कार के सनरूफ से निकलकर स्टाइल मारना पड़ सकता है भारी, जानिए कितना कटेगा चालान?

आजकल लोग स्टाइल दिखाने के लिए कार के सनरूफ का इस्तेमाल करने लगे हैं. खासकर युवाओं में चलती गाड़ी से सनरूफ के बाहर निकलकर फोटो या वीडियो बनाना काफी आम हो गया है. लेकिन यह ट्रेंड जितना मजेदार दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है. क्योंकि इससे गंभीर हादसे का खतरा बना रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है?

सबसे पहले सुरक्षा की बात करें तो चलती कार से सनरूफ के बाहर निकलना बेहद जोखिम भरा होता है. अगर अचानक ब्रेक लग जाए, गाड़ी झटका खाए या सड़क पर कोई दिक्कत आ जाए तो शख्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है. इसके अलावा सड़क किनारे लगे पेड़, खंभे, या ऊपर से गुजरने वाले तार भी खतरा पैदा कर सकते हैं. यही वजह है कि इसे सड़क सुरक्षा के लिहाज से गलत माना जाता है.

जुर्माने के साथ की जा सकती है कार्रवाई

कानूनी तौर पर देखा जाए तो Motor Vehicles Act में भले ही सनरूफ से बाहर निकलना सीधे-सीधे अलग से नहीं लिखा हो, लेकिन इसे खतरनाक एक्ट या लापरवाही से ड्राइविंग की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे मामलों में पुलिस Section 177 Motor Vehicles Act या Section 184 Motor Vehicles Act के तहत कार्रवाई कर सकती है.

चालान की बात करें तो यह स्थिति पर निर्भर करता है. सामान्य उल्लंघन पर कम जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन अगर मामला खतरनाक ड्राइविंग का बनता है, तो जुर्माना 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है. कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस पर भी असर पड़ सकता है या कानूनी कार्रवाई और सख्त हो सकती है.

अगर इस तरह की हरकत के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी की जान को खतरा होता है तो मामला और गंभीर हो जाता है. ऐसी स्थिति में पुलिस केस दर्ज कर सकती है और सजा भी हो सकती है.

हमेशा ट्रैफिक नियमों का करें पालन

सनरूफ का मकसद सिर्फ कार के अंदर रोशनी और ताजी हवा लाना होता है, न कि उसमें खड़े होकर बाहर निकलना. कार कंपनियां भी इसे उसी उपयोग के लिए डिजाइन करती हैं. इसलिए सनरूफ का गलत इस्तेमाल न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है. थोड़े से मजे या सोशल मीडिया के लिए किया गया यह काम भारी पड़ सकता है, इसलिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना और सुरक्षित तरीके से ड्राइव करना ही समझदारी है.

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