वक्त से पहले क्यों खराब हो जाते हैं कार के ये 4 सेंसर? जान लें बचने के तरीके

आज के समय में कार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऑफिस जाना हो, परिवार के साथ बाहर घूमना हो या लंबी यात्रा, हर जगह कार हमारी सुविधा और आराम को बढ़ाती है, लेकिन कार जितनी आधुनिक और सुविधाजनक होती जा रही है, उतनी ही तकनीकी रूप से जटिल भी हो गई है. आधुनिक कारें कई इलेक्ट्रॉनिक सेंसरों पर निर्भर करती हैं, जो इंजन से लेकर ब्रेकिंग सिस्टम तक हर चीज पर नजर रखते हैं. ये सेंसर छोटी-सी गड़बड़ी को भी तुरंत पकड़ लेते हैं और ड्राइवर को अलर्ट कर देते हैं, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब ये सेंसर खुद ही खराब होने लगते हैं. वो भी समय से पहले, सेंसर खराब होने का मतलब सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है.

इससे कार की परफॉर्मेंस गिरती है, ईंधन ज्यादा खर्च होता है और कभी-कभी बड़ा नुकसान भी हो सकता है. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-कौन से सेंसर जल्दी खराब होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि वक्त से पहले क्यों कार के ये 4 सेंसर खराब हो जाते हैं और इससे बचने के तरीके क्या है.

वक्त से पहले क्यों कार के ये 4 सेंसर खराब हो जाते हैं

1. मास एयर फ्लो (MAF) सेंसर - मास एयर फ्लो (MAF) सेंसर इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा को माप कर ईंधन की सप्लाई को संतुलित करता है, जिससे इंजन सही और स्मूद तरीके से चलता है. जब यह सेंसर खराब हो जाता है, तो कार झटके लेने लगती है, इंजन बार-बार बंद हो सकता है, माइलेज कम हो जाता है, चेक इंजन लाइट जलने लगती है और गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत आती है. आमतौर पर यह सेंसर गंदगी और धूल जमने, खराब एयर फिल्टर या समय पर सफाई न होने के कारण जल्दी खराब हो जाता है. इससे बचने के लिए जरूरी है कि सेंसर को समय-समय पर साफ किया जाए, एयर फिल्टर नियमित रूप से बदला जाए और इंजन से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत ठीक कराया जाए, ताकि सेंसर लंबे समय तक सही तरीके से काम करता रहे.

2. ऑक्सीजन सेंसर - ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है और इंजन को सही एयर-फ्यूल मिश्रण बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों सही रहते हैं. जब यह सेंसर खराब हो जाता है, तो गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है, एग्जॉस्ट से ज्यादा धुआं निकलता है, इंजन सही तरीके से आइडल नहीं करता और चेक इंजन लाइट जलने लगती है. आमतौर पर यह खराब ईंधन, कार्बन जमा होने या लंबे समय तक रखरखाव न होने के कारण जल्दी खराब हो सकता है. इसे रोकने के लिए अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करना, समय-समय पर सर्विस कराना और सेंसर की सफाई या बदलवाने में देरी न करना बहुत जरूरी है.

3. कूलेंट टेम्परेचर सेंसर - कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इंजन के तापमान को मॉनिटर करता है और अगर तापमान ज्यादा हो जाता है तो चेतावनी देता है, जिससे इंजन को नुकसान से बचाया जा सके. जब यह सेंसर खराब हो जाता है, तो इंजन ओवरहीट होने लगता है, कार स्टार्ट होने में देर लगती है, माइलेज प्रभावित होती है और कूलिंग फैन सही समय पर काम नहीं करता है. आमतौर पर यह सेंसर कूलेंट का स्तर कम होने, रेडिएटर में लीकेज या खराबी, या लगातार हाई टेम्परेचर में ड्राइविंग के कारण जल्दी खराब हो सकता है. इसे रोकने के लिए कूलेंट लेवल नियमित रूप से जांचना, कूलिंग सिस्टम की समय-समय पर सर्विस कराना और ओवरहीटिंग की चेतावनी को कभी नजरअंदाज न करना जरूरी है.

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4. क्रैंकशाफ्ट पोजिशन सेंसर - क्रैंकशाफ्ट पोजिशन सेंसर इंजन की गति और स्थिति को मॉनिटर करता है और सही टाइमिंग सुनिश्चित करता है, जिससे इंजन सुचारू रूप से चलता है. जब यह सेंसर खराब हो जाता है, तो कार स्टार्ट नहीं होती, चलते-चलते इंजन बंद हो जाता है, पिकअप कम हो जाता है और इंजन मिसफायर करने लगता है. यह आमतौर पर ज्यादा गर्मी और कंपन, वायरिंग में खराबी या लंबे समय तक रखरखाव की कमी के कारण जल्दी खराब हो सकता है. इसे बचाने के लिए जरूरी है कि वायरिंग और कनेक्शन नियमित रूप से चेक कराएं, इंजन की समय पर सर्विस कराएं और समस्या आने पर तुरंत किसी पेशेवर मैकेनिक से संपर्क करें.

इससे बचने के आसान तरीके और जरूरी टिप्स

1. डैशबोर्ड की चेतावनी लाइट को नजरअंदाज न करें.

2. OBD स्कैनर से समय-समय पर जांच कराएं.

3. नियमित सर्विस कराएं.

4. सस्ते पार्ट्स की जगह अच्छे ब्रांड के पार्ट्स लगाएं.

5. सेंसर और संबंधित सिस्टम दोनों की जांच करें.

6. जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट मैकेनिक की मदद लें.



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