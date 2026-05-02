अप्रैल 2026 में 28% ग्रोथ के साथ टाटा मोटर्स टॉप पर, जानें निसान-आयशर का कैसा रहा प्रदर्शन?

अप्रैल 2026 में ऑटो सेक्टर की शुरुआत काफी अच्छी रही है. कई कंपनियों ने अपनी बिक्री में बढ़त दर्ज की है. खासकर टाटा मोटर्स ने शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि निसान और आयशर मोटर्स का भी प्रदर्शन ठीक रहा है. आइए जानते हैं किस कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया.

टाटा मोटर्स के बिक्री में जबरदस्त बढ़त

टाटा मोटर्स के लिए अप्रैल 2026 का महीना काफी अच्छा रहा. कंपनी ने कमर्शियल वाहनों की कुल 34,833 यूनिट्स की बिक्री की. पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 27,221 था, यानी इस बार करीब 28% की बढ़त हुई है. अगर भारत की बात करें तो घरेलू बाजार में भी कंपनी की बिक्री बढ़ी है. इस साल 32,965 गाड़ियां बिकीं, जबकि पिछले साल यह संख्या 25,764 थी. इसके अलावा, विदेशों में भी टाटा की गाड़ियों की मांग बढ़ी है. कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़कर 1,868 यूनिट्स हो गया है. इससे साफ है कि टाटा मोटर्स की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है.

निसान इंडिया का हाल

निसान इंडिया ने भी अप्रैल में अच्छा प्रदर्शन किया. कंपनी ने कुल 5,388 गाड़ियां बेचीं. इसमें से 3,203 गाड़ियां भारत में बिकीं, जबकि 2,185 गाड़ियां विदेशों में भेजी गईं. कंपनी का कहना है कि नए साल की शुरुआत सकारात्मक रही है. आने वाले समय में निसान भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाने और नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इससे उम्मीद है कि कंपनी की बिक्री आगे और बढ़ सकती है.

आयशर मोटर्स का मजबूत पकड़

आयशर मोटर्स के लिए भी अप्रैल का महीना अच्छा रहा. कंपनी ने कुल 7,318 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के 6,846 यूनिट्स से करीब 6.9% ज्यादा है. अगर ब्रांड की बात करें तो इसमें से 7,159 गाड़ियां आयशर की थीं और 159 वोल्वो ब्रांड की थीं. भारत में आयशर की बिक्री 8.6% बढ़कर 6,797 यूनिट्स तक पहुंच गई है, जो कंपनी की मजबूत पकड़ दिखाती है. हालांकि, एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट आई है. पिछले साल 460 गाड़ियां विदेश भेजी गई थीं, लेकिन इस बार यह घटकर 362 रह गई हैं.

इस रिपोर्ट से साफ है कि भारत में ऑटो सेक्टर धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है. टाटा मोटर्स सबसे आगे नजर आ रही है, जबकि निसान और आयशर भी अपने-अपने स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. आने वाले महीनों में नए लॉन्च और बेहतर रणनीति से यह ग्रोथ और बढ़ सकती है.

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