Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) सोमवार, 2 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.

ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है. परिवार में किसी की तरक्की से उत्सव का माहौल बनेगा, बच्चो को उपहार देंगे. बच्चों में काफी खुशी का माहौल दिखेगा. आज पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी. घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी. राजनीतिक और सामाजिक दायरे को विस्तृत करना फायदेमंद रहेगा. आज बुजुर्गों के साथ समय बिताये, उन्हें काफी अच्छा लगेगा. परिवार में आपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने से मन उत्साह से भरा रहेगा साथ ही भविष्य की योजनायें भी शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी. आज आप मित्रों के साथ मिल कर कई मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेंगे इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है. आपके दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. घर में सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ नया सामान खरीदने का भी योग बन रहा है. आज व्यवसायिक गतिविधियां धीमी ही रहेंगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में धैर्य बनाकर ही रखना उचित है. आज नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी. आज जीवनसाथी का परिवार की देखभाल में पूरा सहयोग रहेगा. आज मानसिक शांति और सुकून के लिए कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएंगे. आज बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उनके लिए उचित रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है. आज आपकी नई जॉब के योग बन रहे हैं. किसी बात को लेकर चल रही उलझन आज खत्म होंगी. आज अपनी आर्थिक गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देंगे. खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली न रखें और न ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करेंगे. हालांकि आपके द्वारा दिए गए सुझाव से काफी हद तक रिश्ते में सुधार होगा. पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाए रखें. कोई दोस्त आपसे आर्थिक रूप से मदद मांग सकता है.

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है. आज दिनचर्या व्यवस्थित रखने से आपके कार्य समय पर हो जाएंगे. आज अध्यात्म, धर्म-कर्म में रुचि होने से पॉजिटिव बनेगी. आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. स्वस्थ रहने के लिए अपने भोजन का उचित ध्यान रखने की आवश्यकता है. आज काम पर ध्यान देना भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा. बिजनेसमैन किसी दूसरी कंपनी के साथ साझेदारी कर सकते हैं. रिश्तों में संतुलन बनाने के लिये आपको आपना व्यवहार दूसरों से अच्छा रखना चाहिए. आज किसी कठिन या रहस्यपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा.

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. किसी को दिए रुपए आपको वापस मिलेंगे. काम के सिलसिले में दोस्त का घर आना हो सकता है. आज वरिष्ठ लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. राजनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे और लाभदायक भी रहेंगे. किसी पारिवारिक सदस्य के करियर से संबंधित शुभ सूचना मिलने से खुशी मिलेगी. आज दिन भर व्यस्तता का माहौल रहेगा. आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखेंगे, तो अच्छा रहेगा. आज छात्र अपने डाउट टीचर से क्लियर करेंगे. ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं. आज काम को लेकर काफी बिजी रहेंगे. आज संदेह करने का स्वभाव आपके और परिवार के लिए समस्याएं बढ़ा सकता है. आज वक्त के अनुसार खुद में बदलाव करना जरूरी है. आज विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहन का सहयोग मिलेगा. साथ ही टीचर से सहायता लेने में संकोच न करें. आज आपकी व्यावसायिक सफलता से आपके माता पिता को खूब खुशी मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रंग: हल्का हरा

उपाय: तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं.

आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है. आपका दिन तरक्की देने वाला रहेगा. अपने आस पास की सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे. अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज उसे पाने का अनुकूल समय है. प्रॉपर्टी या घर की सुख-सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी पर ज्यादातर समय व्यतीत होगा. आज बच्चों को आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता मिल सकती है. आपको किसी काम में कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो जाएगी जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है. आज आपका काम समय पर पूरा होगा, आपका समय सुखद रहेगा. आज पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान अवश्य दें. आज अपने परिवार पर धन खर्च करेंगे. दूसरों की नजर में आपकी छवि सुधरेगी और आपसी रिश्तों में भी मजबूती आएगी. आज मेहमानों की अधिक आवाजाही से आपको अपने व्यक्तिगत काम व्यवस्थित करने में थोड़ी देरी हो सकती है. किसी बुजुर्ग की सहायता करने पर आपको अच्छा महसूस होगा. साइंस के अध्यापको का दिन आज काफी व्यस्त रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 8

शुभ रंग: मैरून

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है. जीवनसाथी को डिनर के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जायेंगे, जिससे आपसी प्रेम बढ़ेगा. आज पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलने पर आपको शांति और ऊर्जा महसूस होगी. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है, इससे आपकी सारी उलझनें दूर होंगी. पारिवारिक रिश्ते में मेल-जोल बढ़ेगा और आपसी प्रेम अधिक होगा. आज नकारात्मक सोच से बचने की जरुरत है. परिवार से माता पिता का सहयोग मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. आज किसी काम में परिवार के लोगों का साथ मिलेगा. आज आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच के साथ कामो को व्यवस्थित करते जाएंगे. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी. अगर आप प्रॉपर्टी डीलर है तो आपको आज अधिक फायदा होगा. आज आप फिजूल की बातों पर बहस करने से बचें, बेहतर होगा की आवश्यकता पड़ने पर ही बात करें मन शांत रहेगा. महिलाएं आज अपने कामों में बिजी रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रंग: नीला

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से खर्चें करें. आज अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, लेकिन सभी काम सरलता से पूरा होने से प्रसन्नता होगी. आज समाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा और पहचान भी मिलेगी. फैशन डिजाइनर को किसी कस्टमर से अच्छा लाभ होगा. किसी पुराने दोस्त से फोन पर बातचीत चलेगी, अपना व्यवहार लचीला रखें. धैर्य के साथ की गयी मेहनत का नतीजा आज आपके फेवर में आने वाला है.

भाग्यशाली अंक: 8

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है. आज कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाए रखेंगे. आज मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर भी ध्यान देंगे. बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी. आज आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा. लवमेट के लिये आज का दिन शानदार रहने वाला है. जीवनसाथी आज आपके भावनाओं की कद्र करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: गाय को गुड़ और चना खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.