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Bullet-Classic का जलवा, Royal Enfield की बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड

रॉयल एनफील्ड ने सितंबर 2026 में 1.34 लाख मोटरसाइकिलें बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी की बिक्री में 8% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है. जानिए पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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इंडिया में इन दिनों कार के साथ-साथ बाइक मार्केट भी तेजी से ऊपर जा रहा है. जिसके चलते 2 व्हीलर गाड़ियों की सेल में जमकर इजाफा देखने को मिल रहा है. बता दें कि, सितंबर 2026 में यह आंकड़ा और भी बढ़ता देखा गया है. क्योंकि, रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों खासकर क्लासिक और बुलेट सीरीज की मांग घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशों में भी काफी तेजी से बढ़ी है. त्योहारों के सीजन से ठीक पहले आई इस भारी उछाल से कंपनी बेहद गदगद नजर आ रही है.

बता दें कि, कंपनी ने सितंबर महीने में कुल 1,33,958 मोटरसाइिकलों की बिक्री की है जो कि सालाना आधार पर 8 परसेंट की मजबूत बढ़त को दिखाता है. पिछले साल  सितंबर 2025 में कंपनी ने 1,24,328 यूनिट्स बेची थीं. अगर हम इस पूरे आंकड़े को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि बुलेट और क्लासिक जैसी लोकप्रिय बाइकों का क्रेज आज भी युवाओं और बाइक प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. चलिए विस्तार से समझते हैं कि रॉयल एनफील्ड की इस रिकॉर्डतोड़ बिक्री के पीछे मुख्य आंकड़े और बड़े कारण क्या रहे हैं.

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बाजार में देखने को मिला जबरदस्त उछाल

बता दें कि, भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की बाइकों की मांग हमेशा से ही काफी मजबूत रही है. सितंबर 2026 के दौरान कंपनी ने देश के भीतर 1,21,326 मोटरसाइिकलों की कुल बिक्री हासिल की है.

वहीं, पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने भारतीय बाजार में 1,13,573 गाड़ियां बेची थीं. इस तरह घरेलू बिक्री में करीब 7 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों की बात करें तो देश में कंपनी की बिक्री 23 फीसदी बढ़कर 6,42,021 यूनिट्स तक पहुंच चुकी है.

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विदेशी बाजारों में भी बढ़ा एक्सपोर्ट

केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी रॉयल एनफील्ड की क्रूजर बाइकों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है. सितंबर महीने में कंपनी ने भारत से बाहर कुल 12,632 मोटरसाइिकलों का एक्सपोर्ट किया है.

पिछले साल इस महीने में यह आंकड़ा 10,755 यूनिट्स का था. यानी कंपनी के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर पूरे 17 फीसदी की जोरदार बढ़त देखने को मिली है. कंपनी का इलेक्ट्रिक ब्रांड फ्लाइंग फ्ली भी अब यूरोप और यूके के शहरों में कदम रख चुका है.

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350cc सेगमेंट का रहा बोलबाला

बता दें कि, रॉयल एनफील्ड की इस ऐतिहासिक सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके 350cc तक के इंजन वाले सेगमेंट का रहा है. इस कैटेगरी में बुलेट 350, क्लासिक 350 और हंटर 350 जैसी बेहद पॉपुलर बाइक शामिल हैं.

सितंबर में 350cc तक के सेगमेंट में कुल 1,21,495 यूनिट्स की बिक्री हुई. जो कि कुल वॉल्यूम का करीब 91 फीसदी हिस्सा है. इस कैटेगरी की बिक्री में साल-दर-साल 13 फीसदी का इजाफा हुआ है. क्लासिक 350 के नए सिग्नेचर व्हाइट एडिशन जैसे अपडेट्स ने भी ग्राहकों को काफी आकर्षित किया है.

फेस्टिव सीजन से पहले कंपनी ने कसी कमर

वहीं, इसके अलावा आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी नेटवर्क को और मजबूत करने का फैसला किया है. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बी. गोविंदराजन ने बताया कि ग्राहकों के बेहतरीन रिस्पॉन्स और मजबूत बुकिंग पाइपलाइन को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जा रहा है.

जबकि हाल ही में लॉन्च हुई हिमालयन 440 को भी बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसकी 6 महीने तक की बुकिंग पूरी हो चुकी है. त्योहारी सीजन में बिक्री का यह नया रिकॉर्ड और ऊपर जा सकता है.

यह भी पढ़ें: देश में इलेक्ट्रिक कारों की जबरदस्त डिमांड, 94% तक बढ़ गई सेल

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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