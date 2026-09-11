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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'AMU में विवादित जमीन पर PM मोदी के नाम से बने हॉस्टल', छात्र ने उठाई मांग

'AMU में विवादित जमीन पर PM मोदी के नाम से बने हॉस्टल', छात्र ने उठाई मांग

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सोनपाल ने हॉर्स राइडिंग क्लब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हॉस्टल बनाने की मांग कर दी है. उसका वीडियो अब तेजी से वायरल है.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 11 Sep 2026 08:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन पर यूनिवर्सिटी के छात्र सोनपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हॉस्टल बनाने की मांग की है. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. छात्र के मुताबिक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की कमी है, जो ये जगह पूरी कर सकती है. हालांकि ये मांग अकेले छात्र की है और यूनिवर्सिटी प्रबंधन या अन्य छात्र संगठनों की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव या मांग सामने नहीं आई है. फिलहाल, इस पर प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन विवादित है, इस पर नगर निगम का अपना कब्जा है. जिसको लेकर इससे पहले कई बार विवाद की स्थिति भी बनी. अब छात्र सोनपाल ने हॉस्टल की नई मांग ने इस मामले को चर्चा में ला दिया है. सोनपाल ने इस मामले में स्थानीय सांसद सतीश गौतम व उच्च शिक्षा मंत्री समेत अन्य लोगों से इस मांग का समर्थन करने की अपील की है.

सोनपाल के मुताबिक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की भारी कमी है, जिसके चलते छात्रों को बहुत दिक्कत होती है, लिहाजा इस जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हॉस्टल बना दिया जाए. जिससे यूनिवर्सिटी में पढने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा. उसके मुताबिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को हॉस्टल नहीं मिलता. उसकी इस मांग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

यूनिवर्सिटी प्रबंधन की चुप्पी 

इस मामले में अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही अलीगढ़ प्रशासन की ओर से इस मामले में कुछ कहा गया है. लेकिन छात्रों के बीच इस मांग के जोर पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है. क्योंकि विवादित जमीन को लेकर कई बार विवाद हो चुका है, लिहाजा हॉस्टल की मांग पर इसमें सहमति बन सकती है.

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Published at : 11 Sep 2026 08:05 AM (IST)
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