MG मोटर इंडिया ने भारत में 2026 MG Hector फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी गई है. यह कीमत कुछ लिमिटेड यूनिट्स के लिए है, हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि यह ऑफर कितनी गाड़ियों तक सीमित रहेगा. MG Hector पहली बार 2019 में भारत आई थी और तब से यह SUV अपने फीचर्स और स्पेस के लिए जानी जाती है. अब नए फेसलिफ्ट के साथ कंपनी ने इसमें हल्के लेकिन जरूरी बदलाव किए हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

बाहर से मिला फ्रेश और नया लुक

नई MG Hector को देखने में पहले से ज्यादा फ्रेश बनाने की कोशिश की गई है. इसके फ्रंट में नई ग्रिल दी गई है, जिसका साइज भले ही पहले जैसा है, लेकिन इसका डिजाइन एकदम नया है. बंपर में भी हल्का बदलाव किया गया है, जिससे SUV का लुक और दमदार लगता है. इसके साथ ही नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. MG ने इस फेसलिफ्ट में दो नए कलर ऑप्शन भी जोड़े हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलने वाला हैं.

इंटीरियर में दिखे छोटे लेकिन काम के बदलाव

Hector के अंदर भी कुछ बदलाव किए गए हैं. इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिससे केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है. इसका बड़ा पोर्ट्रेट स्टाइल टचस्क्रीन अब 14 इंच का हो गया है और इसे पहले से ज्यादा स्मूथ बनाया गया है. सबसे नया फीचर जेस्चर कंट्रोल है, जिसकी मदद से ड्राइवर और पैसेंजर हाथ के इशारों से म्यूजिक और Climate Contro को कंट्रोल कर सकते हैं.

इंजन

नई MG Hector में इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. वहीं 2.0 लीटर डीजल इंजन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ दिया गया है. 7-सीटर Hector Plus की शुरुआती कीमत 17.29 लाख रुपये है.

क्या अब भी एक अच्छा ऑप्शन है MG Hector?

यह MG Hector का दूसरा फेसलिफ्ट है. भले ही मुकाबला अब काफी बढ़ गया हो, लेकिन स्पेस, फीचर्स और आराम के मामले में नई Hector आज भी एक Strong और Attractive SUV बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: फुल टैंक में चलती है 700 KM, 55 हजार की ये बाइक Shine और Splendor को देती है टक्कर