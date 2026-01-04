Tula Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: जनवरी 2026 का नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से कई अहम बदलाव लेकर आ सकता है. ग्रहों की चाल इस दौरान भावनाओं को और गहराई देगी, जिससे रिश्तों में चल रही उलझनें सुलझ सकती हैं. कई राशियों के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत देगा, जबकि कुछ लोगों को अपने रिश्ते को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. पुराने गिले-शिकवे दूर होंग और दिल की बात खुलकर कह सकते हैं. आइए ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार मिश्रा जी से जानते हैं 5 से 11 जनवरी 2026 का तुला राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Tula Saptahik Rashifal)

शादीशुदा तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुखद संकेत लेकर आ रहा है. जीवनसाथी के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे, जिससे आपसी तालमेल और समझ बढ़ेगी. घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने से रिश्ते में मजबूती आएगी. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसे शांति और समझदारी से सुलझा लेना ही बेहतर रहेगा. गुस्से या तकरार से बचें, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है.

जो तुला राशि के लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह दिलचस्प हो सकता है. किसी पुराने दोस्त या जान-पहचान वाले व्यक्ति को आप नए नजरिए से देखने लगेंगे. धीरे-धीरे भावनाएं गहराने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी करने से बचें. किसी तीसरे व्यक्ति की दखल या दूसरों की राय से प्रभावित न हों, बल्कि अपने दिल की सुनें.

इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह का उत्तरार्ध खुशियों और सुकून से भरा रह सकता है. पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार बनेगा और रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी.

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रेम संबंधों में मधुरता की कामना करें.