Ather ने लॉन्च किया 200 KM रेंज वाला स्कूटर, सिर्फ इतनी है कीमत

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए Ather Energy ने नया Ather Konarc लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे खास तौर पर फैमिली यूज और डेली अप-डाउन को ध्यान में रखकर तैयार किया है. इसकी शुरुआती कीमत 99,999 रुपये रखी गई है, यानी बेस मॉडल की कीमत 1 लाख रुपये से कम है. इसकी सबसे खास बात यह है कि अलग-अलग बैटरी और रेंज वाले वेरिएंट में इसे पेश किया गया है और टॉप मॉडल में 200 किलोमीटर तक की IDC रेंज मिलने का दावा किया गया है.

Ather Konarc को कंपनी ने S Line और Z Line नाम की दो सीरीज में पेश किया है. हालांकि, सभी वेरिएंट की कीमतों का अभी खुलासा नहीं किया गया है. कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी 21 सितंबर से शुरू होगी. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला TVS iQube, Ola S1 सीरीज, Bajaj Chetak और Vida के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से होगा.

कितनी है स्कूटर की कीमत?

Konarc S सीरीज के बेस वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये रखी गई है.यह मॉडल करीब 100 किलोमीटर की IDC रेंज देता है.इसके बाद 125 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट की कीमत 1,21,999 रुपये और 161 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट की कीमत 1,44,999 रुपये है.

वहीं, सबसे ज्यादा 200 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट की कीमत का खुलासा कंपनी बाद में करेगी. Konarc Z सीरीज को फिलहाल 125 किलोमीटर और 161 किलोमीटर रेंज के साथ 'कमिंग सून' लिस्ट में रखा गया है.

Ather Konarc का डिजाइन कंपनी की 450 सीरीज से काफी अलग नजर आता है.इसमें ज्यादा शार्प और स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है.हैंडलबार में इंटीग्रेटेड LED हेडलैंप लगाया गया है, जबकि फ्रंट एप्रन पर U-शेप LED DRLs मिलते हैं.ग्लॉसी ब्लैक हैंडलबार काउल भी इसके लुक को बेहतर बनाता है.

स्कूटर में चौड़ी सिंगल-पीस सीट, सिल्वर पिलियन ग्रैब रेल, फ्लैट फ्लोरबोर्ड और इंटीग्रेटेड बैकरेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा कंट्रास्टिंग इनर पैनल और टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया है.

Airwalk फीचर से पार्किंग होगी आसान

Konarc में कंपनी ने एक खास Airwalk फीचर दिया है.इसका फायदा खास तौर पर पार्किंग या तंग जगहों पर स्कूटर को आगे-पीछे करने में मिलता है.इलेक्ट्रिक स्कूटर वजन में ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें हाथ से खिसकाना मुश्किल होता है.Airwalk इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से स्कूटर को पैदल चलने की गति से आगे या पीछे ले जाने में मदद करता है.





पावर और रेंज के लिए Konarc में कंपनी का नया Bedrock बैटरी सिस्टम दिया गया है.अलग-अलग वेरिएंट में अलग बैटरी कॉन्फिगरेशन मिलता है.बेस मॉडल की IDC रेंज 100 किलोमीटर है, जबकि टॉप S-Line मॉडल में 200 किलोमीटर तक की IDC रेंज का दावा किया गया है.

टॉप स्पीड की बात करें तो S Line मॉडल की अधिकतम स्पीड 70 kmph और Z Line मॉडल की टॉप स्पीड 80 kmph बताई गई है.

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