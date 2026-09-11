लोक अदालत में कितने में निपटेंगे 15,000 के चालान? समझ लें पूरा हिसाब

लोक अदालत का मतलब लोगों का न्यायलय होता है. यह एक ऐसी व्यवस्था है मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय आपसी सहमति से जल्दी निपटाने की कोशिश की जाती है. ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों में भी लोक अदालत लोगों को अपना पुराना या पेंडिंग चालान निपटाने का मौका देती है. दिल्ली में ट्रैफिक चालानों को लेकर लोक अदालत काफी चर्चा में रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में वाहन मालिक अपने पेंडिंग चालान का निपटारा कराने पहुंचते हैं. हाल ही में दिल्ली में 12 सितंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तारीख बदलकर 10 अक्टूबर 2026 कर दी गई है. ऐसे में जिन लोगों के चालान पेंडिंग हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि लोक अदालत में चालान आखिर कितनी रकम में निपट सकता है.

लोक अदालत में 15 हजार का चालान कितने में निपटेगा?

अगर आपके वाहन पर 15,000 रुपये का चालान है तो लोक अदालत में इसकी पूरी रकम से कम में समझौता होने की संभावना होती है. लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि हर चालान पर एक जैसी छूट नहीं मिलती. चालान किस नियम के तहत काटा गया है और वह समझौते यानी कंपाउंडिंग के योग्य है या नहीं, इस पर फैसला निर्भर करता है. इसलिए 15 हजार रुपये का चालान सीधे 5 हजार या 7 हजार रुपये में ही खत्म होगा, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है. कुछ मामलों में कम रकम पर समझौता हो सकता है, जबकि कुछ चालान लोक अदालत के दायरे में ही नहीं आते.

15 हजार के चालान का ऐसे समझें पूरा हिसाब

मान लीजिए किसी चालान में 20 प्रतिशत की छुट मिलती है, तो 15,000 रुपये में से 3,000 रुपये कम होकर करीब 12,000 रुपये देने पड़ेंगे. वहीं अगर किसी मामले में 50 प्रतिशत की राहत मिलती है तो पैसे करीब 7,500 रुपये रह जाएंगे. लेकिन ये सिर्फ उदाहरण हैं, कोई तय सरकारी स्लैब नहीं है. लोक अदालत में चालान का अंतिम निपटारा मामले और लागू नियम के आधार पर होता है.

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हर ट्रैफिक चालान लोक अदालत में नहीं होगा खत्म

लोक अदालत में सिर्फ वही मामले निपटाए जा सकते हैं जिनमें कानून के तहत समझौते हो सकते हैं. दिल्ली में 2026 की ट्रैफिक लोक अदालतों के दौरान भी कंपाउंडेबल चालानों को ही निपटारे के लिए शामिल किया गया है. यानी अगर चालान किसी ऐसे उल्लंघन का है जिसे कानून के तहत समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ लोक अदालत की तारीख आने से उसका निपटारा नहीं होगा. इसलिए वाहन मालिक को सबसे पहले अपने चालान की स्थिति और उसकी पात्रता चेक करनी चाहिए.

दिल्ली में लोक अदालत की नई तारीख क्या है?

दिल्ली में 12 सितंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत को दिल्ली में होने वाले 18 वें BRICS Summit के कारण अब 10 अक्टूबर 2026 के लिए टाल दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने सितंबर की तारीख के हिसाब से अपना प्लान बनाया था, उन्हें अब नई तारीख ध्यान में रखनी होगी. ट्रैफिक चालान के मामले में कोर्ट जाने से पहले यह भी देखना जरूरी है कि आपका चालान संबंधित लोक अदालत के लिए है और योग्य है या नहीं.

15 हजार का चालान है तो क्या करें?

अगर आपके वाहन पर 15 हजार रुपये का चालान पेंडिंग है तो सबसे पहले उसका चालान नंबर, किस नियम के तहत चालान कटा है और उसकी अभी की स्थिति चेक करें. अगर वह लोक अदालत में निपटारे के लिए योग्य है तो तय प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. लोक अदालत में कितनी रकम पर मामला खत्म होगा, यह पहले से तय नहीं माना जा सकता.

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