Love Horoscope March 2026: मार्च में किस राशि के प्यार में आएगा बड़ा ट्विस्ट! रिश्तों में मिठास, नयापन और सरप्राइज

March 2026 Monthly Love Horoscope: मासिक राशिफल में ग्रह-नक्षत्रों की गणना के आधार पर भविष्यफल बताया जाता है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें मेष-मीन राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा मार्च.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

March 2026 Monthly Love Horoscope: मार्च 2026 का महीना रिश्तों में भावनात्मक बदलाव और रोमांस दोनों लेकर आया है. ग्रहों की स्थिति भावनाओं को प्रभावित करेगी, जिससे कुछ नए प्यार के अवसर और रिश्तों में सुधार की संभावना है. सिंगल लोगों को रोमांस के नए मौके मिलेंगे और जो पहले से रिलेशनशिप में हैं उन्हें समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे. जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से सभी 12 राशियों का मासिक लव राशिफल.

मेष राशि (Mesh Love Rashifal)- मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना रोमांस और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे और रिश्ते में मजबूती आएगी. सिंगल लोगों को किसी खास की एंट्री हो सकती है जो दिल को छू लेगी. महीने के मध्य में छोटी-छोटी बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है. विवाहित लोग एक-दूसरे को समय देने से रिश्ते में खुश रहेंगे. इस महीने पार्टनर की पसंद और नापसंद को समझना महत्वपूर्ण होगा. भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और संबंधों में नयापन आएगा. मीठी बातें और सरप्राइज रोमांस बढ़ाएंगे. किसी पुराने रिश्ते की यादें आपके मन को छू सकती हैं. महीने के अंत तक स्थिरता और संतोष मिलेगा.

लकी नंबर: 9
लकी कलर: लाल
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और मीठा बांटें.

वृषभ राशि (Vrishabh Love Rashifal)- वृषभ राशि के लिए यह महीना प्रेम और समझदारी का है. रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना आवश्यक रहेगा. सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से आकर्षित होंगे, जो भावनात्मक रूप से जुड़ाव देगा. रिश्ते में भरोसे की चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन संवाद से समस्याएं हल होंगी. विवाहित जीवन में मधुरता बढ़ेगी, और पारिवारिक सहयोग से खुशहाली रहेगी. ऑफिस या सोशल सर्कल में किसी से दिल लग सकता है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा लाभकारी रहेगी. कोई पुराना विवाद हल होने के योग हैं. रिश्तों में समझदारी से कदम रखने पर प्रेम में वृद्धि होगी. महीने के अंत तक संबंध मजबूत होंगे.

लकी नंबर: 6
लकी कलर: क्रीम
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि (Mithun Love Rashifal)- मिथुन राशि वालों के लिए मार्च रोमांस और नयापन लाएगा. सिंगल लोगों को किसी नए मित्र या सहकर्मी से प्रेम का एहसास होगा. आपकी चंचल प्रकृति से कभी-कभी पार्टनर असुरक्षित महसूस कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें. रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन जरूरी है. विवाहित जीवन में रोमांटिक पल मिलेंगे. महीने के मध्य में किसी पुरानी बात को लेकर तनाव आ सकता है, लेकिन धैर्य से हल होगा. किसी के साथ यात्रा या आउटिंग रोमांस बढ़ाएगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. मीठे संदेश और सरप्राइज संबंधों को बेहतर बनाएंगे. महीने के अंत में प्रेम में स्थिरता आएगी.

लकी नंबर: 5
लकी कलर: हरा
उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Kark Love Rashifal)- कर्क राशि वालों के लिए यह महीना संवेदनशील और रोमांटिक रहेगा. सिंगल जातकों के जीवन में कोई पुराना परिचित नया आकर्षण पैदा कर सकता है. रिश्तों में पारदर्शिता और समझदारी जरूरी होगी. छोटी-छोटी बातें भी दिल को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए संयम बनाए रखें. विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के हस्तक्षेप से बचना जरूरी होगा. भावनाओं में गहराई आएगी और पार्टनर के प्रति निष्ठा बढ़ेगी. किसी के साथ समय बिताना आनंददायक रहेगा. महीने के अंत में रोमांस और भावनात्मक संतोष मिलेगा.

लकी नंबर: 2
लकी कलर: सफेद
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Singh Love Rashifal)- सिंह राशि के लिए मार्च आत्मविश्वास और प्रेम में उत्साह लाएगा. आप अपने रिश्ते को नई दिशा देने के लिए सक्रिय रहेंगे. सिंगल लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आकर्षण हो सकता है. रिश्ते में ईगो टकराव से बचना जरूरी है. विवाहित जीवन में पार्टनर की सराहना रिश्ते में मधुरता लाएगी. रोमांटिक सरप्राइज रिश्ते में उत्साह बढ़ाएंगे. किसी यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम के दौरान प्रेम संबंध गहरे होंगे. महीने के अंत में कोई सुखद खबर मिल सकती है. भावनात्मक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे. रिश्तों में स्थिरता और खुशी मिलेगी.

लकी नंबर: 1
लकी कलर: सुनहरा
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि (Kanya Love Rashifal)- कन्या राशि वालों के लिए यह महीना स्पष्टता और समझ का है. सिंगल लोग किसी ऑफिस या प्रोफेशनल सर्कल में आकर्षण महसूस करेंगे. रिलेशनशिप में संवाद की कमी दूर करनी होगी. विवाहित जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. पार्टनर के साथ समय बिताना रोमांस बढ़ाएगा. भावनाओं में गहराई और जुड़ाव आएगा. महीने के मध्य में किसी पुरानी याद के कारण मन थोड़ा भावुक हो सकता है. अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखने का समय है. महीने के अंत तक प्रेम और भरोसा मजबूत होगा. खुशहाल माहौल रिश्तों में आनंद लाएगा.

