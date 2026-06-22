Bugatti को टक्कर देने आ रही 3000HP की EV, स्पीड जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Chinese Electric Supercar: ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में हमें कई ऐसी कार देखने को मिलती हैं. जो की हवाई जहाज से भी तेज स्पीड में चलती हैं. जबकि आजकल के समय में ग्राहक स्पीड वाली कार पसंद भी कर रहे हैं. रेसर कार बनाने में चीन काफी आगे है और इस बीच कंपनी ने एक और स्पीड कार बनाकर सभी को हैरान कर दिया है.

मशहूर चीनी ब्रैंड ड्रीम (Dreame) से जुड़े एक नए ऑटोमोटिव ब्रैंड 'कॉसमेरा' (KOSMERA) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सुपरकार 'स्टार रेज़र' (Star Razer) के कॉन्सेप्ट लुक और पावरट्रेन का खुलासा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है. यह नई इलेक्ट्रिक हाइपरकार सीधे तौर पर बुगाटी जैसी दिग्गज और आइकॉनिक कार को टक्कर देने के लिए आ रही है. तो चलिए जानतें हैं इस कार के फीचर्स के बारें में.

3,000 से ज्यादा हॉर्सपावर

बता दें कि, कॉसमेरा स्टार रेज़र की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी ताकत है. इस कार में कंपनी कुल चार एडवांस इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करने वाली है. जो एक्सियन पावर (Axion Power) नाम की यूनिट तैयार कर रही है. ये मोटर्स आगे और पीछे के एक्सल पर डुअल-मोटर मॉड्यूल के रूप में फिट होंगी.

प्रत्येक मॉड्यूल अकेले 1,556 hp की पावर देगा, जिससे इस कार की कुल कंबाइंड पावर 3,112 हॉर्सपावर तक पहुंच जाती है. सबसे खास बात यह है कि ये मोटर्स इतनी कॉम्पैक्ट हैं कि एक छोटे सूटकेस में समा सकती हैं. लेकिन इनका पावर-टू-वेट रेशियो 81 hp प्रति किलोग्राम है जो की एक चमत्कार से कम नहीं है.

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महज 1.7 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार

आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि, इतनी भारी-भरकम पावर के साथ यह कार सड़क पर कैसा परफॉर्म करेगी तो इसके आंकड़े आपके हैरान कर देंगे. कॉसमेरा का दावा है कि स्टार रेज़र महज 1.7 सेकंड में 0 से 62 मील प्रति घंटे (यानी लगभग 100 kmph) की रफ्तार पकड़ सकती है. इतना ही नहीं, इसे 249 मील प्रति घंटे (करीब 400 किमी/घंटा) की स्पीड तक पहुंचने में सिर्फ 8.2 सेकंड का समय लगेगा.

कंपनी के प्रोजेक्टेड आंकड़ों के मुताबिक इस हाइपरकार की टॉप स्पीड लगभग 550 kmph तक जा सकती है, जो बुगाटी के कई मौजूदा रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है. हालांकि, अभी इस कार की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है.

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