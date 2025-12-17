हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarदेशभर में जल्द लागू होगा स्मार्ट AI टोल सिस्टम, बिना रुके कटेगा टोल, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान

देशभर में जल्द लागू होगा स्मार्ट AI टोल सिस्टम, बिना रुके कटेगा टोल, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है. अब भारत में 2026 तक AI आधारित डिजिटल टोल सिस्टम लागू होगा. MLFF तकनीक से बिना रुके टोल कटेगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Dec 2025 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में सड़क परिवहन व्यवस्था अब तेज तकनीकी बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है. केंद्र सरकार National Highways पर यात्रा को आसान, तेज और बिना रुकावट बनाने के लिए AI आधारित डिजिटल टोल सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, यह नई व्यवस्था 2026 के अंत तक देश के सभी नेशनल हाईवे पर लागू कर दी जाएगी.

दरअसल, नई व्यवस्था लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं रहेगी. वाहन बिना धीमे हुए सामान्य गति से टोल क्षेत्र से गुजर सकेंगे. इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी और यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. हाईवे पर सफर ज्यादा आरामदायक और लगातार चलता रहने वाला होगा.

MLFF टोल सिस्टम क्या है और कैसे करता है काम?

  • MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें पारंपरिक टोल बूथ या बैरियर नहीं होते. हाईवे पर लगे कैमरे और सेंसर वाहन की पहचान करते हैं. जैसे ही वाहन टोल जोन में प्रवेश करता है, सिस्टम अपने आप टोल की गणना कर लेता है और राशि डिजिटल माध्यम से कट जाती है. इसमें वाहन को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होती.

FASTag के बाद अगला कदम MLFF तकनीक

  • FASTag ने डिजिटल टोल भुगतान को आसान बनाया, लेकिन फिर भी वाहनों को टोल प्लाजा पर कुछ समय रुकना पड़ता है. MLFF सिस्टम इस कमी को पूरी तरह खत्म कर देता है. इसमें वाहन तेज रफ्तार में चलते हुए भी टोल क्षेत्र पार कर सकता है, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक का प्रवाह बना रहता है.

AI और नंबर प्लेट पहचान से कैसे कटेगा टोल

  • यह डिजिटल टोल सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक पर आधारित होगा. हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे. AI सिस्टम वाहन की जानकारी पहचानकर दूरी और नियमों के अनुसार टोल तय करेगा. तय की गई राशि सीधे वाहन मालिक के लिंक्ड अकाउंट या वॉलेट से कट जाएगी.

डिजिटल टोल सिस्टम से क्या फायदा होगा ?

  • इस नई व्यवस्था से यात्रा का समय घटेगा और Fuel की बचत होगी. बार-बार ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ड्राइविंग ज्यादा आसान होगी. ट्रैफिक जाम कम होने से प्रदूषण में भी कमी आएगी. लंबी दूरी की यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनेगी.

कब तक लागू होगा AI डिजिटल टोल सिस्टम?

  • केंद्रीय मंत्री के अनुसार, 2026 के अंत तक भारत के सभी नेशनल हाईवे पर AI आधारित डिजिटल टोल सिस्टम पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद हाईवे पर सफर ज्यादा तेज, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के संभव हो सकेगा.

ये भी पढ़ें: Toyota Hilux ने क्रैश टेस्ट में मारी बाजी, ANCAP से मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, देखें सेफ्टी फीचर्स

Published at : 17 Dec 2025 09:29 PM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari AI-based Digital Toll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
बिहार
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
Shubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
शुभमन गिल नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे (17-12-2025)
PM मोदी को Ethopia में सर्वोच्च सम्मान! अब Oman के साथ व्यापारिक क्रांति की बारी | India
Taira Malaney की Journey: 8 साल का Turtle Walker सफर, Satish Bhaskar की कहानी, Global Recognition और Filmmaker बनने का अनुभव
Prithviraj Chavan: सेना का अपमान, फिर से नहीं चूके चव्हाण! | OP Sindoor | Mahadangal With Chitra
Khabar Gawah Hai: ऑपरेशन सिंदूर.. कांग्रेस का भ्रम कब होगा दूर? | Prithviraj Chavan | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
बिहार
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
Shubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
शुभमन गिल नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
हेल्थ
Yashasvi Jaiswal Health Update: किस बीमारी की वजह से यशस्वी जायसवाल अस्पताल में हुए भर्ती, जानें यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी की वजह से यशस्वी जायसवाल अस्पताल में हुए भर्ती, जानें यह कितनी खतरनाक?
Results
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
यूटिलिटी
टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का लेना है ठेका तो कर लें यह काम, जानें कितनी होगी कमाई
टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का लेना है ठेका तो कर लें यह काम, जानें कितनी होगी कमाई
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget