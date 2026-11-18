Astrology: ज्योतिष में 'मारकेश' शब्द सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं और इसे किसी बड़े संकट से जोड़ने लगते हैं. लेकिन सच यह है कि इसका मतलब हमेशा कोई अनहोनी नहीं होता. वैदिक ज्योतिष में मारकेश उन ग्रहों को कहा जाता है, जो जीवन में सेहत से जुड़ी परेशानियां, शारीरिक दर्द या मानसिक तनाव दे सकते हैं.

जब कुंडली में ऐसे किसी ग्रह का समय शुरू होता है, तो व्यक्ति को अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है. आइए बेहद आसान शब्दों में समझते हैं कि मारकेश की महादशा और अंतर्दशा क्या है.

मारकेश की महादशा और अंतर्दशा क्या होती है?

ज्योतिष में हर इंसान के जीवन पर अलग-अलग समय में अलग-अलग ग्रहों का असर रहता है. इसे दो हिस्सों में बांटा गया है:

मारकेश की महादशा: हर ग्रह का एक तय समय होता है, जिसे महादशा कहते हैं. जैसे सूर्य की महादशा 6 साल, चंद्रमा की 10 साल, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल, बुध की 17 साल और केतु की 7 साल की होती है. अगर आपकी कुंडली में कष्ट देने वाले (मारक) ग्रह का यह लंबा समय शुरू हो जाए, तो इसे मारकेश की महादशा कहते हैं.

मारकेश की अंतर्दशा: किसी एक ग्रह की लंबी महादशा के अंदर बाकी सभी ग्रहों का छोटा-छोटा समय भी आता है, जिसे अंतर्दशा कहते हैं. अगर किसी अच्छे ग्रह के समय में मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, या फिर मारकेश की महादशा में किसी अशुभ ग्रह का छोटा समय चले, तो सेहत या काम में थोड़ी परेशानी आ सकती है.

कुंडली में कौन-से ग्रह मारकेश होते हैं?

कोई भी ग्रह सबके लिए बुरा या मारक नहीं होता. यह हर व्यक्ति की अपनी कुंडली के हिसाब से तय होता है. आम तौर पर इन ग्रहों को मारक माना जाता है:

दूसरे और सातवें घर के मालिक ग्रह: कुंडली में कुल 12 घर (भाव) होते हैं. इनमें से दूसरा घर (पैसा और परिवार) और सातवां घर (जीवनसाथी और पार्टनरशिप) मुख्य रूप से मारक स्थान माने जाते हैं. इन दोनों घरों के मालिक ग्रह हर कुंडली में प्रमुख मारकेश कहलाते हैं.

अन्य घरों और ग्रहों का असर: इसके अलावा कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें और बारहवें घर के मालिक ग्रह भी कुछ खास स्थितियों में मारक जैसा असर दिखा सकते हैं. साथ ही, अगर कोई ग्रह शनि, मंगल, राहु या केतु जैसे ग्रहों के साथ बैठा हो, तो उसके समय में भी शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है.

क्या मारकेश की दशा हमेशा नुकसान ही करती है?

अगर आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह (लग्नेश) मजबूत है, या फिर मारक ग्रह पर गुरु जैसे शुभ ग्रह की अच्छी नजर पड़ रही है, तो परेशानियां काफी कम हो जाती हैं.

इसके अलावा, मारक ग्रह किस घर में बैठा है, इससे भी फर्क पड़ता है जैसे छठे घर में हो तो चोट या ऑपरेशन का डर रहता है, आठवें घर में हो तो कोई बीमारी लंबी चल सकती है, और बारहवें घर में हो तो नींद न आने या मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है.

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