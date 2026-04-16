EV सेगमेंट में टक्कर: Vinfast, Mahindra या Clavis, किसकी परफॉर्मेंस है सबसे दमदार?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब इसमें MPV सेगमेंट भी शामिल हो गया है. Vinfast ने अपनी VF MPV 7 लॉन्च करके इस सेगमेंट में एंट्री कर ली है. इसके मुकाबले में पहले से मौजूद Kia Carens Clavis EV और Mahindra XEV 9s हैं. तीनों ही कारें 3-रो वाली फैमिली कारें हैं, लेकिन इनकी रेंज, फीचर्स और कीमत में काफी अंतर देखने को मिलता है. अगर आप नई EV लेने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है.

साइज और स्पेस में कौन दमदार?

अगर बात करें साइज की, तो Vinfast VF MPV 7 थोड़ा आगे नजर आती है. इसकी लंबाई 4740mm है, जो Mahindra XEV 9s (4737mm) और Kia Carens (4550mm) से थोड़ी ज्यादा है. व्हीलबेस यानी अंदर की जगह के मामले में भी Vinfast आगे है, जिसका व्हीलबेस 2840mm है. वहीं Kia का 2780mm और Mahindra का 2762mm है. इसका मतलब है कि Vinfast में ज्यादा लेग स्पेस मिलने की उम्मीद है. व्हील साइज की बात करें तो Kia में 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, जबकि Vinfast और Mahindra में बड़े 18-19 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जो बेहतर रोड प्रेजेंस देते हैं.

रेंज और बैटरी में किसका दबदबा?

EV खरीदते समय सबसे अहम चीज होती है रेंज. Vinfast VF MPV 7 में 60kWh बैटरी और 204bhp की मोटर दी गई है, जो लगभग 517km की रेंज देती है. Kia Carens Clavis EV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं – 42kWh और 51kWh, जिनकी रेंज 404km और 490km तक है. वहीं Mahindra XEV 9s इस मामले में सबसे आगे है. इसमें 59kWh, 70kWh और 79kWh के तीन बैटरी विकल्प मिलते हैं, जिनकी रेंज 521km से लेकर 679km तक जाती है. स्पष्ट है कि लंबी दूरी के लिए Mahindra सबसे बेहतर विकल्प बनती है.

फीचर्स में कौन आगे?

फीचर्स की बात करें तो Vinfast VF MPV 7 में जरूरी फीचर्स दिए गए हैं जैसे 10.1 इंच डिस्प्ले, रियर कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और 4 एयरबैग, लेकिन इसमें कुछ एडवांस फीचर्स की कमी है जैसे 360 डिग्री कैमरा, ADAS और पैनोरमिक सनरूफ. Kia Carens Clavis EV इस मामले में काफी आगे है. इसमें ट्विन स्क्रीन, 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, ADAS, 6 एयरबैग और कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. Mahindra XEV 9s भी फीचर्स में कम नहीं है. इसमें 3 स्क्रीन, AR हेड-अप डिस्प्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और Harman Kardon साउंड सिस्टम जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं.

कीमत में कौन है किफायती?

कीमत की बात करें तो Vinfast VF MPV 7 की कीमत 24.4 लाख रुपये है. कंपनी इसके साथ कई ऑफर्स भी दे रही है जैसे एक्सचेंज बोनस, बायबैक और फ्री मेंटेनेंस. Kia Carens Clavis EV की कीमत 18 से 25 लाख रुपये के बीच है, जिससे यह सबसे किफायती विकल्प बनती है. Mahindra XEV 9s की कीमत 20 से 29.5 लाख रुपये के बीच है, जो इसे थोड़ा प्रीमियम बनाती है.

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