हिंदी न्यूज़ऑटोदिवाली पर नई कार खरीदने से पहले जानें ये स्मार्ट टिप्स, होगी हजारों रुपए की बचत

दिवाली पर नई कार खरीदने से पहले जानें ये स्मार्ट टिप्स, होगी हजारों रुपए की बचत

Car Buying Tips: दिवाली 2025 पर कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इन स्मार्ट टिप्स से आप हजारों रुपए बचा सकते हैं. आइए ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस, लोन फायदे और डीलर नेगोशिएशन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 04:51 PM (IST)
भारत में दिवाली सिर्फ रोशनी और उत्सव का पर्व नहीं है, बल्कि इसे नया गाड़ी खरीदने का शुभ समय भी माना जाता है. इसी वजह से कार कंपनियां इस मौके पर ग्राहकों को लुभाने के लिए कई बेहतरीन ऑफर्स और डिस्काउंट लेकर आती हैं. अगर आप इस बार दिवाली पर नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाकर आसानी से हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं.

ऑनलाइन और ऑफलाइन कीमतों की तुलना करें

  • आजकल कई ऑनलाइन पोर्टल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कार खरीदने पर अतिरिक्त ऑफर्स देते हैं. कई बार इनकी कीमतें डीलरशिप से कम होती हैं. इसलिए कार खरीदने से पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह कीमतों की तुलना करना जरूरी है.

पुराने गाड़ियों का बेहतर प्राइस पाएं

  • अगर आपके पास पहले से कोई कार है, तो दिवाली पर उसे नई कार के साथ एक्सचेंज करना फायदेमंद हो सकता है. इस समय कंपनियां ज्यादा एक्सचेंज बोनस देती हैं, जिससे आपको पुराने वाहनों का अच्छा प्राइस मिल सकता है और Extra बचत हो सकती है.

लोन और फाइनेंसिंग ऑफर्स देखें

  • कार खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक लोन का विकल्प चुनते हैं. दिवाली के दौरान बैंक और NBFCs खास फाइनेंसिंग ऑफर्स पेश करते हैं, जिनमें कम ब्याज दर, जीरो प्रोसेसिंग फीस और नो-EMI पीरियड जैसी सुविधाएं मिलती हैं. अगर आप अलग-अलग बैंकों के ऑफर्स की तुलना करेंगे, तो लंबे समय में ब्याज दर पर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

डीलर से नेगोशिएशन करना न भूलें

  • भले ही ऑफर्स पहले से तय होते हैं, लेकिन डीलर से बातचीत करके आप और भी फायदे ले सकते हैं. फ्री एक्सेसरीज, मुफ्त इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी या सर्विसिंग बेनिफिट्स जैसी एक्स्ट्रा फीचर्स बातचीत से मिल सकती हैं.

साल के अंत में स्टॉक क्लीयरेंस का लाभ उठाएं

  • दिवाली के बाद साल खत्म होने वाला होता है और डीलर्स पुराने मॉडल का स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं. ऐसे समय में आपको 2024 मॉडल की कार पर भारी डिस्काउंट मिल सकता है. मॉडल में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन कीमत काफी कम हो जाएगी.

सही समय पर बुकिंग करें

  • अगर आप दिवाली से पहले अर्ली बुकिंग करते हैं, तो कई बार कंपनियां शुरुआती ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट या गिफ्ट ऑफर करती हैं. इसके साथ ही समय पर डिलीवरी भी कंफर्म हो जाती है. दिवाली भारतीय ग्राहकों के लिए नई कार खरीदने का सबसे खास समय माना जाता है. इस साल भी कंपनियां कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और फाइनेंसिंग स्कीम्स लेकर आई हैं. अगर आप समझदारी से सही ऑफर चुनते हैं, पुराने गाड़ी का बेहतर कीमत पाते हैं और डीलर से नेगोशिएशन करते हैं, तो आसानी से हजारों रुपये बचाकर अपनी मनचाही कार घर ला सकते हैं.

Published at : 02 Oct 2025 04:51 PM (IST)
