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हिंदी न्यूज़ऑटोAuto Retail Sales October 2026: ऑटो बाजार को किसकी लगी नजर, अक्टूबर में बिक्री हुई धड़ाम

Auto Retail Sales October 2026: ऑटो बाजार को किसकी लगी नजर, अक्टूबर में बिक्री हुई धड़ाम

Auto Retail Sales October 2026: अक्टूबर महीने में ऑटो रिटेल बिक्री 23.8% घटकर 31.72 लाख यूनिट्स पर आ गई. फाडा की रिपोर्ट के अनुसार जानिए बिक्री में गिरावट की असली वजह.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 01:53 PM (IST)
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Auto Retail Sales October 2026: मानो अचानक से भारतीय ऑटो मार्केट को किसी की नजर लग गई हो. क्योंकि फाडा की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2026 में देश की कुल ऑटो रिटेल बिक्री में सालाना आधार पर 23.8 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. जिसके चलते इस महीने कुल 31,72,466 वाहनों की बिक्री हुई है. जो पिछले साल से अक्टूबर के महीने से बेहद ही कम है. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि आखरिकार इतनी भारी गिरावट ऑटोमोबाइल मार्केट में क्यों देखने को मिली है.

यह है बड़ा कारण?

आपको बता दें कि फाडा के मुताबिक बिक्री में आई इस बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह हाई बेस इफेक्ट और फेस्टिवल कैलेंडर का बदलाव है. क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ही नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहार मनाए गए थे.

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जिससे गाड़ियों की रिकॉर्डतोड़ खरीदारी हुई थी. लेकिन इस बार धनतेरस और दिवाली के दिन नवंबर की शुरुआत में पड़े हैं. जिसके चलते लोगों ने अपनी नई गाड़ियों की डिलीवरी नवंबर महीने के लिए टाल दी है. इसलिए अक्टूबर के रिटेल आंकड़ों में सालाना आधार पर गिरावट नजर आ रही है.

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बाइक्स की बिक्री में हुई बेहद कम

अक्टूबर 2026 में बाइक्स सेगमेंट की बिक्री पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. खासकर ग्रामीण इलाकों में मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की रिटेल बिक्री में करीब 33.97 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट देखी गई.

वहीं इसके अलावा उत्तरी भारत के राज्यों में भी दोपहिया वाहनों का बाजार थोड़ा ढीला रहा. हालांकि अगर सितंबर महीने से तुलना की जाए तो अक्टूबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 29.67 प्रतिशत का सुधार भी देखने को मिला है.

EV ने बनाया नया रिकॉर्ड

बता दें कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी कमर्शियल वाहनों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने नया इतिहास रचा है. क्योंकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री 1.15 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई. जिसमें भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 28.95 प्रतिशत का उछाल आया.

वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ा और ईवी बिक्री 3.55 लाख यूनिट्स के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई. कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की हिस्सेदारी लगभग 11.5 प्रतिशत दर्ज की गई.

नवंबर महीने में बदलेगा आंकड़ा

वहीं फाडा के अध्यक्ष साईं गिरधर के मुताबिक गाड़ी की बिक्री में गिरावट आना गाड़ियों की मांग खत्म होना नहीं है. बल्कि फेस्टिव कैलेंडर की वजह से डिलीवरी अगले महीने में टल गई है. ऐसा इस लिए है क्योंकि डीलरों का मानना है कि नवंबर महीने में बिक्री का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा.

धनतेरस और दिवाली की डिलीवरी के साथ ही शादियों के सीजन की शुरुआत होने से नवंबर में शोरूम्स में ग्राहकों की भारी भीड़ जुटने की पूरी उम्मीद है. पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इन्वेंट्री का स्तर भी 43 से 45 दिनों के बीच बना हुआ है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 01:53 PM (IST)
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