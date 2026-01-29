Astrology Explainer: निकट संकट की आहट, इतिहास गवाह है कि जब-जब गगन मंडल में क्रूर ग्रहों का जमावड़ा एक ही राशि में हुआ है, पृथ्वी ने रक्त और आंसुओं का अभिषेक किया है.

फरवरी 2026 का महीना कुछ ऐसी ही 'खौफनाक' पटकथा लिख रहा है. प्राचीन ज्योतिषीय साक्ष्यों और पंचांग के वर्तमान गणित को मिलाया जाए, तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है. यह केवल ग्रहों का फेरबदल नहीं, बल्कि 'महाविनाश का ब्लूप्रिंट' प्रतीत होता है.

विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि पृथ्वी केवल एक सामान्य खगोलीय गोचर से नहीं, बल्कि निर्णायक ग्रह शक्तियों के एक साथ सक्रिय होने के कारण एक 'उच्च जोखिम काल' (High-Risk Period) से गुजर रही है. यह केवल ग्रहों का फेरबदल नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के 'रीसेट' होने की आहट है.

कुंभ का चतुर्ग्रही दबाव: निर्णय क्षमता पर छाया ग्रहण

फरवरी 2026 के प्रथम पखवाड़े में कुंभ राशि (वायु तत्व) एक जटिल ग्रहीय प्रयोगशाला बन जाएगी. यहां सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का जमावड़ा हो रहा है. इसे शास्त्रीय भाषा में 'सामूहिक ग्रह-संघर्ष' कहना अधिक उचित होगा.





सत्ता और 'छाया ग्रहण' का प्रभाव

कुंभ में सूर्य और राहु का संयोग तकनीकी रूप से पूर्ण ग्रहण नहीं है, लेकिन यह वैश्विक नेतृत्व की निर्णय क्षमता पर एक 'छाया ग्रहण' के समान कार्य कर रहा है. सूर्य आत्मा और शासन का प्रतीक है, जबकि राहु भ्रम और अचानक आने वाले व्यवधानों का. जिसके कारण दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष इस समय 'अहंकार' प्रेरित गलतियां कर सकते हैं.

संधि-समझौते टूटते नजर आ सकते हैं. राहु की उपस्थिति संचार में बाधा और 'मिस्ट इन्फॉर्मेशन' (गलत सूचनाओं) के माध्यम से युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करने की क्षमता रखती है. क्योंकि कुंभ एक वायु तत्व की राशि है, जो आज के युग में इंटरनेट, सैटेलाइट और डिजिटल करेंसी को नियंत्रित करती है.

यहां बुध (व्यापार का कारक) और शुक्र (आर्थिक सुख का कारक) का राहु से पीड़ित होना यह दर्शाता है कि 2026 में कोई बड़ा 'ग्लोबल साइबर आउटेज' या डिजिटल वित्तीय संस्थानों का पतन (Crash) एक उच्च जोखिम वाली संभावना का निर्माण हो सकता है.

मीन राशि में शनि: समुद्री सीमाओं का पुनर्निर्धारण (Redefining maritime boundaries)

एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वह यह है कि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. मीन जल तत्व की अंतिम राशि है, जो मोक्ष, विनाश और रहस्यों को समाहित करती है. शनि का मीन में होना समुद्री व्यापार (Shipping Lines) और जल स्रोतों के लिए एक कठिन परीक्षा है.

दक्षिण चीन सागर, लाल सागर और हिंद महासागर में जहाजों की आवाजाही पर फरवरी 2026 में ग्रहीय दबाव साफ देखा जा सकता है. इससे भू-राजनीतिक (Geopolitics) परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. शनि न्याय के देवता हैं. जल राशि में उनका गोचर यह संकेत देता है कि आने वाले समय में 'समुद्री सीमा विवाद' वैश्विक युद्ध का मुख्य कारण बन सकते हैं. देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर होने वाले संघर्ष अब केवल टेबल तक सीमित नहीं रहेंगे.

सिंह का केतु: नेतृत्व संकट और मान-हानि

सिंह राशि में केतु की उपस्थिति है. सिंह राशि सूर्य के स्वामित्व वाली राशि है, जो सत्ता, प्रतिष्ठा और शिखर पर बैठे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है. केतु जब सिंह में होता है, तो वह 'अचानक पतन' का कारण बनता है.

2026 के मध्य तक हम दुनिया के कई प्रमुख देशों के शीर्ष नेताओं के इस्तीफे, तख्तापलट या उनकी साख में भारी गिरावट देख सकते हैं. प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे UN या NATO) के भीतर विखंडन की स्थिति बन सकती है. यह 'लीडरशिप वैक्यूम' (नेतृत्व शून्यता) का समय है, जो जनता में असुरक्षा की भावना पैदा करेगा.

मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र: सैन्य उकसावे जैसी स्थिति का निर्माण!

14 फरवरी 2026 को मंगल का अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करना एक 'अग्नि-विस्फोट' की स्थिति उत्पन्न करता है. मंगल सेनापति है और धनिष्ठा उसकी अपनी ऊर्जा है. यह सीधे युद्ध की घोषणा तो नहीं है, लेकिन यह सैन्य उकसावे (Military Provocation) और रणनीतिक टकराव को 'हाई अलर्ट' पर ले जाता है.

