हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Pulsar 150: LED लाइट्स और नए कलर के साथ लॉन्च हुई Pulsar 150, जानें क्या बदला

Bajaj Pulsar 150: LED लाइट्स और नए कलर के साथ लॉन्च हुई Pulsar 150, जानें क्या बदला

नई Bajaj Pulsar 150 भारत में लॉन्च हो गई है. 2010 के बाद मिले सबसे बड़े अपडेट में LED हेडलैंप, नए कलर और रिफ्रेश्ड लुक शामिल हैं. आइए इसके कीमत, फीचर्स और राइवल्स पर नजर डालते हैं

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

Bajaj Pulsar 150 लंबे समय से भारतीय युवाओं और कम्यूटर राइडर्स की पसंदीदा बाइक रही है. सालों तक बिना बड़े बदलाव के भी इस बाइक ने अपनी पॉपुलेरिटी बनाए रखी, लेकिन अब कंपनी ने इसे समय के हिसाब से अपडेट कर दिया है. 2010 के बाद पहली बार Pulsar 150 को इतना बड़ा विजुअल अपडेट मिला है. इस अपडेट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है नया LED हेडलैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स.
अच्छी बात ये है कि बजाज ने Pulsar की पहचान से समझौता नहीं किया है. फ्यूल टैंक का मस्क्युलर डिजाइन, क्लिप-ऑन हैंडलबार, स्प्लिट सीट, अलॉय व्हील्स और स्पोर्टी एग्जॉस्ट को पहले जैसा ही रखा गया है.

नए कलर ऑप्शन और रिफ्रेश्ड लुक

  • नई Bajaj Pulsar 150 में LED अपडेट के साथ-साथ नए कलर ऑप्शन और अपडेटेड ग्राफिक्स भी दिए गए हैं. ये बदलाव भले ही बड़े डिजाइन चेंज न हों, लेकिन बाइक को पहले से ज्यादा फ्रेश बनाते हैं. नए कलर स्कीम के साथ Pulsar 150 अब ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव दिखती है. LED हेडलैंप और इंडिकेटर्स की वजह से बाइक का फ्रंट लुक ज्यादा शार्प और अग्रेसिव लगता है. ये अपडेट उन ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आएगा, जो Pulsar की परफॉर्मेंस और भरोसे के साथ मॉडर्न लुक भी चाहते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • मैकेनिकल तौर पर Bajaj Pulsar 150 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह ही 149.5cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 13.8 bhp की पावर और 13.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो शहर और हाईवे दोनों पर स्मूद राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. Pulsar 150 की सबसे बड़ी ताकत इसका बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है, जिसमें पावर और माइलेज दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है. यही वजह है कि यह बाइक डेली यूज के साथ-साथ लॉन्ग राइड्स के लिए भी भरोसेमंद मानी जाती है.

कीमत और मुकाबला

  • नई Bajaj Pulsar 150 की एक्स-शोरूम कीमत 1.08 लाख रुपये से शुरू होती है. अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से कीमत में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है, लेकिन यह अभी भी अपने सेगमेंट के हिसाब से किफायती है. मार्केट में Pulsar 150 का मुकाबला TVS Apache RTR 160, Honda Unicorn और Yamaha FZ-S V3 जैसी बाइक्स से होता है. ये सभी 150–160cc सेगमेंट की पॉपुलर स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक्स हैं, लेकिन Pulsar 150 अपने भरोसे, मजबूत ब्रांड वैल्यू और अब नए LED अपडेट के साथ एक बार फिर मजबूत दावेदार बन गई है.

ये भी पढ़ें:- Renault Duster की नई जेनरेशन इस दिन होगी लॉन्‍च, टीजर हुआ जारी, जानें कितनी होगी कीमत

Published at : 26 Dec 2025 04:52 PM (IST)
Tags :
New Bajaj Pulsar 150 Bajaj Pulsar 150 LED Update Pulsar 150 Price India Pulsar 150 New Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
क्या होता है लिस्ट-A क्रिकेट? जिसमें विराट कोहली के नाम हैं 16000 से ज्यादा रन; जानें सारे नियम
क्या होता है लिस्ट-A क्रिकेट? जिसमें विराट कोहली के नाम हैं 16000 से ज्यादा रन; जानें सारे नियम
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Unnao Rape Case में Senger की High Court से जमानत के विरोध में पीड़िता ने किया जोरदार प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
क्या होता है लिस्ट-A क्रिकेट? जिसमें विराट कोहली के नाम हैं 16000 से ज्यादा रन; जानें सारे नियम
क्या होता है लिस्ट-A क्रिकेट? जिसमें विराट कोहली के नाम हैं 16000 से ज्यादा रन; जानें सारे नियम
मनोरंजन
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी थी अक्षय कुमार की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी अक्षय की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
इंडिया
'बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का स्वागत', तारिक रहमान की ढाका वापसी पर भारत का पहला रिएक्शन
'बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का स्वागत', तारिक रहमान की ढाका वापसी पर भारत का पहला रिएक्शन
फूड
बिना आटा गूंथे घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट आलू के पराठे, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे
बिना आटा गूंथे घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट आलू के पराठे, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे
ट्रेंडिंग
लंदन की सड़कें भी नहीं छोड़ी... पान और गुटखे से कर दी लाल, विदेशी महिला पत्रकार ने वीडियो में दिखाया घिनौना सच
लंदन की सड़कें भी नहीं छोड़ी... पान और गुटखे से कर दी लाल, विदेशी महिला पत्रकार ने वीडियो में दिखाया घिनौना सच
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget