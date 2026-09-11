Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोलोक अदालत में कितने में निपटेंगे 15,000 के चालान? समझ लें पूरा हिसाब

लोक अदालत में कितने में निपटेंगे 15,000 के चालान? समझ लें पूरा हिसाब

लोक अदालत में योग्य ट्रैफिक चालानों का समझौते के जरिए निपटारा हो सकता है. जानें 15 हजार के चालान पर कितनी रकम देनी पड़ सकती है और दिल्ली में क्या है ताजा अपडेट.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 11 Sep 2026 09:52 AM (IST)
Preferred Sources

लोक अदालत का मतलब लोगों का न्यायलय होता है. यह एक ऐसी व्यवस्था है मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय आपसी सहमति से जल्दी निपटाने की कोशिश की जाती है. ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों में भी लोक अदालत लोगों को अपना पुराना या पेंडिंग चालान निपटाने का मौका देती है. दिल्ली में ट्रैफिक चालानों को लेकर लोक अदालत  काफी चर्चा में रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में वाहन मालिक अपने पेंडिंग चालान का निपटारा कराने पहुंचते हैं. हाल ही में दिल्ली में 12 सितंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तारीख बदलकर 10 अक्टूबर 2026 कर दी गई है. ऐसे में जिन लोगों के चालान पेंडिंग हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि लोक अदालत में चालान आखिर कितनी रकम में निपट सकता है.

 लोक अदालत में 15 हजार का चालान कितने में निपटेगा?

अगर आपके वाहन पर 15,000 रुपये का चालान है तो लोक अदालत में इसकी पूरी रकम से कम में समझौता होने की संभावना होती है. लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि हर चालान पर एक जैसी छूट नहीं मिलती. चालान किस नियम के तहत काटा गया है और वह समझौते यानी कंपाउंडिंग के योग्य है या नहीं, इस पर फैसला निर्भर करता है. इसलिए 15 हजार रुपये का चालान सीधे 5 हजार या 7 हजार रुपये में ही खत्म होगा, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है. कुछ मामलों में कम रकम पर समझौता हो सकता है, जबकि कुछ चालान लोक अदालत के दायरे में ही नहीं आते.

 15 हजार के चालान का ऐसे समझें पूरा हिसाब

मान लीजिए किसी चालान में 20 प्रतिशत की छुट मिलती है, तो 15,000 रुपये में से 3,000 रुपये कम होकर करीब 12,000 रुपये देने पड़ेंगे. वहीं अगर किसी मामले में 50 प्रतिशत की राहत मिलती है तो पैसे करीब 7,500 रुपये रह जाएंगे. लेकिन ये सिर्फ उदाहरण हैं, कोई तय सरकारी स्लैब नहीं है. लोक अदालत में चालान का अंतिम निपटारा मामले और लागू नियम के आधार पर होता है.

यह भी पढ़ें : Toll Plaza पर गलत Lane में घुसे तो कट सकता है Challan, जानें नियम

हर ट्रैफिक चालान लोक अदालत में नहीं होगा खत्म

लोक अदालत में सिर्फ वही मामले निपटाए जा सकते हैं जिनमें कानून के तहत समझौते हो सकते हैं. दिल्ली में 2026 की ट्रैफिक लोक अदालतों के दौरान भी कंपाउंडेबल चालानों को ही निपटारे के लिए शामिल किया गया है. यानी अगर चालान किसी ऐसे उल्लंघन का है जिसे कानून के तहत समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ लोक अदालत की तारीख आने से उसका निपटारा नहीं होगा. इसलिए वाहन मालिक को सबसे पहले अपने चालान की स्थिति और उसकी पात्रता चेक करनी चाहिए.

दिल्ली में लोक अदालत की नई तारीख क्या है?

दिल्ली में 12 सितंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत को दिल्ली में होने वाले 18 वें BRICS Summit के कारण अब 10 अक्टूबर 2026 के लिए टाल दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने सितंबर की तारीख के हिसाब से अपना प्लान बनाया था, उन्हें अब नई तारीख ध्यान में रखनी होगी. ट्रैफिक चालान के मामले में कोर्ट जाने से पहले यह भी देखना जरूरी है कि आपका चालान संबंधित लोक अदालत के लिए है और योग्य है या नहीं.

15 हजार का चालान है तो क्या करें?

अगर आपके वाहन पर 15 हजार रुपये का चालान पेंडिंग है तो सबसे पहले उसका चालान नंबर, किस नियम के तहत चालान कटा है और उसकी अभी की स्थिति चेक करें. अगर वह लोक अदालत में निपटारे के लिए योग्य है तो तय प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. लोक अदालत में कितनी रकम पर मामला खत्म होगा, यह पहले से तय नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ें : Thar लेकर Footpath पर चढ़े तो क्या कटेगा Challan? जानें नियम

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
8 हजार की EMI में कौन-सी कार है सबसे बेस्ट? पावर और लग्जरी दोनों मिलेगी
8 हजार की EMI में कौन-सी कार है सबसे बेस्ट? पावर और लग्जरी दोनों मिलेगी
ऑटो
बिना Driver के 250KM/H पार, Racing Track पर AI ने चलाई कार
बिना Driver के 250KM/H पार, Racing Track पर AI ने चलाई कार
ऑटो
Mercedes-Tesla की बढ़ेगी टेंशन, BMW ला रही 805KM वाली EV
Mercedes-Tesla की बढ़ेगी टेंशन, BMW ला रही 805KM वाली EV
ऑटो
घर बैठे 5 मिनट में ऐसे करें अपनी कार का इंश्योरेंस मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट
घर बैठे 5 मिनट में ऐसे करें अपनी कार का इंश्योरेंस मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LIVE: ब्रिक्स समिट 2026 के लिए सजी नई दिल्ली, पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे जिनपिंग
LIVE: ब्रिक्स समिट 2026 के लिए सजी नई दिल्ली, पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे जिनपिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'AMU में विवादित जमीन पर PM मोदी के नाम से बने हॉस्टल', छात्र ने उठाई मांग
'AMU में विवादित जमीन पर PM मोदी के नाम से बने हॉस्टल', छात्र ने उठाई मांग
विश्व
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
क्रिकेट
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र कुमार ने विक्रांस मैसी को किया रिप्लेस, श्वेता त्रिपाठी बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र ने किया विक्रांत मैसी को रिप्लेस, श्वेता बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
विश्व
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
बिहार
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget