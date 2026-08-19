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हिंदी न्यूज़ऑटोCarFastest Car Under 10 Lakh: 10 लाख की रेंज में सबसे तेज भागने वाली कार कौन-सी? देख लें लिस्ट

Fastest Car Under 10 Lakh: 10 लाख की रेंज में सबसे तेज भागने वाली कार कौन-सी? देख लें लिस्ट

Fastest Car Under 10 Lakh:10 लाख रुपये के बजट में सबसे तेज भागने वाली कारों में Hyundai i20 और Tata Altroz Racer सबसे आगे हैं, जो लगभग 9.9 से 10 सेकंड में यह रफ्तार पकड़ लेती हैं.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 19 Aug 2026 09:42 PM (IST)
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Fastest Car Under 10 Lakh: भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में आज के समय ग्राहक सिर्फ अच्छा माइलेज नहीं देखते, बल्कि उन्हें गाड़ी चलाते समय दमदार रफ्तार और पिक-अप भी चाहिए होता है. अगर आपका बजट 10 लाख रुपय तक है, तो इस रेंज में आपको नॉर्मल इंजन की जगह टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां देखनी चाहिए. क्योंकि टर्बो इंजन कम सीसी के होने के बावजूद गाड़ी को जबरदस्त पावर देते हैं, जिससे ये गाड़ियां कुछ ही सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती हैं. तो आइए जानते है उन टॉप 5 गाड़ियों के बारे में जो इस बजट में रफ्तार के शौकीनों की पहली पसंद बनी हुई हैं. 

Hyundai i20 N Line

हुंडई की यह प्रीमियम हैचबैक रफ्तार के मामले में इस बजट की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में से एक है. इसमें आपको 1.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 120 PS की पावर जेनरेट करता है. साथ ही यह कार महज 9.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. इसका स्पोर्टी लुक और दमदार एग्जॉस्ट साउंड युवाओं को काफी पसंद आता है. 

Tata Altroz Racer

टाटा मोटर्स ने अपनी सेफ हैचबैक अल्ट्रोज़ का एक खास परफॉर्मन्स ओरिएंटेड वर्जन बाजार में उतारा है, जिसे Tata Altroz Racer नाम दिया गया है. इस कार में 1.2-लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो गाड़ी को 120 PS की ताकत देता है. स्पीड लवर्स के लिए बनाई गई यह कार लगभग 10 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार छू लेती है. 

Citroen C3 Turbo

फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन की C3 का टर्बो वेरिएंट कम कीमत में सबसे ज्यादा पिक-अप देने के लिए जाना जाता है. इसका 1.2-लीटर टर्बो इंजन 110 PS की पावर और कमाल का टॉर्क पैदा करता है. साथ ही हल्के बॉडी वेट के कारण यह गाड़ी रेस के दौरान बहुत फुर्तीली साबित होती है और इसका शुरुआती पिक-अप बेहद शानदार है. 

Maruti Suzuki Fronx (Turbo Variants)

मारुति की यह कूपे-स्टाइल एसयूवी लुक के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी दमदार है. इसके कुछ टर्बो वेरिएंट्स बजट के थोड़े आसपास या भीतर मिल जाते हैं. कंपनी इस कार में 1.0-लीटर का बूस्टरजेट टर्बो इंजन देती है. साथ ही यह कार हाईवे पर काफी स्टेबल रहती है और मारुति की अन्य कारों के मुकाबले इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफी तेज है. 

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Mahindra XUV 3XO

महिंद्रा की इस नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी का बेस और मिड-वेरिएंट 10 लाख रुपये के बजट के अंदर आ जाता है और यह अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक है. इसमें 1.2-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शुरुआती मॉडल से ही बेहतरीन पावर देता है. इसके अलावा भारी होने के बावजूद इसका इंजन इतना दमदार है कि यह हाईवे पर बड़ी-बड़ी गाड़ियों को टक्कर देती है और इसका सस्पेंशन तेज रफ्तार में भी शानदार संतुलन बनाए रखता है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
Hyundai I20 N Tata Altroz Racer Fastest Car Under 10 Lakh Best Cars Under 10 Lakh
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