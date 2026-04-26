हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीBengali Kohl Eye Look: बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल

Bengali Kohl Eye Look: बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल

Natural Eye Makeup Look: बंगाली अंदाज की खास बात यह है कि इसमें गहराई के साथ एक सॉफ्ट लेकिन प्रभावशाली भाव झलकता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Apr 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

How To Create Bengali Kohl Eye Look Step By Step: बंगाली लड़कियों की बड़ी-बड़ी काजल लगी आंखें सिर्फ मेकअप का हिस्सा नहीं होतीं, बल्कि एक एहसास होती हैं, एक परंपरा, एक पहचान और एक हल्की-सी नजाकत भरी अदाकारी. सिर्फ एक हल्की रेखा से आंखों को ऐसा निखार मिल जाता है, जो साधारण लुक को भी खास बना देता है. दुर्गा पूजा के सजने-संवरने से लेकर रोजमर्रा की सादगी तक, यह अंदाज हर मौके पर फिट बैठता है. इसकी खासियत है हल्का-सा फैला हुआ काजल, जो आंखों को गहराई और एक अलग ही अट्रेक्शन देता है.

सदियों पुरानी परंपरा

यह चलन आज का नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा है. काजल को बुरी नजर से बचाव, ठंडक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी देखा जाता है. लेकिन बंगाली अंदाज की खास बात यह है कि इसमें गहराई के साथ एक सॉफ्ट लेकिन प्रभावशाली भाव झलकता है, जहां आंखें खुद अपनी कहानी कहती हैं. अगर आप भी इस क्लासिक लुक को अपनाना चाहती हैं, तो इसे आसान स्टेप्स में समझिए- 

पहला कदम-  चेहरे की तैयारी

सबसे पहले आंखों के नीचे ठंडक देने के लिए बर्फ हल्के हाथ से लगाएं और फिर कोई हल्की क्रीम इस्तेमाल करें. इससे त्वचा तैयार होती है और काजल लंबे समय तक टिकता है.

दूसरा कदम-  अंदरूनी रेखा पर काम

ऊपरी पलकों की अंदरूनी लाइन पर काजल लगाएं. इससे पलकों की जड़ें घनी दिखती हैं और आंखों में बिना ज्यादा मेकअप के भी गहराई आ जाती है. यही इस लुक का सबसे बड़ा राज है.

तीसरा कदम-  निचली लाइन को उभारें

अब निचली पलकों की लाइन पर काजल लगाएं और उसे हल्का-सा बाहर की ओर बढ़ाएं. इससे आंखें बड़ी और ज्यादा स्पष्ट दिखती हैं.

चौथा कदम-  हल्का फैलाव दें

कॉटन या उंगली की मदद से काजल को हल्का-सा फैला दें, खासकर नीचे की लाइन को. ध्यान रखें कि किनारे बहुत शार्प न रहें, बल्कि हल्का धुंधलापन बना रहे.

इसे भी पढ़ें - Lakme Fashion Week: लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!

पांचवां कदम- मुलायम किनारा बनाएं

काजल को थोड़ा बाहर की ओर खींचें, लेकिन उसे हल्का-सा घुला हुआ ही रखें. इससे आंखों को लंबा और आकर्षक आकार मिलता है.

छठा कदम-  ऊपरी लाइन को संतुलित करें

ऊपरी पलकों के पास हल्की रेखा बनाएं और उसे भी थोड़ा-सा फैला दें, ताकि पूरा लुक एकसार और गहराई भरा लगे.

सातवां कदम- अंतिम स्पर्श

पलकों पर हल्का मस्कारा लगाएं और भौंहों को नेचुरल रखते हुए थोड़ा सधा हुआ आकार दें. पूरा लुक ज्यादा भारी नहीं, बल्कि सादगी में खूबसूरती दिखाने वाला होना चाहिए. इस अंदाज की खूबसूरती इसी में है कि यह ज्यादा मेहनत के बिना भी आपकी आंखों को बोलता हुआ बना देता है, जहां हर नजर में एक कहानी छुपी होती है.

इसे भी पढ़ें - Luxury Bag Dinosaur Collagen: नीलाम हो रहा डायनासोर के चमड़े से बना लग्जरी बैग, क्या आप लगाएंगे बोली?

Published at : 26 Apr 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Bengali Kohl Bengali Kohl Eye Look Kohl Eye Makeup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ब्यूटी
Bengali Kohl Eye Look: बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
ब्यूटी
स्किन बैरियर क्यों होता है डैमेज? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए इसके 3 बड़े कारण और बचाव के टिप्स
स्किन बैरियर क्यों होता है डैमेज? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए इसके 3 बड़े कारण और बचाव के टिप्स
ब्यूटी
Home Pedicure Tips: घर पर ऐसे करें पेडिक्योर, एक भी रुपया नहीं होगा खर्च
घर पर ऐसे करें पेडिक्योर, एक भी रुपया नहीं होगा खर्च
ब्यूटी
How To Stop Hair Fall: बाल झड़ने से हैं परेशान? स्कैल्प मसाज की ये सही तकनीक, इतने महीने में दिखा सकती है असर
बाल झड़ने से हैं परेशान? स्कैल्प मसाज की ये सही तकनीक, इतने महीने में दिखा सकती है असर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में मराठी भाषा विवाद में 11 MNS नेता गिरफ्तार, जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
मुंबई में मराठी भाषा विवाद में 11 MNS नेता गिरफ्तार, जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
विश्व
'होर्मुज में नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज शरीफ को दो टूक
'नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज को दो टूक
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
आईपीएल 2026
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
दिल्ली NCR
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
लाइफस्टाइल
Life in Kolkata: जिंदगी जीने के हिसाब से कैसा शहर है कोलकाता? अच्छा या खराब... रेटिंग से समझें
जिंदगी जीने के हिसाब से कैसा शहर है कोलकाता? अच्छा या खराब... रेटिंग से समझें
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget