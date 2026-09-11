टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा

भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है. फिजियो कमलेश जैन ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय किया है और अपना त्यागपत्र दे दिया है. यह पिछले कुछ दिनों में तीसरा बड़ा बदलाव है, क्योंकि उनसे पहले सहायक कोच रायन टेन डोइशे और फील्डिंग कोच टी दिलीप भी टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके हैं.

क्रिकबज के अनुसार कमलेश जैन अभी नई दिल्ली में टीम इंडिया के साथ हैं, जहां अफगानिस्तान सीरीज के तीनों मैच खेले जाएंगे. मगर उन्होंने बोर्ड को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है. बीसीसीआई ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. बताया जा रहा है कि कमलेश अपना 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो आखिरी बार टीम इंडिया के साथ नजर आ सकते हैं.

माना जा रहा है कि कमलेश जैन ने इस कारण फिजियो पद से इस्तीफा देने का निर्णय किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है. हालांकि बीसीसीआई ने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. जैन की टीम इंडिया में नियुक्ति उस समय हुई थी, जब राहुल द्रविड हेड कोच हुआ करते थे. उन्होंने फिजियो के तौर पर जून 2022 में टीम इंडिया को जॉइन किया था और करीब साढ़े 4 साल तक टीम के साथ जुड़े रहे.

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टीम इंडिया में पिछले कुछ हफ्तों में बड़े बदलाव हुए हैं, सपोर्ट स्टाफ के दो सदस्य पहले ही जा चुके हैं और कमलेश जैन इस सूची में तीसरा नाम होंगे. टीम इंडिया का यूके टूर खत्म होने के बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप जा चुके हैं और लगभग उसी समय सहायक कोच रायन टेन डोइशे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. डोइशे उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन कर चुके हैं.

कमलेश जैन की बात करें तो वे कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने नितिन पटेल की जगह लेकर फिजियो की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वो साढ़े 4 साल बाद टीम इंडिया में फिजियो की नौकरी छोड़ने वाले हैं.

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