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हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Pulsar NS 400Z: बजाज की पल्सर अब 350cc इंजन के साथ लॉन्च, जानें नए मॉडल की पावर और फीचर्स

Bajaj Pulsar NS 400Z: बजाज की पल्सर अब 350cc इंजन के साथ लॉन्च, जानें नए मॉडल की पावर और फीचर्स

Bajaj Pulsar NS400Z का नया 350cc वर्जन जल्द लॉन्च किया गया है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके इंजन, फीचर्स और परफॉर्मेंस में क्या-क्या बदलाव हुए हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 12:46 PM (IST)
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भारतीय टू-व्हीलर बाजार में Bajaj Auto ने अपनी पॉपुलर बाइक Pulsar NS400Z का नया 350cc वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण टैक्स सिस्टम है. दरअसल, 400cc बाइक पर ज्यादा GST लगता है, जबकि 350cc सेगमेंट पर कम टैक्स लगता है. इसी वजह से कंपनी ने इंजन को थोड़ा छोटा कर दिया, ताकि बाइक की कीमत को कंट्रोल में रखा जा सके और ज्यादा लोग इसे खरीद सकें.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या बदलाव हुआ?

नई Pulsar NS400Z 350cc में पहले जैसा ही लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, लेकिन इसका साइज थोड़ा कम कर दिया गया है. पहले जहां इसमें 373cc इंजन था, अब 349.13cc इंजन दिया गया है. इस बदलाव के बाद बाइक 40.6 PS की पावर और 33.2 Nm का टॉर्क देती है. पावर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता. कंपनी ने इंजन को इस तरह ट्यून किया है कि यह हाई स्पीड पर अच्छा परफॉर्म करे. अब यह बाइक पहले से ज्यादा स्पोर्टी फील देती है, खासकर जब आप इसे तेज चलाते हैं.

इंजन में तकनीकी बदलाव और असर

दरअसल, इस नए इंजन में स्ट्रोक को कम किया गया है, जिससे इंजन का कैरेक्टर थोड़ा बदल गया है. अब यह बाइक ज्यादा RPM पर बेहतर काम करती है. पहले जहां पावर कम RPM पर मिलती थी, अब ज्यादा RPM पर मिलती है. अब आपको बाइक को थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा ताकि इसका पूरा मजा मिल सके. बता दें कि हाईवे या लंबी राइड में यह ज्यादा मजेदार साबित होती है. माइलेज की बात करें तो इसमें ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज्यादा RPM पर चलाने से फ्यूल खर्च थोड़ा बढ़ सकता है.

डिजाइन और फीचर्स

डिजाइन और फीचर्स के मामले में नई Pulsar NS400Z 350cc में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही एग्रेसिव और मस्कुलर लुक मिलता है, जो युवाओं को काफी पसंद आता है. इस बाइक में LED हेडलाइट, DRLs, USD फ्रंट फोर्क्स और स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है. इसके अलावा स्प्लिट सीट, अंडरबेली एग्जॉस्ट और शानदार कलर ऑप्शन भी मिलते हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले, डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और अलग-अलग राइडिंग मोड्स जैसे Road, Rain, Sport और Off-road दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम बाइक बनाते हैं.

कीमत और खरीदने का फैसला

कीमत के मामले में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है. नई 350cc बाइक की कीमत लगभग पुराने 400cc मॉडल के बराबर ही रखी गई है. इसका मतलब ये है कि ग्राहकों को कम टैक्स के बावजूद कीमत में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन उन्हें एक बैलेंस्ड और नई टेक्नोलॉजी वाली बाइक जरूर मिलेगी.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 23 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Pulsar Ns400z Bajaj Pulsar NS400Z 350cc Bajaj 350cc Bike
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