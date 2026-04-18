हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Care Tips: अचानक बंद नहीं होगी कार, ये स्मार्ट गैजेट रखेगा बैटरी पर नजर

Car Care Tips: अचानक बंद नहीं होगी कार, ये स्मार्ट गैजेट रखेगा बैटरी पर नजर

Car Care Tips: कार बैटरी मॉनिटर गैजेट की मदद से अपनी कार बैटरी की रियल-टाइम स्थिति आप जान सकते हैं. इस गैजेट से आप वोल्टेज, चार्ज और अलर्ट जैसी जरूरी जानकारी पा सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

कार की बैटरी गाड़ी का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती है. इसी से कार स्टार्ट होती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे लाइट, म्यूजिक सिस्टम और AC चलते हैं. अगर बैटरी अचानक खराब हो जाए, तो आप बीच रास्ते में फंस सकते हैं. इसलिए बैटरी की सही जानकारी और समय पर उसकी हालत जानना बहुत जरूरी है. अब इसके लिए एक छोटा सा स्मार्ट गैजेट आपकी मदद कर सकता है, जो आपको हर समय अपडेट देता रहेगा.

क्या है यह छोटा बैटरी मॉनिटर गैजेट?

दरअसल, ये एक छोटा सा ब्लूटूथ बैटरी मॉनिटर डिवाइस होता है, जिसे आप अपनी कार की बैटरी में लगाते हैं. यह डिवाइस आसानी से ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिल जाता है. इसे एक बार बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यह आपके मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए जुड़ जाता है. इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होती है. इसके बाद यह डिवाइस आपकी बैटरी की पूरी जानकारी रियल-टाइम में आपके फोन पर भेजता रहता है, जिससे आपको हमेशा बैटरी की स्थिति पता रहती है.

यह डिवाइस क्या-क्या जानकारी देता है?

इस स्मार्ट गैजेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बैटरी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देता है.आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि बैटरी में कितनी चार्ज बची है, उसका वोल्टेज कितना है और उसका तापमान क्या है. अगर बैटरी में कोई समस्या आती है, तो यह तुरंत आपके फोन पर अलर्ट भेज देता है. इससे आप समय रहते समस्या को ठीक कर सकते हैं और बड़ी परेशानी से बच सकते हैं.

इस गैजेट की खास खूबियां

ये डिवाइस मजबूत और टिकाऊ होता है. आमतौर पर यह IP67 रेटिंग के साथ आता है, जिससे इस पर पानी और धूल का असर नहीं पड़ता. इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है और एक बार लगाने के बाद यह लगातार काम करता रहता है. एक और खास बात यह है कि आप एक ही ऐप से अपनी कई गाड़ियों की बैटरी पर नजर रख सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी हैं. इसके अलावा, इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती, जिससे कोई भी इसे आसानी से खरीद सकता है.

बैटरी को लंबे समय तक चलाने के आसान टिप्स

सिर्फ गैजेट लगाना ही काफी नहीं है, आपको कुछ जरूरी आदतें भी अपनानी होंगी. अगर आपकी कार लंबे समय तक खड़ी रहती है, तो उसे बीच-बीच में स्टार्ट जरूर करें और थोड़ा चलाएं. इससे बैटरी चार्ज रहती है. इंजन बंद होने पर हेडलाइट, म्यूजिक सिस्टम या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें चालू न रखें, क्योंकि इससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है. समय-समय पर बैटरी की जांच कराना और टर्मिनल साफ रखना भी बहुत जरूरी है.

ये भी पढ़ें: Trump Car Collection: दुनिया की सबसे सुरक्षित कार ‘The Beast’ की सवारी करते हैं Trump, देखें लग्जरी कार कलेक्शन

Published at : 18 Apr 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Gadget Auto News Car Battery Monitor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Care Tips: अचानक बंद नहीं होगी कार, ये स्मार्ट गैजेट रखेगा बैटरी पर नजर
अचानक बंद नहीं होगी कार, ये स्मार्ट गैजेट रखेगा बैटरी पर नजर
ऑटो
भारत में हाइब्रिड कारों का बढ़ता ट्रेंड, जानें EV के मुकाबले क्यों बन रही हैं बेहतर विकल्प?
भारत में हाइब्रिड कारों का बढ़ता ट्रेंड, जानें EV के मुकाबले क्यों बन रही हैं बेहतर विकल्प?
ऑटो
Honda Unicorn 150 vs Bajaj Pulsar 150: माइलेज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन आगे? यहां देखें पूरा कम्पैरिजन
Honda Unicorn 150 vs Bajaj Pulsar 150: माइलेज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट में कौन आगे? यहां देखें पूरा कम्पैरिजन
ऑटो
Car Battery Tips: इन संकेतों से पहचानें कब बदलनी है कार की बैटरी, नहीं तो बीच रास्ते फंस सकते हैं आप
Car Battery Tips: इन संकेतों से पहचानें कब बदलनी है कार की बैटरी, नहीं तो बीच रास्ते फंस सकते हैं आप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद मौसम का यूटर्न, गर्मी से मिली राहत; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद मौसम का यूटर्न, गर्मी से मिली राहत; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट
आईपीएल 2026
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
बॉलीवुड
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
इंडिया
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद की सजा
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद
फूड
Classification Of Fruits: केला एक 'बेरी' है लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं? विज्ञान का ये सच कर देगा हैरान
केला एक 'बेरी' है लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं? विज्ञान का ये सच कर देगा हैरान
एग्रीकल्चर
पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे
पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget