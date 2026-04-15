इस लग्जरी SUV में चलते हैं बिहार के नए CM सम्राट चौधरी, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Bihar CM Samrat Choudhary: सम्राट चौधरी, जो पहले नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री थे, अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उनकी राजनीति के साथ-साथ उनकी सादगी भरी लाइफस्टाइल भी लोगों का ध्यान खींच रही है. खासकर उनकी गाड़ी को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है कि आखिर मुख्यमंत्री किस कार में चलते हैं. आम तौर पर माना जाता है कि बड़े नेता महंगी और लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का पसंद थोड़ा अलग है. उनकी गाड़ी आम लोगों से जुड़ी हुई और भरोसेमंद मानी जाती है.

Bolero Neo का इस्तेमाल करते हैं सम्राट चौधरी

दरअसल, सम्राट चौधरी Mahindra Bolero Neo का इस्तेमाल करते हैं, जो एक मजबूत और भरोसेमंद SUV मानी जाती है. इस गाड़ी की कीमत करीब 10 लाख रुपये के आसपास बताई जाती है, जिससे यह एक किफायती SUV बन जाती है. Bolero Neo खासकर भारतीय सड़कों के हिसाब से डिजाइन की गई है. यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है और इसकी मजबूत बॉडी इसे ज्यादा टिकाऊ बनाती है. यही वजह है कि यह गाड़ी ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में काफी पॉपुलर है.

Z+ सुरक्षा में मिलती हैं बुलेटप्रूफ गाड़ियां

हालांकि सम्राट चौधरी Bolero Neo का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने की वजह से उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है. इस स्तर की सुरक्षा में कई बुलेटप्रूफ गाड़ियां भी शामिल होती हैं. जब वे किसी खास कार्यक्रम या यात्रा पर जाते हैं, तो उनके काफिले में बुलेटप्रूफ SUV शामिल रहती हैं. ये गाड़ियां खास तौर पर सुरक्षा के लिए तैयार की जाती हैं और इनमें मजबूत बॉडी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स होते हैं.

VIP सुरक्षा के लिए क्यों चुनी जाती हैं ऐसी गाड़ियां?

VIP लोगों के लिए गाड़ी सिर्फ एक सफर का साधन नहीं होती, बल्कि उनकी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा होती है। इसलिए ऐसी गाड़ियों को खास तरीके से तैयार किया जाता है. इनमें मजबूत बॉडी, बेहतर कंट्रोल और हाई परफॉर्मेंस इंजन होता है, जिससे जरूरत पड़ने पर तेजी से मूव किया जा सके. यही वजह है कि मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता ऐसी लग्जरी SUV का इस्तेमाल करते हैं.

Bolero Neo की खासियत क्या है?

Bolero Neo में मजबूत इंजन और बेहतर सस्पेंशन मिलता है, जो इसे हर तरह के रास्तों के लिए सही बनाता है. इसमें अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जिससे यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चलती है. इसके अलावा इसमें जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे ABS, एयरबैग और मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम दिए गए हैं. अंदर की तरफ यह गाड़ी आरामदायक सीट और अच्छा स्पेस देती है, जिससे सफर आसान हो जाता है.

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