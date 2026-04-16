2 लाख किमी चलने के बाद ऐसे करें कार इंजन की देखभाल, 3 लाख और बढ़ जाएगी गाड़ी की लाइफ

जब कोई कार 2 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है, तो उसका इंजन पहले जैसा नया नहीं रहता. इस समय इंजन के कई पार्ट्स घिस चुके होते हैं और अगर सही देखभाल न की जाए तो गाड़ी जल्दी खराब हो सकती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप सही तरीके से मेंटेनेंस करें, तो आप अपनी कार की लाइफ आसानी से 3 लाख किलोमीटर या उससे ज्यादा तक बढ़ा सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप समय पर सर्विस कराएं और कुछ खास बातों का ध्यान रखें.

समय पर इंजन ऑयल और फिल्टर बदलें

इंजन की लंबी लाइफ के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर इंजन ऑयल बदलना. 2 लाख किमी के बाद इंजन ज्यादा घिसता है, इसलिए साफ और अच्छा ऑयल बहुत जरूरी हो जाता है. हर 5,000 से 7,000 किमी पर इंजन ऑयल बदलना बेहतर रहता है. साथ ही ऑयल फिल्टर भी बदलना चाहिए ताकि इंजन में गंदगी न जाए. अगर आप अच्छा क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो इंजन स्मूथ चलता है और जल्दी खराब नहीं होता.

कूलिंग सिस्टम का रखें खास ध्यान

इंजन को ठंडा रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब गाड़ी ज्यादा चल चुकी हो. रेडिएटर, कूलेंट और पाइप्स की नियमित जांच करें. अगर कूलेंट पुराना हो गया है, तो उसे तुरंत बदल दें. ओवरहीटिंग इंजन के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है और इससे इंजन जल्दी खराब हो सकता है. इसलिए कूलिंग सिस्टम को नजरअंदाज न करें.

स्पार्क प्लग और इंजेक्टर की सफाई

पुरानी गाड़ियों में स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर गंदे हो जाते हैं. इससे इंजन की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और माइलेज भी गिरता है. समय-समय पर इन्हें साफ करवाना या बदलना जरूरी है. इससे इंजन की पावर बनी रहती है और गाड़ी स्मूथ चलती है.

ड्राइविंग स्टाइल में करें बदलाव

अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार ज्यादा चले, तो आपको अपने ड्राइविंग तरीके पर भी ध्यान देना होगा. तेज एक्सीलरेशन, अचानक ब्रेक और ज्यादा स्पीड से बचें. धीरे और आराम से गाड़ी चलाने से इंजन पर कम दबाव पड़ता है और उसकी लाइफ बढ़ती है.

छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें

अगर इंजन से कोई अजीब आवाज आ रही है या गाड़ी ठीक से पिकअप नहीं ले रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें. छोटी समस्या को समय पर ठीक कराने से बड़ी खराबी से बचा जा सकता है.

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