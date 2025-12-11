हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली में आधी हो जाएगी गाड़ियों की कीमत! नई EV पॉलिसी में क्या है खास? जानिए सारी डिटेल

दिल्ली में आधी हो जाएगी गाड़ियों की कीमत! नई EV पॉलिसी में क्या है खास? जानिए सारी डिटेल

EV Policy 2.0: दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा. इनमें बैटरी रीसाइक्लिंग, चार्जिंग नेटवर्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दे शामिल हैं. आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 11 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई है. इस ड्राफ्ट पर अंतिम चर्चा के बाद ही जनता के लिए इसे सार्वजनिक किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा. इनमें बैटरी रीसाइक्लिंग, चार्जिंग नेटवर्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.

दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में क्या-क्या शामिल? 

  • दिल्ली EV पॉलिसी का पहला लक्ष्य बैटरी रीसाइक्लिंग है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जाए तो इन बैटरियों की लाइफ 8 साल होती है और पुरानी लिथियम आयन बैटरियों को निपटान करना चुनौती भरा काम है. ऐसे में ड्राफ्ट में एक संगठित बैटरी रिसाइक्लिंग चेन विकसित करने का प्रस्ताव है. इस व्यवस्था को दिल्ली में पहली बार लागू किया जा रहा है.
  • इसके साथ ही दिल्ली EV पॉलिसी का दूसरा लक्ष्य है कि लोगों को 50 फीसदी तक इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट दी जाए. ऐसे में लोग अपनी गाड़ियां कन्वर्ट कर सकेंगे. जानकारी के मुताबिक, सरकार गाड़ियों की मार्केट वैल्यू के आधार पर 50 फीसदी छूट देना चाहती है, लेकिन अंतिम फैसला कैबिनेट में ही लिया जाएगा.
  • इसके अलावा तीसरे लक्ष्य की बात की जाए तो सरकार ने साल 2030 तक 5 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. इसमें हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग प्वॉइंट होंगे. इन चार्जिंग स्टेशन पर मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, सरकारी इमारतें और ऑफिस स्थापित किए जाएंगे.

कब खत्म हो जाएगी पुरानी EV पॉलिसी? 

इस ईवी पॉलिसी को लेकर सरकार की योजना है कि इसे नए साल से लागू कर दिया जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा ईवी पॉलिसी 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगी. पहली ईवी पॉलिसी को कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ई-व्हीकल की बिक्री नहीं बढ़ सकी. इसलिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है.

यह भी पढ़ें:-

Tata Sierra या Hyundai Creta, कीमत और फीचर्स के हिसाब से कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर? 

Published at : 11 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
Delhi Government Delhi Government Delhi EV Policy REKHA GUPTA EV Policy 2.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
दिल्ली NCR
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, कहा- ये सरकार चुनाव...
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, जानें क्या-क्या बोला?
विश्व
'उनका वापस जाना शर्मनाक', नागरिकता की बात कर भारतीयों को लेकर ट्रंप ने ये क्या कह डाला
'उनका वापस जाना शर्मनाक', नागरिकता की बात कर भारतीयों को लेकर ट्रंप ने ये क्या कह डाला
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Trump Tariff: India के चावल पर America सख्त, Tariff का खतरा बढ़ा |ABPLIVE
ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए किसानों की करतूत, एक-एक कर सब कुछ किया तबाह | Hanumangarh News
Maharashtra अकेला Crypto Tax King — 3 साल में ₹661 करोड़ दे डाले!| Paisa Live
Rajasthan Hanumangarh Farmers Meeting: किसानों ने बुलाई 11 बजे बड़ी बैठक, होगा बड़ा ऐलान?
Rajasthan Farmer Protest: हनुमानगढ़ में पथराव, किसान- पुलिस में झड़प
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
दिल्ली NCR
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, कहा- ये सरकार चुनाव...
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, जानें क्या-क्या बोला?
विश्व
'उनका वापस जाना शर्मनाक', नागरिकता की बात कर भारतीयों को लेकर ट्रंप ने ये क्या कह डाला
'उनका वापस जाना शर्मनाक', नागरिकता की बात कर भारतीयों को लेकर ट्रंप ने ये क्या कह डाला
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
नौकरी
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
यूटिलिटी
ITR Refund Delay: ITR फाइल करते वक्त लोग कर बैठते हैं ये कॉमन गलतियां, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका है रिफंड
ITR फाइल करते वक्त लोग कर बैठते हैं ये कॉमन गलतियां, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका है रिफंड
हेल्थ
Winter Health Tips: कब-कैसे और कितनी देर इस्तेमाल करें अंगीठी-हीटर, जिससे न घुटें सांसें? जानें डॉक्टर की सलाह
कब-कैसे और कितनी देर इस्तेमाल करें अंगीठी-हीटर, जिससे न घुटें सांसें? जानें डॉक्टर की सलाह
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget