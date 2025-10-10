सिर्फ 15% पेट्रोल में चलेगी Maruti Fronx! जबरदस्त माइलेज के साथ जल्द होगी लॉन्च

भारतीय ऑटो बाजार में Maruti Suzuki एक बार फिर पर्यावरण-अनुकूल तकनीक के साथ नया कदम उठाने जा रही है. कंपनी ने पुष्टि की है कि वह अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Maruti Fronx का E85 FFV (Flex-Fuel Vehicle) वर्जन 29 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले Japan Mobility Show में पेश करेगी. ये नया मॉडल खास इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 15% पेट्रोल और 85% इथेनॉल का इस्तेमाल होगा. इससे न केवल कार का रनिंग कॉस्ट घटेगा बल्कि पेट्रोल पर निर्भरता भी कम होगी. कंपनी का कहना है कि Fronx का ये वर्जन भविष्य में भारत जैसे बाजारों के लिए एक सस्टेनेबल और ईको-फ्रेंडली विकल्प साबित होगा.

1.2-लीटर इंजन का नया और रिवाइज्ड वर्जन

नई Fronx E85 FFV में Maruti का 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि पहले WagonR Flex-Fuel कॉन्सेप्ट में देखा गया था. हालांकि कंपनी ने अभी इसके पावर और टॉर्क फिगर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये इंजन E85 मानकों (Ethanol 85%) के अनुरूप डिजाइन किया गया होगा. इससे इंजन बेहतर clean combustion, कम प्रदूषण (low emissions) और ज्यादा माइलेज देगा. साथ ही, E85 इंजन की खासियत ये भी है कि ये पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा टिकाऊ और एफिशिएंट होता है.

कैसे काम करता है E85 सिस्टम?

E85 Flex-Fuel तकनीक का मतलब है कि कार को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल के मिलावट पर भी चल सके. इसके लिए गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में कुछ जरूरी बदलाव किए जाते हैं. E85 फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग 100 से 110 के बीच होती है, जिससे इंजन को ज्यादा बूस्ट और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है. साथ ही, इसका दहन ज्यादा स्वच्छ होता है, जिससे कार्बन Carbon Emission घटता है और इंजन का घिसाव कम होता है.

डिजाइन और फीचर्स

नई Fronx E85 FFV का डिजाइन मौजूदा Fronx जैसा ही रखा गया है. इसके फ्रंट में वेव-स्टाइल ग्रिल, शार्प LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और जियोमेट्रिक कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. पीछे की ओर कनेक्टेड LED टेल लैंप्स इसे एक मॉडर्न SUV लुक देते हैं. इंटीरियर में भी डुअल-टोन डैशबोर्ड, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स के साथ लग्जरी फीचर्स का एहसास बरकरार रहेगा.

भारत में मौजूदा इंजन ऑप्शन

भारत में फिलहाल Maruti Fronx दो इंजन ऑप्शन (एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन) में उपलब्ध है. दोनों इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, जबकि 1.2L इंजन के साथ CNG वेरिएंट भी आता है. नई Fronx E85 FFV इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड होगी, लेकिन फ्लेक्स-फ्यूल सिस्टम की वजह से इसकी माइलेज, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

