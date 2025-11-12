हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
TVS से आगे निकला Bajaj, ई-स्कूटर सेगमेंट में दिखाया दम, देखें टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट

TVS से आगे निकला Bajaj, ई-स्कूटर सेगमेंट में दिखाया दम, देखें टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट

Bajaj Auto ने TVS को पछाड़कर भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में नंबर 1 पोजिशन हासिल की है. आइए अक्टूबर 2025 में टॉप 10 EV कंपनियों की Sales Report और मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Nov 2025 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में फेस्टिवल सीजन हमेशा से ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए खास समय माना जाता है. इस बार, यानी अक्टूबर 2025 में, दोपहिया वाहनों की बिक्री ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया. खास बात ये रही कि इस बार सबसे ज्यादा चमक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिली. देश में एक ही महीने में 1.44 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिलें बिकीं, जो ईवी इंडस्ट्री के लिए एक नया रिकॉर्ड है. सालाना तुलना में यह वृद्धि भले 2% ही रही, लेकिन महीने-दर-महीने ग्रोथ 38% तक पहुंची.

Bajaj Auto ने मारी बाजी, बना नंबर-1 ब्रांड

  • Bajaj Auto का प्रदर्शन,इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज रहा है, बजाज ने TVS और Ather Energy जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. कंपनी ने अपनी Chetak Electric Scooter की 31,246 यूनिट्स बेचकर बाजार में टॉप पोजिशन हासिल की. ये बिक्री सितंबर 2025 की तुलना में लगभग 12 हजार यूनिट ज्यादा रही, जिससे Bajaj को 59% की मासिक ग्रोथ मिली. साल-दर-साल आंकड़ों के अनुसार भी कंपनी की बिक्री में 10% का उछाल दर्ज किया गया. चेतक की बढ़ती डिमांड ने यह साफ कर दिया कि ग्राहक अब प्रीमियम और भरोसेमंद ईवी स्कूटरों की ओर तेजी से झुक रहे हैं.

TVS और Ather में कड़ी टक्कर

  • Bajaj से मामूली अंतर से पीछे रही TVS Motor Company, जिसने अक्टूबर में 29,515 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे. हालांकि सालाना बिक्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन महीने-दर-महीने ग्रोथ 31% रही. इसका मतलब है कि कंपनी का प्रमुख मॉडल TVS iQube फिर से बाजार में पकड़ बना रहा है. तीसरे पायदान पर रही Ather Energy ने भी शानदार वापसी की. कंपनी ने 28,101 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 73% ज्यादा है. नई Ather 450 Apex और Rizta मॉडल्स की वजह से कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी में बेहतरीन बढ़ोतरी हुई.

Ola Electric की गिरावट और Hero Vida की एंट्री

  • कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट की बादशाह कही जाने वाली Ola Electric अब चौथे स्थान पर आ गई है. कंपनी ने अक्टूबर में सिर्फ 16,036 यूनिट्स बेचीं. हालांकि यह सितंबर की तुलना में 20% की बढ़त दिखाती है, लेकिन सालाना बिक्री में 62% की भारी गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 15,952 यूनिट्स की बिक्री की और टॉप 5 में जगह बना ली.

नई और उभरती कंपनियों का असर

  • Greaves Electric Mobility, Bgauss Auto, Pure EV और River Mobility जैसी कंपनियों ने भी अपने प्रदर्शन से बाजार में पहचान बनाई है. Greaves Electric ने Ampere सीरीज़ की बदौलत 7,600 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं, जबकि Pure EV और River Mobility जैसी नई कंपनियों ने सालाना आधार पर 300% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की.

Published at : 12 Nov 2025 05:39 PM (IST)