लकी नंबर: 7
लकी कलर: नीला
उपाय: बुधवार को हरे फल दान करें.

तुला राशि (Tula Love Rashifal)- तुला राशि वालों के लिए मार्च महीना प्रेम और संतुलन लाने वाला रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सिंगल जातकों को सोशल मीडिया या किसी यात्रा के दौरान प्यार का प्रस्ताव मिल सकता है. रिश्ते में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है. विवाहित जीवन में मधुरता और सहयोग बढ़ेगा. किसी छोटे विवाद को तुरंत बढ़ाने की बजाय हल करने की कोशिश करें. महीने के मध्य में पार्टनर के लिए सरप्राइज तैयार करना रोमांस बढ़ाएगा. दोस्त और परिवार के सुझावों पर ध्यान दें, लेकिन अपने दिल की सुनें. महीने के अंत तक रिश्ते में नई ऊर्जा और स्थिरता आएगी. पार्टनर के साथ आपसी समझ और प्यार गहरा होगा.

लकी नंबर: 4
लकी कलर: गुलाबी
उपाय: शुक्रवार को सुगंधित फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Love Rashifal)- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना भावनाओं में गहराई और जुनून लेकर आएगा. आप अपने रिश्ते को लेकर कभी-कभी पजेसिव महसूस कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है. सिंगल लोग किसी रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे. रिलेशनशिप में ईमानदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण है. विवाहित जीवन में सहयोग और समझ से खुशहाली रहेगी. महीने के मध्य में गलतफहमियां उभर सकती हैं, लेकिन धैर्य से सब ठीक होगा. रोमांटिक पल और मीठे संवाद रिश्ते को मजबूत करेंगे. पार्टनर के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. महीने के अंत में प्रेम में स्थिरता और संतोष मिलेगा. किसी खास मौके पर सरप्राइज मिल सकता है.

लकी नंबर: 8
लकी कलर: मरून
उपाय: मंगलवार को लाल मसूर दाल दान करें.

धनु राशि (Dhanu Love Rashifal)- धनु राशि वालों के लिए मार्च रोमांचक और रोमांटिक रहेगा. सिंगल लोग यात्रा या सोशल इवेंट में प्यार मिलने की संभावना महसूस करेंगे. रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाना फायदेमंद रहेगा. विवाहित जीवन में समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है. महीने के मध्य में रोमांटिक सरप्राइज आपके रिश्ते को नया रंग देगा. किसी पुराने मतभेद को भुलाकर नया शुरुआत करना लाभकारी होगा. पार्टनर की पसंद और जरूरतों पर ध्यान दें. भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास मजबूत होगा. महीने के अंत में खुशियों भरा माहौल रहेगा. रोमांस और साथ समय बिताने से संतोष मिलेगा.

लकी नंबर: 3
लकी कलर: पीला
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि (Makar Love Rashifal)- मकर राशि वालों के लिए यह महीना गंभीरता और स्थिरता लाएगा. सिंगल जातकों को धीरे-धीरे प्रेम का एहसास होगा. रिलेशनशिप में ईमानदारी और सहयोग जरूरी रहेगा. विवाहित जीवन में समझदारी और आपसी समर्थन बढ़ेगा. महीने के मध्य में किसी पारिवारिक मुद्दे के कारण तनाव हो सकता है, लेकिन समाधान संभव है. पार्टनर के साथ समय बिताना संबंधों में मिठास लाएगा. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और भरोसा मजबूत होगा. महीने के अंत में प्रेम में स्थिरता और संतोष प्राप्त होगा. किसी विशेष अवसर पर सरप्राइज या रोमांटिक पल मिल सकते हैं. रिश्तों में सहयोग और समझ बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर: 7
लकी कलर: भूरा
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Kumbh Love Rashifal)- कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना नए अनुभव और रोमांस लेकर आएगा. सिंगल लोग किसी अनोखे व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे और भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे. रिलेशनशिप में स्वतंत्रता और भरोसा दोनों की जरूरत होगी. विवाहित जीवन में संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है. महीने के मध्य में रोमांटिक सरप्राइज या मिलन संबंधों को मजबूती देगा. पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी है. किसी यात्रा या नई गतिविधि में प्रेम का अवसर मिल सकता है. महीने के अंत तक रिश्तों में विश्वास और स्नेह बढ़ेगा. छोटे झगड़े होंगे तो उन्हें तुरंत सुलझाएं. भावनात्मक जुड़ाव और प्यार का अनुभव अधिक रहेगा.

लकी नंबर: 2
लकी कलर: आसमानी
उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को काला कंबल दान करें.

मीन राशि (Meen Love Rashifal)- मीन राशि वालों के लिए मार्च बेहद रोमांटिक और भावनात्मक रहेगा. सिंगल लोगों को सच्चा प्यार मिलने के योग हैं. रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित जीवन में खुशहाली और संतोष रहेगा. महीने के मध्य में कोई बड़ी खुशखबरी प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ाएगी. किसी पुराने संबंध को लेकर सोच-समझकर कदम उठाएं. पार्टनर के साथ समय बिताना रोमांस को नया रंग देगा. भावनात्मक समझ और धैर्य बनाए रखना जरूरी है. महीने के अंत तक रिश्तों में स्थिरता और विश्वास मजबूत होगा. प्यार और सहयोग के माध्यम से संबंधों में गहराई आएगी.

लकी नंबर: 12
लकी कलर: बैंगनी
उपाय: गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 01 Mar 2026 12:50 PM (IST)
Embed widget