Vrishchik Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: जनवरी 2026 का नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. ग्रहों की चाल इस दौरान भावनाओं को तीव्र और गहरा बना रही है, जिससे रिश्तों में छुपी हुई सच्चाइयां सामने आ सकती हैं. कुछ राशियों के लिए यह समय प्यार में नई शुरुआत का संकेत देगा, वहीं कुछ को अपने रिश्ते को बचाने और समझने के लिए धैर्य से काम लेना होगा. पुराने गिले-शिकवे दूर होने के योग बन रहे हैं, बशर्ते संवाद खुलकर किया जाए. ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार मिश्रा से जानिए 5 से 11 जनवरी 2026 तक वृश्चिक राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Saptahik Rashifal)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में जुनून, आकर्षण और भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आएगा. आप स्वभाव से ही गहराई से प्रेम करने वाले होते हैं और इस सप्ताह आपकी भावनाएं और भी तीव्र हो सकती हैं. पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और एक-दूसरे के प्रति आकर्षण मजबूत होगा. रोमांटिक पल बिताने के अवसर मिल सकते हैं, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी.

हालांकि इस दौरान शक और संदेह की भावना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में गलतफहमियां न पालें, वरना बेवजह विवाद बढ़ सकता है. किसी भी मुद्दे पर चुप रहने के बजाय खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना आपके लिए बेहतर रहेगा. संवाद ही इस सप्ताह आपके रिश्ते की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा.

शादीशुदा वृश्चिक राशि वालों को जीवनसाथी के साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. पारिवारिक जिम्मेदारियों या पुराने मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य से काम लेने पर हालात संभल जाएंगे. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और कठोर शब्दों से बचें.

जो वृश्चिक राशि के लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह चौंकाने वाला हो सकता है. अचानक किसी व्यक्ति से प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं. यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जिससे आप पहले से परिचित हों. हालांकि आगे बढ़ने से पहले सामने वाले की नीयत और अपने मन की स्थिति को जरूर परख लें. बीते रिश्तों की कड़वाहट को पीछे छोड़ना इस समय बेहद जरूरी है, तभी नया रिश्ता टिकाऊ बन पाएगा.

शुभ रंग- मैरून

उपाय- मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और रिश्तों में स्थिरता की प्रार्थना करें.