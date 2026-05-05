गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत पर CPI नेताओं का हंगामा, जानें आज कितना है रेट?

LPG Price Today on May 5: CPI (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) ने बीते रविवार को तमिलनाड़ु में कमर्शियल गैस की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही CPI नेताओं ने सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की.

पार्टी ने आरोप लगाया कि इस कदम से छोटे व्यवसायों और सड़क किनारे चलने वाले भोजनालयों की कमर टूट गई है. इस मूल्य वृद्धि के विरोध में CPI, CPI-M और VCK ने 7 मई को पूरे राज्य जिला मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

रोजी-रोटी पर पड़ रहा असर

CPI के दक्षिण चेन्नई जिला सचिव एस.के. शिवा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सैदापेट स्थित पनागल बिल्डिंग के पास जमा हुए और BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए शिवा ने कहा कि कमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कई छोटे रेस्तरां और सड़क किनारे लगने वाले खाने के स्टॉल बंद होने पर मजबूर हो गए हैं, जिसका सीधा असर हजारों कामगारों की रोजी-रोटी पर पड़ा है.

LPG की कीमत पर चिंता बरकरार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फंसे हुए मालवाहक और कमर्शियल जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से गुजरने में मदद करने के लिए 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की घोषणा की है. हालांकि, इसके बाद भी कच्चे तेल और LPG की कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. अमेरिका द्वारा की गई नौसैनिक नाकेबंदी से भारत सहित कई देश प्रभावित हुए हैं.

भारत अपनी जरूरत का 90 परसेंट LPG और 40 परसेंट से अधिक कच्चा तेल पश्चिम एशियाई देशों से आयात करता है. इस रूट के जरिए सप्लाई कम होने के चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ाकर 3,071.50 रुपये कर दी. 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में यह इस साल लगातार तीसरी बढ़ोतरी थी. हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ.

आज LPG सिलेंडर की कीमत

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 3071.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 3237.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 3202.5 रुपये बेंगलुरू 915.5 रुपये 3152.0 रुपये भोपाल 918.5 रुपये 3077.0 रुपये भुवनेश्वर 939.0 रुपये 3238.5 रुपये फतेहाबाद 942.0 रुपये 3150.5 रुपये ईटानगर 978.5 रुपये 3325.5 रुपये

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