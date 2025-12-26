Bajaj Pulsar 150: LED लाइट्स और नए कलर के साथ लॉन्च हुई Pulsar 150, जानें क्या बदला

Bajaj Pulsar 150 लंबे समय से भारतीय युवाओं और कम्यूटर राइडर्स की पसंदीदा बाइक रही है. सालों तक बिना बड़े बदलाव के भी इस बाइक ने अपनी पॉपुलेरिटी बनाए रखी, लेकिन अब कंपनी ने इसे समय के हिसाब से अपडेट कर दिया है. 2010 के बाद पहली बार Pulsar 150 को इतना बड़ा विजुअल अपडेट मिला है. इस अपडेट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है नया LED हेडलैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स.

अच्छी बात ये है कि बजाज ने Pulsar की पहचान से समझौता नहीं किया है. फ्यूल टैंक का मस्क्युलर डिजाइन, क्लिप-ऑन हैंडलबार, स्प्लिट सीट, अलॉय व्हील्स और स्पोर्टी एग्जॉस्ट को पहले जैसा ही रखा गया है.

नए कलर ऑप्शन और रिफ्रेश्ड लुक

नई Bajaj Pulsar 150 में LED अपडेट के साथ-साथ नए कलर ऑप्शन और अपडेटेड ग्राफिक्स भी दिए गए हैं. ये बदलाव भले ही बड़े डिजाइन चेंज न हों, लेकिन बाइक को पहले से ज्यादा फ्रेश बनाते हैं. नए कलर स्कीम के साथ Pulsar 150 अब ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव दिखती है. LED हेडलैंप और इंडिकेटर्स की वजह से बाइक का फ्रंट लुक ज्यादा शार्प और अग्रेसिव लगता है. ये अपडेट उन ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आएगा, जो Pulsar की परफॉर्मेंस और भरोसे के साथ मॉडर्न लुक भी चाहते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

मैकेनिकल तौर पर Bajaj Pulsar 150 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह ही 149.5cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 13.8 bhp की पावर और 13.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो शहर और हाईवे दोनों पर स्मूद राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. Pulsar 150 की सबसे बड़ी ताकत इसका बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है, जिसमें पावर और माइलेज दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है. यही वजह है कि यह बाइक डेली यूज के साथ-साथ लॉन्ग राइड्स के लिए भी भरोसेमंद मानी जाती है.

कीमत और मुकाबला

नई Bajaj Pulsar 150 की एक्स-शोरूम कीमत 1.08 लाख रुपये से शुरू होती है. अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से कीमत में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है, लेकिन यह अभी भी अपने सेगमेंट के हिसाब से किफायती है. मार्केट में Pulsar 150 का मुकाबला TVS Apache RTR 160, Honda Unicorn और Yamaha FZ-S V3 जैसी बाइक्स से होता है. ये सभी 150–160cc सेगमेंट की पॉपुलर स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक्स हैं, लेकिन Pulsar 150 अपने भरोसे, मजबूत ब्रांड वैल्यू और अब नए LED अपडेट के साथ एक बार फिर मजबूत दावेदार बन गई है.

