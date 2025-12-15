हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअपडेटेड फीचर्स के साथ लॉन्च हुई MG Hector फेसलिफ्ट, जानिए इस गाड़ी की कितनी है कीमत?

अपडेटेड फीचर्स के साथ लॉन्च हुई MG Hector फेसलिफ्ट, जानिए इस गाड़ी की कितनी है कीमत?

2026 MG Hector फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है. ये कार हुंडई क्रेटा और टाटा हैरियर जैसी SUVs को टक्कर देगी. आइए इसकी नई कीमत, बदला हुआ लुक और नए फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Dec 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

MG मोटर इंडिया ने भारत में 2026 MG Hector फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी गई है. यह कीमत कुछ लिमिटेड यूनिट्स के लिए है, हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि यह ऑफर कितनी गाड़ियों तक सीमित रहेगा. MG Hector पहली बार 2019 में भारत आई थी और तब से यह SUV अपने फीचर्स और स्पेस के लिए जानी जाती है. अब नए फेसलिफ्ट के साथ कंपनी ने इसमें हल्के लेकिन जरूरी बदलाव किए हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

बाहर से मिला फ्रेश और नया लुक

  • नई MG Hector को देखने में पहले से ज्यादा फ्रेश बनाने की कोशिश की गई है. इसके फ्रंट में नई ग्रिल दी गई है, जिसका साइज भले ही पहले जैसा है, लेकिन इसका डिजाइन एकदम नया है. बंपर में भी हल्का बदलाव किया गया है, जिससे SUV का लुक और दमदार लगता है. इसके साथ ही नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. MG ने इस फेसलिफ्ट में दो नए कलर ऑप्शन भी जोड़े हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलने वाला हैं.

इंटीरियर में दिखे छोटे लेकिन काम के बदलाव

  • Hector के अंदर भी कुछ बदलाव किए गए हैं. इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिससे केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है. इसका बड़ा पोर्ट्रेट स्टाइल टचस्क्रीन अब 14 इंच का हो गया है और इसे पहले से ज्यादा स्मूथ बनाया गया है. सबसे नया फीचर जेस्चर कंट्रोल है, जिसकी मदद से ड्राइवर और पैसेंजर हाथ के इशारों से म्यूजिक और Climate Contro को कंट्रोल कर सकते हैं.

इंजन 

  • नई MG Hector में इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. वहीं 2.0 लीटर डीजल इंजन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ दिया गया है. 7-सीटर Hector Plus की शुरुआती कीमत 17.29 लाख रुपये है.

क्या अब भी एक अच्छा ऑप्शन है MG Hector?

  • यह MG Hector का दूसरा फेसलिफ्ट है. भले ही मुकाबला अब काफी बढ़ गया हो, लेकिन स्पेस, फीचर्स और आराम के मामले में नई Hector आज भी एक Strong और Attractive SUV बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: फुल टैंक में चलती है 700 KM, 55 हजार की ये बाइक Shine और Splendor को देती है टक्कर

Published at : 15 Dec 2025 03:23 PM (IST)
Tags :
MG Hector INDIA MG Hector Facelift 2026 New MG Hector MG Hector Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Indian Stock Market गिरा! FPI Selling, Global Weakness का असर | Paisa Live
India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
जनरल नॉलेज
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
हेल्थ
Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget