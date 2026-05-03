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हिंदी न्यूज़ऑटोपहाड़ों पर ड्राइव से पहले इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी, वरना खतरे से कोई नहीं बचा सकता

पहाड़ों पर ड्राइव से पहले इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी, वरना खतरे से कोई नहीं बचा सकता

पहाड़ों पर ड्राइविंग में जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और सावधानी सबसे ज्यादा काम आती है. अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आपकी यात्रा सुरक्षित होगी और बिना तनाव के अपने सफर का आनंद ले पाएंगे. 

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 03 May 2026 11:08 AM (IST)
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गर्मियों में जब लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों की ओर निकलते हैं तो रोड ट्रिप का मजा ही अलग होता है. ठंडी हवा, खूबसूरत नजारे और शांत माहौल हर किसी को आकर्षित करते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना उतना आसान नहीं होता जितना मैदानी सड़कों पर होता है. यहां संकरी सड़कें, खतरनाक मोड़ और अचानक आने वाले खतरे ड्राइविंग को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं. इसलिए अगर आप पहाड़ों पर ड्राइविंग करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और यादगार बनी रहे.

इन जरूरी टिप्स को फॉलो करना जरूरी

  • सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि पहाड़ों पर कभी भी तेज स्पीड से गाड़ी न चलाएं. कई लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन पहाड़ी रास्ते संकरे और घुमावदार होते हैं, जहां जरा सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है. इसलिए हमेशा धीरे और कंट्रोल में गाड़ी चलाएं.
  • दूसरी जरूरी बात सही गियर का इस्तेमाल करना है. पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय गियर बहुत अहम भूमिका निभाता है. आमतौर पर दूसरे या तीसरे गियर में गाड़ी चलाना ज्यादा सेफ माना जाता है. इससे गाड़ी पर कंट्रोल बना रहता है और इंजन पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता.
  • तीसरी बात ओवरटेक करने में जल्दबाजी न करें. पहाड़ों पर सड़कें संकरी होती हैं और सामने से क्या आ रहा है, यह कई बार साफ दिखाई नहीं देता.ऐसे में अगर आप बिना सोचे-समझे ओवरटेक करते हैं, तो दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.इसलिए तभी ओवरटेक करें जब सामने का रास्ता पूरी तरह साफ दिखाई दे सके.
  • इसके अलावा मोड़ पर हॉर्न बजाना बहुत जरूरी होता है.
  • पहाड़ी रास्तों पर कई ब्लाइंड टर्न होते हैं, जहां सामने से आने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती. ऐसे में हॉर्न बजाने से दूसरे ड्राइवर को आपकी मौजूदगी का संकेत मिल जाता है और दुर्घटना से बचाव होता है.
  • लाइट का सही इस्तेमाल भी जरूरी है. पहाड़ों पर हमेशा लो बीम पर गाड़ी चलानी चाहिए, ताकि सामने से आने वाले वाहन चालक को दिक्कत न हो और दोनों एक-दूसरे को साफ देख सकें.

इन बातों का ध्यान भी रखना जरूरी

  • ब्रेक का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए. खासकर ढलान पर बार-बार ब्रेक लगाने से ब्रेक गर्म हो सकते हैं और उनकी क्षमता कम हो सकती है. इसलिए गाड़ी की स्पीड को गियर के जरिए कंट्रोल करना ज्यादा सुरक्षित होता है.
  • यह समझना जरूरी है कि पहाड़ों पर ड्राइविंग में जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और सावधानी सबसे ज्यादा काम आती है. अगर आप इन आसान नियमों का पालन करते हैं, तो आपकी यात्रा न सिर्फ सुरक्षित होगी बल्कि आप बिना किसी तनाव के अपने सफर का पूरा आनंद भी ले पाएंगे. 

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Published at : 03 May 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
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