भारत में 125cc बाइक सेगमेंट सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट है क्योंकि इसमें बेहतर माइलेज, आसान मेंटेनेंस और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतर कॉम्बिनेशन मिलता है. इस सेगमेंट में अब दो बड़े नाम- Bajaj Pulsar NS125 और Hero Xtreme 125R आमने-सामने हैं. दोनों बाइक्स युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं और स्टाइल के साथ-साथ परफॉर्मेंस पर भी फोकस करती हैं. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

स्पोर्टी लुक बनाम अर्बन स्टाइल

Bajaj Pulsar NS125 अपने स्पोर्टी डिजाइन की वजह से तुरंत ध्यान खींच लेती है. इसका लुक बड़ी Pulsar बाइक्स जैसा है, जिसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प ग्राफिक्स और स्प्लिट सीट दी गई है. इसका फ्रंट एग्रेसिव है और यह बाइक देखने में पूरी तरह स्पोर्ट्स बाइक जैसी लगती है. अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो भीड़ में अलग दिखे, तो Pulsar NS125 आपको जरूर पसंद आएगी. वहीं, Hero Xtreme 125R का डिजाइन थोड़ा कॉम्पैक्ट और मॉडर्न है. इसमें LED हेडलैंप और स्टाइलिश बॉडी पैनल दिए गए हैं जो इसे एक प्रीमियम अर्बन बाइक का लुक देते हैं. यह बाइक शहर में डेली यूज के लिए बेहद बेहतर है.

फीचर्स में Bajaj ने मारी बाजी

फीचर्स की बात करें तो Bajaj Pulsar NS125 125cc सेगमेंट की सबसे एडवांस बाइक बन गई है. इसमें तीन ABS मोड्स (Road, Rain, Off-road) मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं. इसके अलावा नया LCD कंसोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट और फुल डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे हाई-टेक बाइक बनाते हैं. दूसरी ओर, Hero Xtreme 125R में बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स मौजूद हैं. इसमें LED हेडलाइट, डिजिटल-एनालॉग कंसोल, सिंगल-चैनल ABS और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इसमें टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी फीचर्स Pulsar जितने एडवांस नहीं हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Bajaj Pulsar NS125 में 124.45cc का इंजन दिया गया है जो 12PS की पावर और 11Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह बाइक तेज राइडिंग के लिए बनाई गई है और इसका इंजन थ्रॉटल रिस्पॉन्स के साथ शानदार परफॉर्मेंस देता है. वहीं, Hero Xtreme 125R में 125cc का इंजन मिलता है जो 11.4PS की पावर और 10.5Nm टॉर्क देता है. यह बाइक स्मूद और ईंधन कुशल परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करती है. इसका इंजन शहर में रोजाना चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी