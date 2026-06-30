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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भगवान श्रीराम तो सजा देंगे ही...', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गुस्से में जयराम रमेश, सीधे PM मोदी को घेरा

'भगवान श्रीराम तो सजा देंगे ही...', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गुस्से में जयराम रमेश, सीधे PM मोदी को घेरा

राम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक होटल में रोक दिए जाने के बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. जयराम रमेश ने चढ़ावा चोरी को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेरा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक होटल में रोक दिए जाने के बाद से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष को होटल पद्मश्री पैलेस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. अजय राय 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचे थे. इसी बीच चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार (30 जून) को एक्स पर पोस्ट सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने लिखा, "मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना." उन्होंने आगे कहा कि श्रीराम मंदिर में हुई चंदा लूट से पूरा देश व्यथित है. 

जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि देशवासियों के दबाव के चलते एसआईटी की रिपोर्ट के बाद FIR हुई है, लेकिन इतने दिन बाद भी RSS- BJP से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. कांग्रेस नेताओं को मंदिर न जाने देने पर भी जयराम रमेश ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस बीच भगवान श्रीराम के मंदिर के दर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को तानाशाह तरीके से हाउस अरेस्ट करना अत्यंत निंदनीय है.

'भाजपा-आरएसएस का तंत्र चोरों को बचाने में जुटा'
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि देशवासी इस मामले में दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा-आरएसएस का तंत्र इस चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है.

पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोले कांग्रेस नेता 
उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, भगवान श्रीराम के मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं. इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्रीराम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको सजा देगी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 30 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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