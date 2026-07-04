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कार खरीदना नहीं, किराए पर रखना हो रहा है ट्रेंड, क्या यही है भविष्य?

Car on Rent Trend: लाखों की कार खरीदने के बजाय रेंट पर लेने का नया ट्रेंड क्यों बन रहा है युवाओं की पहली पसंद. जानिए इसके बड़े फायदे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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Car on Rent Trend: अपनी खुद की कार होना हर एक का सपना होता है. कई लोग आज की डेट में अपना कार खरीदने का सपना पूरा भी कर चुकें हैं. लेकिन अब धीरे-धीरे ट्रेंड बदल रहा है और शहरों में लोग कार खरीदने के बजाय उसे किराए पर लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बता दें कि, इसकी सबसे बड़ी वजह है कारों के दामों में इजाफा, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, पार्किंग की दिक्कत और पेट्रोल और डीजल का भी महंगा होना.

जबकि कार रेंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है. तो चलिए आज हम एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि, किनके लिए है कार रेंट पर लेना सही फैसला होता है.

ये लोग ले सकते हैं कार किराये पर 

बता दें कि, अगर आप डेली ड्राइव नहीं करते या कुछ महीनों के लिए किसी शहर में रह रहे हैं. तो कार किराए पर लेना बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इसमें डाउन पेमेंट, लोन की ईएमआई और गाड़ी की रीसेल वैल्यू की चिंता नहीं रहती.

क्योंकि, अगर रेंट की जगह अगर आप 10 लाख रुपये की कार खरीदने की सोचते हैं तो आपको शुरुआत में करीब 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट और अगले 5 साल तक हर महीने 15000 से 18000 रुपये की ईएमआई भरनी पड़ती है. जबकि किराए पर आपको बिना किसी बड़े डाउन पेमेंट के सिर्फ 20000 से 30000 रुपये का मंथली रेंटल देना होता है.

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इन्हें पड़ सकता है घाटे का सौदा 

कार किराए पर लेना सभी के लिए सही फैसला नहीं होता है. अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं. पुरे साल रेगुलर कार का इस्तेमाल करते हैं या परिवार के साथ अक्सर ट्रैवल करते हैं. तो अपनी कार खरीदना ज्यादा किफायती साबित हो सकता है. 

क्योंकि नई कार खरीदने पर शोरूम से निकलते ही भले 5 साल में उसकी रीसेल वैल्यू आधी रह जाए. लेकिन लंबे समय तक लगातार किराया चुकाने का कुल खर्च आपके लोन की ईएमआई से भी कहीं ज्यादा बैठता है. इसके अलावा रेंटल कंपनियां तय किलोमीटर की सीमा, एक्सट्रा चार्ज और कुछ नियम भी लागू करती हैं.

क्या यही है भविष्य?

बात करें अगर भविष्य की तो कार रेंट पर लेना धीरे-धीरे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की दिशा बदलने वाला है. क्योंकि, आने वाले समय में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बढ़ेगा लोग बैटरी खराब होने और रीसेल वैल्यू घटने के डर से कार खरीदने के बजाय उसे रेंट पर लेना ही सबसे सुरक्षित रास्ता मानेंगे. लेकिन, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कार खरीदने का ट्रेंड पूरी तरह खत्म हो जाएगा. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Jul 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Car On Rent Trend Vehicle On Rent Benefits No Down Payment Car Car Ownership Vs Usership
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