इस स्थिति में वायु-वेग अधिक होता है. मंगल की धनिष्ठा में उपस्थिति और कुंभ के वायु तत्व का मेल विनाशकारी चक्रवातों और 'हाई-प्रोफाइल' विमान दुर्घटनाओं की ओर इशारा करता है. यह कालखंड तकनीकी खामियों के कारण होने वाले विस्फोटों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है.

बाजार का 'शॉकिंग' टाइमफेज

बाजार का विश्लेषण केवल चार्ट्स से नहीं, बल्कि पंच-तत्वों के असंतुलन से होता है. फरवरी 2026 में बाजार की स्थिति किसी 'भंवर' से कम नहीं होगी.

इस स्थिति में घरेलू बाजार में रूई, गुड़, खांड, घी और तेल में मंदी की स्थिति देखने को मिल सकती है. यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 'डिमांड कोलैप्स' (मांग की समाप्ति) का संकेत है. जब बुनियादी वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं, तो यह उत्पादकों (किसानों) के लिए 'एक बड़ी आर्थिक चुनौती' के समान होती है, जो अंततः बड़े नागरिक असंतोष का कारण बनती है.

जिओ-पॉलिटिक्स: 'दक्षिण की आग और उत्तर-पूर्व का क्लेश'

दक्षिणी क्षेत्रों में युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं. फरवरी में भारत के दक्षिण (इंडो-पैसिफिक) और मध्य-पूर्व (Middle East) में तनाव अपनी चरम सीमा पर होगा. भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में 'शासन को क्लेश' होने का अर्थ है. आंतरिक सुरक्षा में बड़ी चूक या विदेशी ताकतों द्वारा फैलाया गया भ्रम (राहु का प्रभाव). केतु का सिंह में होना यह दर्शाता है कि आंतरिक प्रशासन को अपनी साख बचाने के लिए कड़े और अप्रिय निर्णय लेने पड़ेंगे.

ऐतिहासिक तुलना: क्या 2026 पूर्ववर्ती युद्धों जैसा है?

सन 1914 और 1939 दोनों ही कालखंडों में शनि और राहु के बीच कठोर, संघर्षकारी संबंध था. 1939 में यह संबंध शडाष्टक प्रकृति का था, जबकि 1914 में यह दीर्घकालिक संरचनात्मक टकराव के रूप में प्रकट हुआ.

2026 में मीन राशि में स्थित शनि और कुंभ राशि में स्थित राहु के कारण सामूहिक व्यवस्था एक पाप-कर्तरी जैसे दबाव में आ जाती है. यद्यपि यह शास्त्रीय द्वि-द्वादश योग नहीं है, लेकिन फलित स्तर पर यह हानि, गुप्त संघर्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध की वही स्थितियां उत्पन्न करता है, जिसने इतिहास में विश्व को युद्ध की ओर धकेला.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुरु और शनि की परस्पर स्थिति ने समाज को वैचारिक रूप से बांट दिया था. 2026 में मिथुन के गुरु और मीन के शनि के बीच का 'केंद्र' संबंध यह दर्शाता है कि सूचना (Information) को हथियार बनाकर युद्ध लड़ा जाएगा. यह 'हाइब्रिड वॉर' का दौर है.

जागरूकता और सुरक्षा के सूत्र (Survival Guide)

ज्योतिषीय का उद्देश्य भयभीत करना नहीं, बल्कि 'सतर्क' करना है. 2026 के इस जोखिम काल में कुछ सावधानियां अनिवार्य हैं. अपनी पूंजी को लेकर सचेत रहे हैं, पूरी पूंजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न रखें. भौतिक स्वर्ण (Physical Gold) और संचित अनाज ऐसी स्थितियों में आपकी असली शक्ति साबित होते हैं.

वहीं राहु के प्रभाव में 'डीप फेक' और भ्रामक खबरें (Fake News) युद्ध भड़काने का काम करती हैं. किसी भी 'शॉकिंग' खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. केतु के सिंह में होने के कारण, शासकों के निजी जीवन या उनकी प्रतिष्ठा से जुड़े विवाद सामने आते हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं. नागरिक के तौर पर राष्ट्रीय अखंडता के प्रति सजग रहें.

2026 क्या संकेत दे रहे है?

2026 का यह खगोलीय परिदृश्य केवल विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए युग के जन्म की 'प्रसव पीड़ा' है. मानवता एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्रकृति और ग्रह अपना 'हिसाब' बराबर कर रहे हैं. कुंभ का राहु, मीन के शनि और सिंह के केतु ये तीनों मिलकर कलयुग के इस पड़ाव को एक निर्णायक मोड़ दे रहे हैं. यहां ध्यान देना होगा कि ग्रह केवल चेतावनी देते हैं, वे मार्ग नहीं बदलते. मार्ग मनुष्य को अपनी विवेकशीलता और कर्मों से बदलना होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.