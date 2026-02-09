गांवों में रोजाना आने-जाने और कामकाज के लिए ज्यादातर लोग ऐसी बाइक पसंद करते हैं जो हल्की हो, कम पेट्रोल खर्च करे और मेंटेनेंस में भी सस्ती पड़े. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Bajaj Platina 100 और Hero HF Deluxe को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. दोनों ही बाइक्स गांव की सड़कों के हिसाब से डिजाइन की गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनमें से कौन-सी बाइक ज्यादा बेहतर है.

कीमत के मामले में कौन आगे?

Bajaj Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 65,897 रुपये है और यह सिंगल वेरिएंट में आती है. वहीं Hero HF Deluxe की एक्स-शोरूम कीमत 56,742 रुपये से शुरू होकर 69,235 रुपये तक जाती है. यानी शुरुआती कीमत के लिहाज से HF Deluxe ज्यादा सस्ती है, जो कम बजट वाले ग्रामीण ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा है. हालांकि Platina की थोड़ी ज्यादा कीमत उसके माइलेज और कम्फर्ट से कवर हो जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस का फर्क

Bajaj Platina 100 में 102cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 7.9 PS की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क देता है. दूसरी ओर Hero HF Deluxe में 97.2cc का इंजन है, जो 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है. दोनों ही बाइक्स गांव की टूटी-फूटी सड़कों और 40–60 kmph की नॉर्मल स्पीड पर आराम से चलती हैं. लेकिन Platina का इंजन ज्यादा स्मूद और फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है.

माइलेज में किसका पलड़ा भारी?

माइलेज गांव के ग्राहकों के लिए सबसे अहम फैक्टर होता है. Bajaj Platina 100 रियल वर्ल्ड में करीब 70 से 75 kmpl का माइलेज देती है, जबकि Hero HF Deluxe का माइलेज 65 से 70 kmpl के आसपास रहता है. Platina में 11 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे एक बार फुल टैंक में 700 से 800 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं HF Deluxe में 9.6 लीटर का टैंक दिया गया है.

फीचर्स और कम्फर्ट

Bajaj Platina 100 में Comfortec टेक्नोलॉजी, लंबी और आरामदायक सीट, बेहतर सस्पेंशन और हल्का वजन मिलता है, जिससे खराब सड़कों पर भी झटके कम लगते हैं. Hero HF Deluxe में i3S स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ट्रैफिक या बार-बार रुकने पर पेट्रोल बचाने में मदद करती है.

गांव के लिए कौन-सी बाइक बेस्ट?

अगर आप ज्यादा माइलेज, बड़ा फ्यूल टैंक और बेहतर कम्फर्ट चाहते हैं, तो Bajaj Platina 100 गांव के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है. वहीं अगर आपका बजट बहुत सीमित है और Hero का मजबूत सर्विस नेटवर्क आपकी प्राथमिकता है, तो Hero HF Deluxe भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

