FIFA World Cup: खेल के मैदान में जीत और हार मेहनत, रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से तय होती है. लेकिन दुनिया के कई देशों में आज भी कुछ लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियां, टोटके या काला जादू भी मैच के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.

ऐसी ही एक कहानी फुटबॉल विश्व कप के दौरान सामने आई थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

जब हैरी केन पर काला जादू करने का दावा हुआ

विश्व कप के दौरान घाना के एक प्रसिद्ध पारंपरिक पुजारी (विच डॉक्टर) नाना क्वाकू बोन्सम ने दावा किया था कि उन्होंने इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन के खेल को प्रभावित करने के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान किया है. उनका कहना था कि वह हैरी केन को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि सिर्फ इतना चाहते हैं कि वह घाना के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन न कर सकें.

मैच के दौरान जब हैरी केन एक आसान मौका चूक गए, तो सोशल मीडिया पर इस दावे को लेकर खूब चर्चा होने लगी. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण कभी सामने नहीं आया.

घाना में क्यों होती है ऐसी मान्यताओं की चर्चा?

घाना समेत अफ्रीका के कई हिस्सों में पारंपरिक आध्यात्मिक मान्यताओं और स्थानीय धार्मिक परंपराओं का गहरा प्रभाव माना जाता है.

वहां कुछ लोग मानते हैं कि विशेष अनुष्ठानों से सफलता या असफलता प्रभावित हो सकती है. वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो इन दावों को केवल अंधविश्वास मानते हैं.

खेलों में टोटकों की परंपरा नई नहीं

दुनिया के कई देशों में खिलाड़ी और टीमें अपने-अपने शुभ संकेतों या मान्यताओं का पालन करते हैं. कोई खिलाड़ी एक ही जर्सी पहनना पसंद करता है, कोई मैदान में उतरने से पहले विशेष प्रार्थना करता है, तो कोई खास क्रम में मैदान पर कदम रखता है.

हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बातें खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं, लेकिन मैच का नतीजा आखिरकार प्रदर्शन पर ही निर्भर करता है.

धर्म और आस्था क्या कहते हैं?

भारतीय धार्मिक परंपराओं में भी ईश्वर की आराधना, प्रार्थना और सकारात्मक सोच को महत्व दिया गया है. लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाने वाले तंत्र-मंत्र या काले जादू जैसी बातों का समर्थन धर्म नहीं करता.

अधिकांश धार्मिक विद्वानों का मानना है कि कर्म, पुरुषार्थ और ईश्वर पर विश्वास ही सफलता का वास्तविक मार्ग है.

क्या काला जादू सचमुच असर करता है?

इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि काला जादू किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार खेल में सफलता का आधार अभ्यास, फिटनेस, रणनीति और मानसिक मजबूती होती है.

इसलिए ऐसे दावों को तथ्य के बजाय व्यक्तिगत विश्वास या सांस्कृतिक मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.