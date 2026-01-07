1 लीटर पेट्रोल में चलती है 65 KM, Hero Splendor को टक्कर देती है ये सस्ती बाइक

Honda Shine 100 आज भारत के कम्यूटर बाइक सेगमेंट में तेजी से पसंद की जा रही है. कम कीमत, शानदार माइलेज और कम खर्च में चलने की वजह से यह बाइक खासतौर पर रोज ऑफिस जाने वालों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प बन गई है. इसका सीधा मुकाबला Hero Splendor Plus से होता है, लेकिन Shine 100 अपनी कम कीमत और होंडा की क्वालिटी के कारण कई लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है.

Honda Shine 100 की कीमत

Honda Shine 100 की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 64,004 है, जबकि इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 77,425 तक जाती है. यह कीमत Hero Splendor Plus से लगभग 10,000 कम है. कम बजट में अच्छी बाइक लेने वालों के लिए Shine 100 एक मजबूत विकल्प बन जाती है. इस दाम में होंडा का भरोसा और अच्छी परफॉर्मेंस मिलना इसे और खास बनाता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Honda Shine 100 में 98.98cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. इसमें PGM-FI और eSP टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे बाइक स्मूथ चलती है और पेट्रोल की बचत भी होती है. यह इंजन 7.38 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है, जो शहर में रोजाना चलाने के लिए पूरी तरह से ठीक है. इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो ट्रैफिक में आरामदायक राइड देता है. सिर्फ 99 किलो वजन होने की वजह से इसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलाना आसान हो जाता है.

65kmpl माइलेज इसकी सबसे बड़ी ताकत

Honda Shine 100 का माइलेज इसकी सबसे बड़ी खासियत है. कंपनी के अनुसार यह बाइक 65 kmpl तक का माइलेज देती है. कई राइडर्स को रियल लाइफ में भी 65 से 68 kmpl तक का माइलेज मिल जाता है. इसमें 9 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिससे एक बार पेट्रोल भरवाने पर लंबी दूरी तय की जा सकती है. आइडल स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रैफिक में भी पेट्रोल की बचत होती है.

कम मेंटेनेंस, ज्यादा फायदा

Honda Shine 100 का मेंटेनेंस खर्च काफी कम है. इसकी सर्विस कॉस्ट आमतौर पर 800 से 1,200 के बीच रहती है. कंपनी इस बाइक पर 3 साल या 42,000 किलोमीटर की वारंटी भी देती है. मजबूत बनावट और होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी इसे लंबे समय तक चलने वाली बाइक बनाती है. अगर आप कम दाम में ज्यादा माइलेज देने वाली, चलाने में आसान और कम खर्च वाली बाइक चाहते हैं, तो Honda Shine 100 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. रोजाना 30–40 किलोमीटर चलाने वालों के लिए यह बाइक Splendor को कड़ी टक्कर देती है.

यह भी पढ़ें:-

महंगी हो गई आपकी फेवरेट Bullet 350 और Classic 350, जानिए अब कितनी चुकानी होगी कीमत?