India's Cheapest 5-Seater Electric Car Price: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. टाटा, हुंडई और महिंद्रा के साथ ही अब मारुति सुजुकी भी इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में कदम रखने जा रही है. देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कारों की कीमत पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन इन्हें चलाने का खर्च कम आता है. भारतीय बाजार में सस्ती से लेकर महंगी इलेक्ट्रिक कार शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कौन सी है, आइए यहां जानिए.

सबसे सस्ती 5-सीटर इलेक्ट्रिक कार

भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Eva है, लेकिन इस ईवी में केवल 2 एडल्ट और एक बच्चा ही सफर कर सकता है. वहीं एमजी कॉमेट ईवी (MG Comet EV) भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती 4-सीटर इलेक्ट्रिक कार है. लेकिन अगर हम 5-सीटर सेगमेंट में बात करें, तो टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) भारत की सबसे सस्ती गाड़ी है. टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू है.

Tata Tiago EV की पावर और रेंज

भारतीय बाजार में टाटा टियागो ईवी के 6 वेरिएंट्स शामिल हैं. ये कार छह कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में मौजूद है. टियागो ईवी में बैटरी पैक के दो ऑप्शन हैं. इस इलेक्ट्रिक कार में एक 19.2 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिससे ये कार सिंगल चार्जिंग में 223 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है. इस बैटरी पैक से 45 kW की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट होता है.

टाटा टियागो ईवी में 24 kWh के बड़े बैटरी पैक का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे ये कार सिंगल चार्जिंग में 293 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. इस बैटरी पैक से 55 kW की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार 5.7 सेकंड में 0 से 60 kmph की रफ्तार तक पहुंच सकती है.

