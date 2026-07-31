BMW iX3 की 805 KM रेंज, EV बाजार में हलचल

BMW iX3 Unveiled: अपनी लग्जरी कार के लिए मशहूर निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बड़ा दांव खेलते हुए अपनी ऑल-न्यू ई-एसयूवी बीएमडब्ल्यू iX3 को ऑफिशियली अनवील कर दिया है. इंडोनेशिया मोटर शो 2026 के दौरान सामने आई इस कार ने अपनी रेंज और चार्जिंग क्षमता के दम पर ऑटो जगत में हलचल मचा दी है. यह कार बीएमडब्ल्यू के न्यू क्लास आर्किटेक्चर पर आधारित पहली प्रोडक्शन ई-एसयूवी है. जो ब्रांड के लिए एक नए डिजिटल और इलेक्ट्रिक दौर की शुरुआत मानी जा रही है.

बता दें कि, इस नई iX3 की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी ड्राइविंग रेंज और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्पीड है. कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल चार्ज में 805 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. जिन वाहन चालकों को अक्सर लंबी दूरी के सफर में बार-बार चार्जिंग खत्म होने का डर सताता था उनके लिए यह नया मॉडल एक गेमचेंजर साबित होने जा रहा है. चलिए डिटेल में जानतें हैं इस खबर के बारे में.

दमदार बैटरी और शानदार परफॉर्मेंस

इस नई कार के तकनीक की बात करें तो नई बीएमडब्ल्यू iX3 50 xड्राइव में 6th-जनरेशन eDrive टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. जिसमें 108.7 kWh का बड़ा बेलनाकार-सेल बैटरी पैक दिया गया है. इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलता है. जो 469 bhp की पावर और 645 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इतनी बड़ी एसयूवी होने के बावजूद यह महज 4.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.

जबकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी कंपनी ने काफी बड़ा अपडेट दिया है. यह ई-एसयूवी 400 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. अनुकूल परिस्थितियों में भी महज 10 मिनट की चार्जिंग में यह कार 372 किलोमीटर तक चलने लायक चार्ज हो जाती है. जबकि 10% से 80% चार्ज होने में इसे सिर्फ 21 मिनट का समय लगता है. इसके अलावा इसमें व्हीकल-टू-लोड (V2L) जैसी बायडायरेक्शनल चार्जिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं.





डिजाइन और केबिन भी है शानदार

बता दें कि, डिजाइन के मामले में नई iX3 का लुक काफी मिनिमलिस्ट और फ्यूचरिस्टिक है. इसके फ्रंट में बीएमडब्ल्यू की सिग्नेचर वर्टिकल किडनी ग्रिल और स्लिम हॉरिजॉन्टल LED लाइट सिग्नेचर दिए गए हैं. कार के बॉडी पैनल्स और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स इसे ऐसा आकार देते हैं. जिससे इसका ड्रैग कोएफिशिएंट घटकर महज 0.24 रह गया है. इससे हवा का दबाव कम होता है और रेंज में सुधार आता है.

इस 4.78-मीटर लंबी एसयूवी में प्रैक्टिकैलिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है. इसमें पीछे 520 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. जिसे सीट्स फोल्ड करके 1,750 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही आगे के बोनट के नीचे 58 लीटर का अतिरिक्त फ्रंक स्टोरेज भी दिया गया है.

हाई-टेक डिजिटल फीचर्स

आपको बता दें कि, कार के अंदर कदम रखते ही आपको बेहद एलीट और हाई-टेक केबिन का अनुभव होता है. बीएमडब्ल्यू ने इसमें अपना नया पैनोरेमिक आईड्राइव सिस्टम पेश किया है. जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम X पर काम करता है. केबिन में एक बड़ा सेंट्रल फ्री-कट डिस्प्ले, नया मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और 3D हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है. जो विंडशील्ड पर ही सारी जानकारियां प्रोजेक्ट करता है.

जबकि इसके अलावा सुरक्षा और ड्राइवर असिस्टेंस के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, एडवांस्ड रडार-सेंसर नेटवर्क और एआई-पावर्ड पर्सनल वॉयस असिस्टेंट जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. साथ ही कार में इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स में रीसाइकिल्ड एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ाकर सस्टेनेबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है.





मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?

बीएमडब्ल्यू iX3 के इस नए अवतार ने मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी दिग्गज राइवल कंपनियों के लिए एक कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. 805 किमी की सर्टिफाइड रेंज और 400 kW चार्जिंग स्पीड जैसे आंकड़े इस समय लग्जरी ईवी सेगमेंट में काफी आगे माने जा रहे हैं.

बता दें कि, इंडोनेशिया मोटर शो में इसके ग्लोबल डेब्यू के बाद अब उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि बीएमडब्ल्यू जल्द ही इसे भारतीय बाजार में भी पेश करने की योजना बनाएगी. भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अगर यह 800+ किमी रेंज वाली एसयूवी लॉन्च होती है. तो यह देश के लग्जरी ईवी मार्केट की पूरी तस्वीर बदल सकती है.

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