एक्सप्लोरर
साल के आखिरी महीने दिसंबर में बाइक खरीदना सही है या नहीं? जानिए फायदे और नुकसान
दिसंबर में बाइक खरीदते समय सिर्फ डिस्काउंट देखकर फैसला न लें. हमेशा फाइनल ऑन-रोड कीमत की सही तरह से तुलना करें. आइए जानें साल के अंत में बाइक लेने के फायदे, नुकसान और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
अगर आप दिसंबर में नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. साल के अंत में ज्यादातर टू-व्हीलर कंपनियां और डीलरशिप आकर्षक ऑफर लेकर आती हैं. शोरूम में डिस्काउंट के बोर्ड, ईयर एंड ऑफर और जल्दी डील करने की कोशिश साफ नजर आती है. इसका कारण यह है कि डीलर साल खत्म होने से पहले अपना पुराना स्टॉक खाली करना चाहते हैं. ऐसे में खरीदारों को अच्छे सौदे मिलने की उम्मीद रहती है.
दिसंबर में बाइक खरीदने के बड़े फायदे
- दिसंबर में बाइक खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है ज्यादा छूट. इस दौरान कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कम डाउन पेमेंट, सस्ता या फ्री इंश्योरेंस और एक्सेसरी पैक जैसे ऑफर मिल सकते हैं. कई बार जीरो-कॉस्ट फाइनेंस की सुविधा भी दी जाती है. इसके अलावा जनवरी में होने वाली कीमत बढ़ोतरी से पहले बाइक खरीदने का मौका मिलता है. नई कीमत लागू होने से पहले पुरानी कीमत पर बाइक मिलना लंबे समय में आपकी अच्छी बचत कर सकता है.
साल के अंत में खरीदने के नुकसान
- दिसंबर में खरीदी गई बाइक अगले ही महीने पिछले साल की मानी जाती है. भले ही बाइक नई हो, लेकिन रीसेल के समय इसे एक साल पुराना माना जाता है. इससे दोबारा बेचने पर कीमत थोड़ी कम मिल सकती है. इसके अलावा कई कंपनियां नए साल में नए कलर या छोटे फीचर अपडेट लाती हैं, जो दिसंबर में खरीदारों को नहीं मिलते. कई बार पसंद का वेरिएंट या रंग भी उपलब्ध नहीं होता.
बाइक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
- दिसंबर में बाइक लेते समय सिर्फ डिस्काउंट देखकर फैसला न करें. ऑन-रोड कीमत की पूरी जानकारी लें और इंश्योरेंस कवर को ठीक से समझें. एक्सचेंज ऑफर में पुराने वाहन की कीमत सही मिल रही है या नहीं, यह भी जांचें. डिलीवरी से पहले बाइक की पूरी जांच करें ताकि कोई नुकसान या पुराना स्टॉक न मिले.
आखिर फैसला क्या होना चाहिए ?
- अगर आप बाइक लंबे समय तक रखने की सोच रहे हैं और कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो दिसंबर सही समय है. लेकिन अगर आप नई मॉडल ईयर वैल्यू और बेहतर रीसेल चाहते हैं, तो अगले साल जनवरी का इंतजार करना बेहतर हो सकता है.
ये भी पढ़ें: Wagon R से लेकर Tata Punch तक, ये हैं 10 लाख रुपये से कम में मिलने वाली माइलेज कारें, जानें डिटेल्स
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL