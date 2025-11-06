हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Pulsar NS125 या Hero Xtreme 125R: किसकी परफॉर्मेंस है ज्यादा पावरफुल? खरीदने से पहले जान लीजिए

Bajaj Pulsar NS125 या Hero Xtreme 125R: किसकी परफॉर्मेंस है ज्यादा पावरफुल? खरीदने से पहले जान लीजिए

Bajaj Pulsar NS125 और Hero Xtreme 125R दोनों ही 125cc सेगमेंट की पॉपुलर बाइक्स हैं. आइए जानें इंजन, फीचर्स, डिजाइन और कीमत में कौन ज्यादा दमदार है और किसे खरीदना फायदेमंद रहेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Nov 2025 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में 125cc बाइक सेगमेंट सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट है क्योंकि इसमें बेहतर माइलेज, आसान मेंटेनेंस और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतर कॉम्बिनेशन मिलता है. इस सेगमेंट में अब दो बड़े नाम- Bajaj Pulsar NS125 और Hero Xtreme 125R आमने-सामने हैं. दोनों बाइक्स युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं और स्टाइल के साथ-साथ परफॉर्मेंस पर भी फोकस करती हैं. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

 स्पोर्टी लुक बनाम अर्बन स्टाइल

  • Bajaj Pulsar NS125 अपने स्पोर्टी डिजाइन की वजह से तुरंत ध्यान खींच लेती है. इसका लुक बड़ी Pulsar बाइक्स जैसा है, जिसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प ग्राफिक्स और स्प्लिट सीट दी गई है. इसका फ्रंट एग्रेसिव है और यह बाइक देखने में पूरी तरह स्पोर्ट्स बाइक जैसी लगती है. अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो भीड़ में अलग दिखे, तो Pulsar NS125 आपको जरूर पसंद आएगी. वहीं, Hero Xtreme 125R का डिजाइन थोड़ा कॉम्पैक्ट और मॉडर्न है. इसमें LED हेडलैंप और स्टाइलिश बॉडी पैनल दिए गए हैं जो इसे एक प्रीमियम अर्बन बाइक का लुक देते हैं. यह बाइक शहर में डेली यूज के लिए बेहद बेहतर है.

फीचर्स में Bajaj ने मारी बाजी

  • फीचर्स की बात करें तो Bajaj Pulsar NS125 125cc सेगमेंट की सबसे एडवांस बाइक बन गई है. इसमें तीन ABS मोड्स (Road, Rain, Off-road) मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं. इसके अलावा नया LCD कंसोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट और फुल डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे हाई-टेक बाइक बनाते हैं. दूसरी ओर, Hero Xtreme 125R में बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स मौजूद हैं. इसमें LED हेडलाइट, डिजिटल-एनालॉग कंसोल, सिंगल-चैनल ABS और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इसमें टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी फीचर्स Pulsar जितने एडवांस नहीं हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Bajaj Pulsar NS125 में 124.45cc का इंजन दिया गया है जो 12PS की पावर और 11Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह बाइक तेज राइडिंग के लिए बनाई गई है और इसका इंजन थ्रॉटल रिस्पॉन्स के साथ शानदार परफॉर्मेंस देता है. वहीं, Hero Xtreme 125R में 125cc का इंजन मिलता है जो 11.4PS की पावर और 10.5Nm टॉर्क देता है. यह बाइक स्मूद और ईंधन कुशल परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करती है. इसका इंजन शहर में रोजाना चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

  • दोनों बाइक्स की कीमतें करीब-करीब समान हैं -Pulsar NS125 की एक्स-शोरूम कीमत 1.06 लाख है जबकि Hero Xtreme 125R 1.02 लाख में आती है. हालांकि, Pulsar NS125 में ज्यादा एडवांस फीचर्स और परफॉर्मेंस मिलते हैं, इसलिए यह ज्यादा “वैल्यू फॉर मनी” बाइक मानी जा सकती है.

ये भी पढ़ें:- GST बूस्टर का असर! एक महीने में Maruti, Tata और Mahindra ने तोड़े सेल्स रिकॉर्ड

Published at : 06 Nov 2025 05:03 PM (IST)
Tags :
Auto News Hero Xtreme 125R Bajaj Pulsar NS125 Bajaj Pulsar NS125 Vs Hero Xtreme 125R
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
विश्व
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
यूटिलिटी
किस उम्र तक के लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जान लें पूरा प्रॉसेस
किस उम्र तक के लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जान लें पूरा प्रॉसेस
जनरल नॉलेज
इस झील के पानी में जिंदा रह सकते हैं दूसरे ग्रह के इंसान, नासा वाले भी आकर करते हैं रिसर्च
इस झील के पानी में जिंदा रह सकते हैं दूसरे ग्रह के इंसान, नासा वाले भी आकर करते हैं रिसर्च
शिक्षा
IAS Sasses Story: माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ IAS बनीं गार्गी जैन, पढ़ें सपनों को सच करने वाली कहानी
माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ IAS बनीं गार्गी जैन, पढ़ें सपनों को सच करने वाली कहानी
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget