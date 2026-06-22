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हिंदी न्यूज़ऑटोBugatti को टक्कर देने आ रही 3000HP की EV, स्पीड जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Bugatti को टक्कर देने आ रही 3000HP की EV, स्पीड जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Chinese Electric Supercar: चीनी ब्रैंड कॉसमेरा ला रहा है 3,000 हॉर्सपावर वाली इलेक्ट्रिक सुपरकार 'स्टार रेज़र'. बुगाटी को टक्कर देने वाली इस कार की टॉप स्पीड और धांसू टेक्नोलॉजी उड़ा देगी आपके होश.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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Chinese Electric Supercar: ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में हमें कई ऐसी कार देखने को मिलती हैं. जो की हवाई जहाज से भी तेज स्पीड में चलती हैं. जबकि आजकल के समय में ग्राहक स्पीड वाली कार पसंद भी कर रहे हैं. रेसर कार बनाने में चीन काफी आगे है और इस बीच कंपनी ने एक और स्पीड कार बनाकर सभी को हैरान कर दिया है. 

मशहूर चीनी ब्रैंड ड्रीम (Dreame) से जुड़े एक नए ऑटोमोटिव ब्रैंड 'कॉसमेरा' (KOSMERA) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सुपरकार 'स्टार रेज़र' (Star Razer) के कॉन्सेप्ट लुक और पावरट्रेन का खुलासा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है. यह नई इलेक्ट्रिक हाइपरकार सीधे तौर पर बुगाटी जैसी दिग्गज और आइकॉनिक कार को टक्कर देने के लिए आ रही है. तो चलिए जानतें हैं इस कार के फीचर्स के बारें में.

3,000 से ज्यादा हॉर्सपावर 

बता दें कि, कॉसमेरा स्टार रेज़र की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी ताकत है. इस कार में कंपनी कुल चार एडवांस इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करने वाली है. जो एक्सियन पावर (Axion Power) नाम की यूनिट तैयार कर रही है. ये मोटर्स आगे और पीछे के एक्सल पर डुअल-मोटर मॉड्यूल के रूप में फिट होंगी. 

प्रत्येक मॉड्यूल अकेले 1,556 hp की पावर देगा, जिससे इस कार की कुल कंबाइंड पावर 3,112 हॉर्सपावर तक पहुंच जाती है. सबसे खास बात यह है कि ये मोटर्स इतनी कॉम्पैक्ट हैं कि एक छोटे सूटकेस में समा सकती हैं. लेकिन इनका पावर-टू-वेट रेशियो 81 hp प्रति किलोग्राम है जो की एक चमत्कार से कम नहीं है.

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महज 1.7 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार 

आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि, इतनी भारी-भरकम पावर के साथ यह कार सड़क पर कैसा परफॉर्म करेगी तो इसके आंकड़े आपके हैरान कर देंगे. कॉसमेरा का दावा है कि स्टार रेज़र महज 1.7 सेकंड में 0 से 62 मील प्रति घंटे (यानी लगभग 100 kmph) की रफ्तार पकड़ सकती है. इतना ही नहीं, इसे 249 मील प्रति घंटे (करीब 400 किमी/घंटा) की स्पीड तक पहुंचने में सिर्फ 8.2 सेकंड का समय लगेगा. 

कंपनी के प्रोजेक्टेड आंकड़ों के मुताबिक इस हाइपरकार की टॉप स्पीड लगभग 550 kmph तक जा सकती है, जो बुगाटी के कई मौजूदा रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है. हालांकि, अभी इस कार की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Jun 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Kosmera Star Razer Chinese Electric Supercar 3000 Hp Hypercar Bugatti Chiron Competitor
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