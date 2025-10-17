हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोसितंबर 2025 में चमका ऑटो बाजार, GST 2.0 और फेस्टिव ऑफर्स से बढ़ी गाड़ियों की डिमांड, SIAM ने जारी किए आंकड़े

GST कटौती के बाद सितंबर 2025 में ऑटो सेक्टर में बढ़त दिखी है. SIAM रिपोर्ट के मुताबिक,पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 4% बढ़ी, दोपहिया में 7% और तिपहिया में 5.5% की वृद्धि हुई. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सितंबर 2025 का महीना शानदार साबित हुआ है. SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) की रिपोर्ट के मुताबिक, GST 2.0 लागू होने के बाद कार, बाइक और रिक्शा की बिक्री में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है. त्योहारी सीजन की शुरुआत, नई GST दरों का फायदा और ग्राहकों की बढ़ती खरीदारी ने पूरे सेक्टर को नई रफ्तार दी है. आइए विस्तार से रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 4% की बढ़ोतरी

  • सितंबर 2025 में भारत में कुल 3,72,458 पैसेंजर वाहन बेचे गए. पिछले साल सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 3,56,752 यूनिट्स था. इसका मतलब है कि इस बार बिक्री में लगभग 4.4% की ग्रोथ हुई है. ये बढ़ोतरी फेस्टिव सीजन से पहले Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors और Mahindra जैसी कंपनियों की ओर से दिए गए ऑफर्स और नए मॉडल लॉन्च की वजह से हुई. लोगों ने छूट और बेहतर फाइनेंस स्कीम्स का फायदा उठाया, जिससे बिक्री में अच्छा उछाल आया.

दोपहिया वाहनों की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड

  • इस साल दोपहिया वाहनों की बिक्री ने सबका ध्यान खींच लिया. सितंबर 2025 में कुल 21,60,889 टू-व्हीलर्स बिके, जो पिछले साल के 20,25,993 यूनिट्स से करीब 7% ज्यादा हैं. Hero MotoCorp, Honda, TVS और Bajaj Auto जैसी कंपनियों ने फेस्टिव ऑफर्स और आसान EMI स्कीम्स के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में पकड़ बनाई. ग्रामीण इलाकों में किसानों की आमदनी बढ़ने और अच्छी फसल की उम्मीद ने भी बाइक बिक्री को बढ़ावा दिया है.

तिपहिया वाहनों की बिक्री में भी दिखा ग्रोथ ट्रेंड

  • Three-Wheeler (तिपहिया वाहन) सेगमेंट में भी इस बार अच्छी बढ़त दर्ज की गई. सितंबर 2025 में 84,077 यूनिट्स बिके, जबकि पिछले साल यह संख्या 79,683 यूनिट्स थी. यह 5.5% की सालाना ग्रोथ है. इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण ई-रिक्शा और CNG ऑटो रिक्शा की बढ़ती मांग है. सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही GST रियायतें और सब्सिडी योजनाएं भी इस ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभा रही हैं.

SIAM अध्यक्ष ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

  • SIAM अध्यक्ष शैलेश चंद्र ने बताया कि GST 2.0 के लागू होने के बाद ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखा गया है. उनके मुताबिक, “नई GST दरों के बाद यात्री वाहन, दोपहिया और तिपहिया. तीनों सेगमेंट में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है. यह भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए एक नया अध्याय साबित होगा.”

जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में मिला मिला-जुला प्रदर्शन

  • SIAM रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में प्रदर्शन कुछ सेगमेंट्स में शानदार रहा, तो कुछ में हल्की गिरावट आई. Passenger Vehicles की तिमाही बिक्री 10,39,200 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के 10,55,137 यूनिट्स से थोड़ी कम है. वहीं, Two-Wheelers की बिक्री में 7% की बढ़ोतरी हुई और कुल 55,62,077 यूनिट्स बिके. Three-Wheelers ने भी 10% की सालाना ग्रोथ दर्ज की. यह आंकड़े दिखाते हैं कि बाजार में रिकवरी का दौर शुरू हो गया है.

Published at : 17 Oct 2025 04:44 PM (IST)
