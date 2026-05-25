सिर्फ कुछ दिन और...Ertiga से लेकर Bolero Neo तक, इस महीने इन गाड़ियों पर मिल रहा डिस्काउंट

अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप 15 लाख रुपये के बजट में एक अच्छी 7-सीटर कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. आजकल लोग ऐसी कार चाहते हैं जिसमें ज्यादा स्पेस, अच्छा माइलेज, कम मेंटेनेंस और आरामदायक सफर मिले. यही वजह है कि Maruti Ertiga, Kia Carens, Renault Triber और Mahindra Bolero Neo जैसी MPV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. मई 2026 में इन गाड़ियों पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है.

Maruti Ertiga

मारुति सुजुकी अर्टिगा अभी भी भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसकी सबसे बड़ी खासियत शानदार माइलेज और कम खर्च वाला मेंटेनेंस है। कंपनी इसमें CNG ऑप्शन भी देती है, जिससे पेट्रोल के मुकाबले काफी बचत होती है. अर्टिगा पर इस महीने 25 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 11.50 लाख रुपये से 14.80 लाख रुपये तक जाती है.

Kia Carens

अगर आप थोड़ा प्रीमियम फील और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Kia Carens एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. इसमें मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स, आरामदायक केबिन और शानदार डिजाइन मिलता है. युवाओं और लंबी फैमिली ट्रिप्स पसंद करने वालों के बीच यह कार काफी पॉपुलर हो रही है. इस महीने गाड़ी पर 30 हजार रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है.

Renault Triber

कम बजट वाले ग्राहकों के लिए Renault Triber सबसे सस्ती 7-सीटर कार मानी जा रही है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 6 लाख रुपये से शुरू होती है. ट्राइबर की सबसे खास बात इसका मॉड्यूलर सीटिंग सिस्टम है, जिससे जरूरत के हिसाब से सीटें फोल्ड करके ज्यादा सामान रखने की जगह बनाई जा सकती है. इस गाड़ी पर 45 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है.

Mahindra Bolero Neo Plus

वहीं अगर आपको मजबूत बॉडी और खराब रास्तों पर बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में काफी पसंद की जाती है. कुछ वेरिएंट्स में 9 लोगों के बैठने की सुविधा भी मिलती है. इस गाड़ी पर आपको 35 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि 15 लाख रुपये के बजट में ऐसी कई 7-सीटर कारें मौजूद हैं जो बड़े परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती हैं. अगर आपको किफायती मेंटेनेंस के साथ कम कीमत वाली गाड़ी चाहिए तो अर्टिगा बेहतर है. प्रीमियम फीचर्स के लिए Kia Carens अच्छी रहेगी और कम बजट में ज्यादा स्पेस चाहिए तो ट्राइबर सबसे बढ़िया ऑप्शन मानी जा सकती है.

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