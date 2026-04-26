बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल

How To Create Bengali Kohl Eye Look Step By Step: बंगाली लड़कियों की बड़ी-बड़ी काजल लगी आंखें सिर्फ मेकअप का हिस्सा नहीं होतीं, बल्कि एक एहसास होती हैं, एक परंपरा, एक पहचान और एक हल्की-सी नजाकत भरी अदाकारी. सिर्फ एक हल्की रेखा से आंखों को ऐसा निखार मिल जाता है, जो साधारण लुक को भी खास बना देता है. दुर्गा पूजा के सजने-संवरने से लेकर रोजमर्रा की सादगी तक, यह अंदाज हर मौके पर फिट बैठता है. इसकी खासियत है हल्का-सा फैला हुआ काजल, जो आंखों को गहराई और एक अलग ही अट्रेक्शन देता है.

सदियों पुरानी परंपरा

यह चलन आज का नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा है. काजल को बुरी नजर से बचाव, ठंडक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी देखा जाता है. लेकिन बंगाली अंदाज की खास बात यह है कि इसमें गहराई के साथ एक सॉफ्ट लेकिन प्रभावशाली भाव झलकता है, जहां आंखें खुद अपनी कहानी कहती हैं. अगर आप भी इस क्लासिक लुक को अपनाना चाहती हैं, तो इसे आसान स्टेप्स में समझिए-

पहला कदम- चेहरे की तैयारी

सबसे पहले आंखों के नीचे ठंडक देने के लिए बर्फ हल्के हाथ से लगाएं और फिर कोई हल्की क्रीम इस्तेमाल करें. इससे त्वचा तैयार होती है और काजल लंबे समय तक टिकता है.

दूसरा कदम- अंदरूनी रेखा पर काम

ऊपरी पलकों की अंदरूनी लाइन पर काजल लगाएं. इससे पलकों की जड़ें घनी दिखती हैं और आंखों में बिना ज्यादा मेकअप के भी गहराई आ जाती है. यही इस लुक का सबसे बड़ा राज है.

तीसरा कदम- निचली लाइन को उभारें

अब निचली पलकों की लाइन पर काजल लगाएं और उसे हल्का-सा बाहर की ओर बढ़ाएं. इससे आंखें बड़ी और ज्यादा स्पष्ट दिखती हैं.

चौथा कदम- हल्का फैलाव दें

कॉटन या उंगली की मदद से काजल को हल्का-सा फैला दें, खासकर नीचे की लाइन को. ध्यान रखें कि किनारे बहुत शार्प न रहें, बल्कि हल्का धुंधलापन बना रहे.

इसे भी पढ़ें - Lakme Fashion Week: लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!

पांचवां कदम- मुलायम किनारा बनाएं

काजल को थोड़ा बाहर की ओर खींचें, लेकिन उसे हल्का-सा घुला हुआ ही रखें. इससे आंखों को लंबा और आकर्षक आकार मिलता है.

छठा कदम- ऊपरी लाइन को संतुलित करें

ऊपरी पलकों के पास हल्की रेखा बनाएं और उसे भी थोड़ा-सा फैला दें, ताकि पूरा लुक एकसार और गहराई भरा लगे.

सातवां कदम- अंतिम स्पर्श

पलकों पर हल्का मस्कारा लगाएं और भौंहों को नेचुरल रखते हुए थोड़ा सधा हुआ आकार दें. पूरा लुक ज्यादा भारी नहीं, बल्कि सादगी में खूबसूरती दिखाने वाला होना चाहिए. इस अंदाज की खूबसूरती इसी में है कि यह ज्यादा मेहनत के बिना भी आपकी आंखों को बोलता हुआ बना देता है, जहां हर नजर में एक कहानी छुपी होती है.

इसे भी पढ़ें - Luxury Bag Dinosaur Collagen: नीलाम हो रहा डायनासोर के चमड़े से बना लग्जरी बैग, क्या आप लगाएंगे बोली?