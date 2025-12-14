साल के आखिरी महीने दिसंबर में बाइक खरीदना सही है या नहीं? जानिए फायदे और नुकसान

अगर आप दिसंबर में नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. साल के अंत में ज्यादातर टू-व्हीलर कंपनियां और डीलरशिप आकर्षक ऑफर लेकर आती हैं. शोरूम में डिस्काउंट के बोर्ड, ईयर एंड ऑफर और जल्दी डील करने की कोशिश साफ नजर आती है. इसका कारण यह है कि डीलर साल खत्म होने से पहले अपना पुराना स्टॉक खाली करना चाहते हैं. ऐसे में खरीदारों को अच्छे सौदे मिलने की उम्मीद रहती है.

दिसंबर में बाइक खरीदने के बड़े फायदे

दिसंबर में बाइक खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है ज्यादा छूट. इस दौरान कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कम डाउन पेमेंट, सस्ता या फ्री इंश्योरेंस और एक्सेसरी पैक जैसे ऑफर मिल सकते हैं. कई बार जीरो-कॉस्ट फाइनेंस की सुविधा भी दी जाती है. इसके अलावा जनवरी में होने वाली कीमत बढ़ोतरी से पहले बाइक खरीदने का मौका मिलता है. नई कीमत लागू होने से पहले पुरानी कीमत पर बाइक मिलना लंबे समय में आपकी अच्छी बचत कर सकता है.

साल के अंत में खरीदने के नुकसान

दिसंबर में खरीदी गई बाइक अगले ही महीने पिछले साल की मानी जाती है. भले ही बाइक नई हो, लेकिन रीसेल के समय इसे एक साल पुराना माना जाता है. इससे दोबारा बेचने पर कीमत थोड़ी कम मिल सकती है. इसके अलावा कई कंपनियां नए साल में नए कलर या छोटे फीचर अपडेट लाती हैं, जो दिसंबर में खरीदारों को नहीं मिलते. कई बार पसंद का वेरिएंट या रंग भी उपलब्ध नहीं होता.

बाइक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

दिसंबर में बाइक लेते समय सिर्फ डिस्काउंट देखकर फैसला न करें. ऑन-रोड कीमत की पूरी जानकारी लें और इंश्योरेंस कवर को ठीक से समझें. एक्सचेंज ऑफर में पुराने वाहन की कीमत सही मिल रही है या नहीं, यह भी जांचें. डिलीवरी से पहले बाइक की पूरी जांच करें ताकि कोई नुकसान या पुराना स्टॉक न मिले.

आखिर फैसला क्या होना चाहिए ?

अगर आप बाइक लंबे समय तक रखने की सोच रहे हैं और कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो दिसंबर सही समय है. लेकिन अगर आप नई मॉडल ईयर वैल्यू और बेहतर रीसेल चाहते हैं, तो अगले साल जनवरी का इंतजार करना बेहतर हो सकता है.

