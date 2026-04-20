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हिंदी न्यूज़ऑटोशिमला जैसा ठंडा रहेगा कार का केबिन, इन 10 देसी जुगाड़ से होगी बचत ही बचत

शिमला जैसा ठंडा रहेगा कार का केबिन, इन 10 देसी जुगाड़ से होगी बचत ही बचत

Car Cooling Tips: गर्मी में कार को ठंडा रखने के लिए आप कुछ जरूरी टिप्स फॉलो कर सकते हैं. इसके आपकी जेब पर बोझ कम होने के साथ ही आपकी गर्मी की परेशानी भी दूर हो जाएगी.

By : क़मरजहां | Updated at : 20 Apr 2026 04:46 PM (IST)
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गर्मी के दिनों में कार का तापमान बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इससे न सिर्फ सफर में परेशानी होती है बल्कि गाड़ी का इंजन और माइलेज भी प्रभावित होता है. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. ऐसे में  कुछ आसान और जरूरी तरीकों को अपनाकर आप अपनी कार को ठंडा रख सकते हैं और पेट्रोल की बचत भी कर सकते हैं. 

सबसे पहली चीज यही कि जब आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है तो उसके अंदर बहुत गर्म हवा भर जाती है. इसे बाहर निकालने के लिए आप एक खिड़की खोलें और दूसरी तरफ का दरवाजा 5–6 बार खोलकर बंद करें. इससे अंदर की गर्म हवा जल्दी बाहर निकल जाती है और केबिन थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है.

इन देसी जुगाड़ को कर सकते हैं फॉलो

  • गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें कि अगर आप स्लो स्पीड पर हैं तो खिड़कियां खोलकर चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्पीड 60–70 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाती है तो खिड़कियां बंद कर लें. ऐसा इसलिए क्योंकि तेज स्पीड पर खिड़कियां खुली रखने से हवा का प्रेशर बढ़ता है और गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खर्च करती है.
  • गाड़ी को हमेशा छांव में पार्क करने की कोशिश करें. पेड़ या किसी बिल्डिंग की छांव में खड़ी गाड़ी धूप में खड़ी गाड़ी के मुकाबले कम गर्म होती है, जिससे उसे ठंडा करना आसान होता है.
  • इसके साथ ही विंडशील्ड पर सनशेड या सिल्वर रिफ्लेक्टर लगाना भी फायदेमंद होता है. यह सूरज की किरणों को वापस बाहर की ओर कर देता है, जिससे डैशबोर्ड और सीटें ज्यादा गर्म नहीं होतीं.
  • अगर आपकी गाड़ी का रंग डार्क है, तो वह ज्यादा गर्मी सोखती है. ऐसे में आप छत पर सफेद विनाइल रैप लगवा सकते हैं, जो सूरज की गर्मी को काफी हद तक वापस भेज देता है और केबिन को ठंडा रखने में मदद करता है.

ये चीजें भी जानना जरूरी

  • एक और आसान देसी तरीका है कि आप डैशबोर्ड या खिड़की के पास हल्का गीला तौलिया रख सकते हैं. इससे हवा में ठंडक और नमी बढ़ती है और अंदर का माहौल थोड़ा आरामदायक हो जाता है.
  • जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो खिड़कियों को थोड़ा सा खुला छोड़ देना भी फायदेमंद होता है. इससे हवा की आवाजाही बनी रहती है और अंदर की गर्म हवा धीरे-धीरे बाहर निकलती रहती है. हालांकि, यह तभी करें जब जगह सेफ हो.
  • गाड़ी की मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना जरूरी है. गर्मियों में टायर का सही प्रेशर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा या कम हवा होने से फ्रिक्शन बढ़ता है और इंजन पर दबाव पड़ता है, जिससे माइलेज कम हो सकता है.
  • इसी तरह इंजन कूलेंट का सही लेवल और उसकी क्वालिटी भी बहुत जरूरी है.अगर कूलेंट पुराना या कम है, तो इंजन ज्यादा गर्म हो सकता है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है.
  • सीट कवर का चुनाव भी आपके आराम को प्रभावित करता है .लेदर सीट कवर गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं और बैठते समय परेशानी देते हैं. इसलिए सूती (कॉटन) या हल्के रंग के सीट कवर या तौलिया इस्तेमाल करना बेहतर होता है, क्योंकि ये कम गर्म होते हैं और पसीना भी सोख लेते हैं. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 4 साल का अनुभव है और पिछले 3.5 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. इन्होंने ग्रेजुएशन (B.A Mass Media) और मास्टर्स (M.A Mass Media) की डिग्री सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए हासिल की है. 
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Published at : 20 Apr 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Maintenance Tips Car Cooling Tips Unique Car Tricks
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