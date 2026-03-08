सिर्फ 5 मिनट में चार्जिंग का नया रिकॉर्ड, BYD की नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
5 मिनट में चार्जिंग का नया रिकॉर्ड, BYD की नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया, पेश की Blade Battery

दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने अपनी 2nd Generation Blade Battery पेश की है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी सिर्फ 5 मिनट में 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और कंपनियां लगातार नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं. इसी दिशा में चीन की बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी ने अपनी सेकेंड जनरेशन Blade Battery और नई Flash Charging Technology पेश की है. इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्ट्रिक कारें बेहद कम समय में चार्ज हो सकेंगी. कंपनी का दावा है कि अब सिर्फ 5 मिनट में बैटरी 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगी. वहीं अगर 9 मिनट तक चार्ज किया जाए तो बैटरी 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है.

BYD की नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया

BYD की इस नई बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल लेवल पर काफी ध्यान खींचा है. रिपोर्ट्स के अनुसार जो काम अभी तक टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी नहीं कर पाई थीं, वह BYD ने कर दिखाया है. आमतौर पर पेट्रोल या डीजल कार में टंकी भरवाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में अब BYD की इलेक्ट्रिक कार लगभग 70 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. यह टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा कनविनिएंट बना सकती है.

सिर्फ 5 मिनट में चार्जिंग का नया रिकॉर्ड

BYD की नई Flash Charging Technology चार्जिंग स्पीड के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकती है. कंपनी के अनुसार सेकेंड जनरेशन Blade Battery वाली कारें केवल 5 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज हो जाएंगी. अगर थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए, यानी करीब 9 मिनट, तो बैटरी 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक कारों को पारंपरिक पेट्रोल और डीजल कारों के करीब ला सकती है. इससे लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और यात्रा ज्यादा आसान हो सकती है. कंपनी के चेयरमैन वांग चुआनफू के अनुसार नई Blade Battery बहुत ठंडे मौसम में भी बेहतर काम करती है. यह बैटरी -30°C जैसी कड़ाके की ठंड में भी केवल 12 मिनट में 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. 

1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का दावा

नई Blade Battery की Energy Efficiency भी पहले से बेहतर बनाई गई है. कंपनी के अनुसार इसकी एनर्जी डेंसिटी फर्स्ट जनरेशन की बैटरी के मुकाबले लगभग 5 प्रतिशत ज्यादा है. इसका फायदा यह है कि कार की रेंज भी बढ़ जाती है. उदाहरण के तौर पर DENZA Z9GT मॉडल इस नई बैटरी के साथ करीब 1036 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है. इसके साथ ही BYD ने 1500 kW आउटपुट वाला दुनिया का सबसे पावरफुल फ्लैश चार्जर भी पेश किया है.

 

Published at : 08 Mar 2026 01:29 PM (IST)
