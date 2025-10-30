Bajaj Chetak या TVS iQube: किसकी रेंज है लंबी और परफॉर्मेंस ज्यादा दमदार?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Chetak या TVS iQube: किसकी रेंज है लंबी और परफॉर्मेंस ज्यादा दमदार?

Bajaj Chetak 3001 और TVS iQube 2.2 kWh दोनों ही अपने-अपने सेगमेंट में बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं. आइए जानें कीमत, रेंज, बैटरी और फीचर्स के मामले में कौन ज्यादा बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 09:34 AM (IST)
पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. शहर में रोजाना ऑफिस, कॉलेज या बाजार आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे किफायती और आरामदायक साधन बन चुके हैं. इस मार्केट में Bajaj Chetak 3001 और TVS iQube 2.2 kWh दो बेहद पॉपुलर नाम हैं. दोनों ही स्कूटर शानदार डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन रेंज के साथ आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि शहर में घूमने के लिए इनमें से कौन-सा स्कूटर बेस्ट रहेगा? आइए विस्तार से जानते हैं.

Bajaj Chetak Vs TVS iQube Price

  • कीमत की बात करें तो Bajaj Chetak 3001 की एक्स-शोरूम कीमत 99,990 है. वहीं, TVS iQube 2.2 kWh की एक्स-शोरूम कीमत 94,434 से शुरू होती है. यानी TVS iQube थोड़ा सस्ता पड़ता है, जिससे यह कम बजट वालों के लिए अच्छा विकल्प बन जाता है. हालांकि, दोनों स्कूटरों पर राज्य सरकार की सब्सिडी और अलग-अलग ऑफर्स भी मिल सकते हैं, इसलिए खरीदने से पहले अपने नजदीकी डीलर से जानकारी लेना सही रहेगा.

बैटरी और रेंज

  • Bajaj Chetak 3001 में 3.2 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 127 किलोमीटर की रेंज देती है. इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं. वहीं TVS iQube 2.2 kWh बैटरी पैक के साथ करीब 100 किलोमीटर की रेंज देता है, और यह 2 घंटे 30 मिनट में चार्ज हो जाता है. अगर आपका सफर लंबा होता है या आप बार-बार चार्ज नहीं करना चाहते, तो Bajaj Chetak 3001 इस मामले में बेहतर साबित होता है. वहीं, TVS iQube चार्जिंग के मामले में तेज है, इसलिए यह शॉर्ट डेली कम्यूट के लिए बेहतर है.

परफॉर्मेंस और स्पीड

  • Bajaj Chetak 3001 में 4.2 kW का मोटर दिया गया है जो 20 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 73 km/h तक जाती है. यह स्कूटर स्मूद एक्सेलेरेशन और साइलेंट राइड के लिए जाना जाता है. दूसरी ओर, TVS iQube 2.2 kWh में 3 kW का मोटर है जो 33 Nm टॉर्क देता है और इसकी टॉप स्पीड 78 km/h तक जाती है. यानी स्पीड के मामले में TVS iQube थोड़ा आगे है, जबकि Chetak ज्यादा बैलेंस्ड और क्लासिक फील देता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

  • दोनों स्कूटर टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में शानदार हैं. Bajaj Chetak 3001 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, OTA अपडेट, IP67 रेटेड वॉटरप्रूफ बैटरी और रिवर्स मोड जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. वहीं, TVS iQube 2.2 kWh में बड़ी TFT स्क्रीन, नेविगेशन असिस्ट, कॉल-अलर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट और राइड स्टैट्स जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं. Chetak क्लासिक डिजाइन और मजबूती का एहसास कराता है, जबकि iQube टेक्नोलॉजी-लविंग राइडर्स के लिए एक मॉडर्न ऑप्शन है.

कौन-सा स्कूटर खरीदें? 

  • अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं जिसमें लंबी रेंज, क्लासिक लुक और स्मूद राइड मिले, तो Bajaj Chetak 3001 एक परफेक्ट चॉइस है, लेकिन अगर आपका फोकस मॉडर्न फीचर्स, फास्ट चार्जिंग और थोड़ी ज्यादा स्पीड पर है, तो TVS iQube 2.2 kWh आपके लिए बेहतर रहेगा.

Published at : 30 Oct 2025 09:34 AM (IST)
