में आ रही अजीब बदबू को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, तुरंत करें यह काम 

Published at : 26 May 2026 06:37 AM (IST)
Tags :
Traffic Police Auto News Traffic Challan Delhi Challan Delhi Police FIR
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