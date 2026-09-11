'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र ने किया विक्रांत को रिप्लेस, श्वेता त्रिपाठी ने कह दी ये बात

‘मिर्जापुर द मूवी’ सिनेमाघरों में बवाल काट रही है. ओटीटी की पॉपुलर वेब सीरीज पर बेस्ड इस फिल्म में जहां कई किरादरों ने कमबैक किया है तो कई की नई एंट्री भी हुई है. ‘पंचायत’ फेम जितेंद्र कुमार ने फिल्म में विक्रांत मैसी को रिप्लेस कर ‘बबलू पंडित’ का किरदार निभाया है.

हालांकि जब ‘मिर्जापुर द मूवी’ में विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार को ‘बबलू’ के किरदार के लिए कास्ट करने की अनाउंसमेंट हुई थी तो कई लोगों को यह पसंद नहीं आया था.

लेकिन अब फिल्म के रिलीज होने के बाद हर कोई जितेंद्र कुमार की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. वहीं हाल ही में हुई एक बातचीत में, श्वेता त्रिपाठी ने फिल्म में जितेंद्र कुमार द्वारा विक्रांत मैसी को रिप्लेस करने पर बात की.

‘जीतू ने जो किया है, वह आसान नहीं है’

बता दें कि श्वेता त्रिपाठी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, “जीतू ने जो किया है, वह आसान नहीं है. मिर्जापुर के सेट पर हम एक परिवार की तरह हैं. हम शायद नए लोगों को डरा सकते हैं, क्योंकि हम सब नौ साल से साथ हैं. लेकिन उसने बिल्कुल बबलू जैसी एंट्री की. हमें पता ही नहीं चला कि उसने यह कैसे कर दिखाया.

लेकिन अब वह हमारे कोर ग्रुप का हिस्सा है. काम हो या पार्टी, उसका होना ज़रूरी है. और वह बहुत बढ़िया मटन बनाता है! उसने बबलू के एक अलग वर्जन के साथ पूरा जस्टिस किया है और (विक्रांत) मैसी के काम को कम नहीं किया है. वह एक शानदार एक्टर है, यह हम सब जानते हैं.”

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‘पूरी कास्ट ने खुले दिल से किया वेलकम’

श्वेता ने पहले 2019 की फिल्म 'गॉन केश' में जितेंद्र के साथ काम किया था. उन्होंने माना कि साथ काम करने की वजह से उनके बीच जो कम्पैटिबिलिटी थी, उससे फ़िल्म में उनकी केमिस्ट्री और बेहतर हो गई. श्वेता ने कहा, “'गॉन केश' में हमारी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था और मैं उस फिल्म के बाद उनके साथ फिर से काम करना चाहती थी.





जब हम 'गॉन केश' की शूटिंग खत्म कर रहे थे, तब मेरा बर्थडे था और उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारे गमले में लगा पौधा तोहफे में भेजा था. वह पौधा आज भी हमारे पास है. वह ऐसे लोगों में से हैं जिनसे आप आसानी से जुड़ जाते हैं. जीतू भी उन्हीं लोगों में से एक हैं. सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पूरी कास्ट ने भी उनका दिल से स्वागत किया.”

'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि 'मिर्जापुर द मूवी' को सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा हो गया है. इस दौरान इसका कलेक्शन शानदार रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' ने भारत में रिलीज के 7 दिनों में 147.95 करोड़ की नेट कमाई कर ली है. इसकी लागत 90 करोड़ बताई जा रही है.

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में

'मिर्जापुर द मूवी' अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'मिर्जापुर' (2018) पर आधारित है. इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी,, जितेंद्र कुमार और रवि किशन सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है, ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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