भारत में सड़क परिवहन व्यवस्था अब तेज तकनीकी बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है. केंद्र सरकार National Highways पर यात्रा को आसान, तेज और बिना रुकावट बनाने के लिए AI आधारित डिजिटल टोल सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, यह नई व्यवस्था 2026 के अंत तक देश के सभी नेशनल हाईवे पर लागू कर दी जाएगी.

दरअसल, नई व्यवस्था लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं रहेगी. वाहन बिना धीमे हुए सामान्य गति से टोल क्षेत्र से गुजर सकेंगे. इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी और यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. हाईवे पर सफर ज्यादा आरामदायक और लगातार चलता रहने वाला होगा.

MLFF टोल सिस्टम क्या है और कैसे करता है काम?

MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें पारंपरिक टोल बूथ या बैरियर नहीं होते. हाईवे पर लगे कैमरे और सेंसर वाहन की पहचान करते हैं. जैसे ही वाहन टोल जोन में प्रवेश करता है, सिस्टम अपने आप टोल की गणना कर लेता है और राशि डिजिटल माध्यम से कट जाती है. इसमें वाहन को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होती.

FASTag के बाद अगला कदम MLFF तकनीक

FASTag ने डिजिटल टोल भुगतान को आसान बनाया, लेकिन फिर भी वाहनों को टोल प्लाजा पर कुछ समय रुकना पड़ता है. MLFF सिस्टम इस कमी को पूरी तरह खत्म कर देता है. इसमें वाहन तेज रफ्तार में चलते हुए भी टोल क्षेत्र पार कर सकता है, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक का प्रवाह बना रहता है.

AI और नंबर प्लेट पहचान से कैसे कटेगा टोल

यह डिजिटल टोल सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक पर आधारित होगा. हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे. AI सिस्टम वाहन की जानकारी पहचानकर दूरी और नियमों के अनुसार टोल तय करेगा. तय की गई राशि सीधे वाहन मालिक के लिंक्ड अकाउंट या वॉलेट से कट जाएगी.

डिजिटल टोल सिस्टम से क्या फायदा होगा ?

इस नई व्यवस्था से यात्रा का समय घटेगा और Fuel की बचत होगी. बार-बार ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ड्राइविंग ज्यादा आसान होगी. ट्रैफिक जाम कम होने से प्रदूषण में भी कमी आएगी. लंबी दूरी की यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनेगी.

कब तक लागू होगा AI डिजिटल टोल सिस्टम?

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, 2026 के अंत तक भारत के सभी नेशनल हाईवे पर AI आधारित डिजिटल टोल सिस्टम पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद हाईवे पर सफर ज्यादा तेज, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के संभव हो सकेगा.

