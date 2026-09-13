कार में इन जगहों से अंदर घुस सकता है सांप, ऐसे रखें सावधानी

गर्मी और बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं आम हो जाती हैं, और कई बार यह सांप घरों के अलावा गाड़ियों में भी घुस जाते हैं. कार का इंजन बे और अंडरकैरेज एरिया सांपों के लिए एक ठंडी और अंधेरी जगह बन जाता है, जहां वे धूप से बचने के लिए छिपना पसंद करते हैं. कई बार लोग गाड़ी स्टार्ट करते समय या पैरों के पास कुछ हिलता हुआ महसूस होने पर ही सांप की मौजूदगी का पता लगा पाते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि सांप गाड़ी में किन जगहों से घुस सकता है और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.

इंजन बे बनता है सबसे आसान रास्ता

सांप के लिए गाड़ी में घुसने का सबसे आसान रास्ता उसका निचला हिस्सा यानी अंडरकैरेज होता है. गाड़ी के नीचे कई खुले हिस्से और पाइप होते हैं, जिनके जरिए सांप आसानी से रेंगते हुए ऊपर इंजन बे तक पहुंच सकता है. इंजन बंद होने पर यह जगह ठंडी और अंधेरी रहती है, जो सांप को अपने छिपने के लिए एकदम सही लगती है. खासकर जब गाड़ी को झाड़ियों या ऊंची घास के पास खड़ी किया जाता है, तो यह खतरा और बढ़ जाता है.

दरवाजे और खिड़कियों की छोटी सी दरार भी है खतरनाक

अगर गाड़ी के दरवाजे या खिड़कियां पूरी तरह बंद न हों, तो इनकी छोटी सी दरार से भी सांप अंदर आ सकता है. सांप का शरीर बेहद लचीला होता है, जिससे वह बहुत तंग जगहों में से भी आसानी से निकल जाता है. इसके अलावा गाड़ी के दरवाजों पर लगी वेदरस्ट्रिपिंग यानी रबर की सील अगर पुरानी होकर कटी-फटी हो गई हो, तो वहां से भी सांप के अंदर आने का रास्ता बन सकता है.

बूट और फ्लोरबोर्ड के गैप पर भी रखें नजर

गाड़ी की डिक्की यानी बूट में भी कई बार ऐसे छोटे गैप होते हैं, जिनसे सांप अंदर पहुंच सकता है, खासकर अगर बूट का ढक्कन ठीक से बंद न हो. इसके अलावा फ्लोरबोर्ड में बने छोटे छेद या जंग लगी जगह से भी सांप केबिन के अंदर तक पहुंच सकता है. पुरानी गाड़ियों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है, जहां जंग की वजह से फ्लोर में छोटे-छोटे छेद बन जाते हैं.

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इन आसान तरीकों से कर सकते हैं बचाव

सबसे पहला और आसान तरीका यही है कि गाड़ी को इस्तेमाल न करते समय हमेशा उसके सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखें' समय-समय पर गाड़ी की वेदरस्ट्रिपिंग और फ्लोरबोर्ड की जांच करते रहना चाहिए, ताकि किसी दरार या छेद का पता समय रहते चल सके. गाड़ी को खुली घास या झाड़ियों से दूर, साफ-सुथरी जगह पर पार्क करना बेहतर रहता है.

गाड़ी के अंदर खाने के टुकड़े या कचरा न छोड़ें, क्योंकि इससे चूहे जैसे छोटे जीव आकर्षित होते हैं, जो आगे चलकर सांपों को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं. अगर कभी गाड़ी में सांप दिखाई दे, तो घबराने के बजाय शांत रहकर तुरंत गाड़ी से दूर हो जाना चाहिए और सांप को खुद पकड़ने या भगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसके लिए वन विभाग या स्नेक रेस्क्यू टीम की मदद लेना ही सही तरीका है.

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