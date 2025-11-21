हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो2025 Tata Sierra vs Kia Seltos: किस SUV में है ज्यादा पावर? खरीदने से पहले जान लें सबकुछ

2025 Tata Sierra vs Kia Seltos: किस SUV में है ज्यादा पावर? खरीदने से पहले जान लें सबकुछ

Kia Seltos को सीधा टक्कर देने 2025 Tata Sierra आ रही है. आइए जानें कीमत, डिजाइन, इंटीरियर, सेफ्टी, फीचर्स, इंजन और माइलेज के हिसाब से कौन-सी SUV ज्यादा दमदार है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Nov 2025 04:44 PM (IST)
2025 Tata Sierra भारत के मिडसाइज SUV सेगमेंट में Kia Seltos को सीधी टक्कर देने आ रही है. 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होने वाली ये SUV पहले से ही चर्चा में है, क्योंकि ये 90 के दशक की क्लासिक Sierra की मॉडर्न वापसी है. वहीं Seltos 2019 से ही इस सेगमेंट की मजबूत प्लेयर है और 2025 मॉडल में इसे नए अपडेट्स भी मिले हैं. कीमत की बात करें तो सिएरा की शुरुआत करीब 11 लाख रुपये से होने की उम्मीद है और इसका टॉप वेरिएंट लगभग 20 लाख रुपये तक जा सकता है. दूसरी ओर Kia Seltos की मौजूदा कीमत 10.79 लाख से शुरू होकर 19.89 लाख रुपये तक जाती है. यानी दोनों SUVs लगभग एक ही बजट में आने वाली हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

कैसा है डिजाइन ?

  • टाटा सिएरा का डिजाइन इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है. इसका बॉक्सी और रेट्रो-मॉडर्न लुक पुरानी सिएरा की झलक देता है. 4400 मिमी लंबाई और 1918 मिमी चौड़ाई के साथ यह Seltos के मुकाबले ज्यादा बड़ी और मस्कुलर दिखती है. फ्लश डोर हैंडल्स, रैप-अराउंड रियर विंडो, कनेक्टेड LED टेललाइट्स और 19-इंच अलॉय व्हील्स इसे हाई-रोड प्रेजेंस देते हैं. अंडमान एडवेंचर और बंगाल रूज जैसे कलर ऑप्शन इसे और प्रीमियम बनाते हैं. इसके मुकाबले Kia Seltos का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और अर्बन अपील वाला है. टाइगर नोज ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और GT-Line के स्पोर्टी बंपर्स इसे और खास बनाते हैं.

इंटीरियर

  • नई Tata Sierra में तीन 12.3-इंच की कनेक्टेड स्क्रीन्स -ड्राइवर क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर डिस्प्ले दी गई हैं. इसके अलावा डुअल-टोन डैशबोर्ड, वेंटिलेटेड सीट्स, फ्लैट फ्लोर और JBL Dolby Atmos साउंड सिस्टम इसे लग्जरी लेवल का एक्सपीरियंस देते हैं. Kia Seltos का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम है. डुअल 10.25-इंच स्क्रीन्स, एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड सीट्स इसका खास हिस्सा हैं. Seltos की मटीरियल क्वालिटी बेहतर फील होती है, लेकिन सिएरा की तीन-स्क्रीन इसे काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाती है. दोनों SUVs में पैनोरमिक सनरूफ मौजूद है.

सेफ्टी

  • सुरक्षा में Tata Sierra से काफी उम्मीदें हैं. इसमें 6 एयरबैग्स, ESC, 360 डिग्री कैमरा, TPMS और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि इसकी NCAP रेटिंग 5-स्टार हो सकती है. दूसरी ओर Kia Seltos में भी 6 एयरबैग्स, ADAS फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360 कैमरा उपलब्ध है. दोनों SUVs में 190 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस उन्हें खराब सड़कों पर भी मजबूत बनाता है.

इंजन और माइलेज

  • नई Tata Sierra में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 165–170 hp तक की पावर और 280 Nm तक टॉर्क दे सकता है. 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिलेगा. अनुमानित माइलेज पेट्रोल में 15–17 kmpl और डीजल में 20–22 kmpl तक रहेगा. EV वर्जन भी बाद में लॉन्च होगा. Kia Seltos में तीन इंजन ऑप्शन-1.5 NA पेट्रोल, 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल मिलते हैं. टर्बो इंजन 158 hp पावर देता है. माइलेज की बात  करें तो Seltos पेट्रोल में 17–20 kmpl और डीजल में 20.7 kmpl तक का रिटर्न दे देती है. यानी पावर सिएरा में ज्यादा है, लेकिन एफिशिएंसी Seltos की थोड़ी बेहतर है.

Hyundai Exter से Tata Punch तक: ये हैं 10 लाख से कम की टॉप माइलेज कारें, देखें लिस्ट

Published at : 21 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Tags :
Kia Seltos INDIA Tata Sierra Tata Sierra 2025 2025 Tata Sierra Vs Kia Seltos Midsize SUV
Embed widget