हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Weekly Love Horoscope 2026: तुला राशि के प्यार में आएगा मोड़, प्रेम की पाठशाला में होगी परीक्षा

Tula Weekly Love Horoscope 5-11 January 2026: नए साल का पहला सप्ताह तुला राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. जानें 5-11 जनवरी तक तुला का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: जनवरी 2026 का नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से कई अहम बदलाव लेकर आ सकता है. ग्रहों की चाल इस दौरान भावनाओं को और गहराई देगी, जिससे रिश्तों में चल रही उलझनें सुलझ सकती हैं. कई राशियों के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत देगा, जबकि कुछ लोगों को अपने रिश्ते को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. पुराने गिले-शिकवे दूर होंग और दिल की बात खुलकर कह सकते हैं. आइए ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार मिश्रा जी से जानते हैं 5 से 11 जनवरी 2026 का तुला राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Tula Saptahik Rashifal)

शादीशुदा तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुखद संकेत लेकर आ रहा है. जीवनसाथी के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे, जिससे आपसी तालमेल और समझ बढ़ेगी. घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने से रिश्ते में मजबूती आएगी. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसे शांति और समझदारी से सुलझा लेना ही बेहतर रहेगा. गुस्से या तकरार से बचें, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है.

जो तुला राशि के लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह दिलचस्प हो सकता है. किसी पुराने दोस्त या जान-पहचान वाले व्यक्ति को आप नए नजरिए से देखने लगेंगे. धीरे-धीरे भावनाएं गहराने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी करने से बचें. किसी तीसरे व्यक्ति की दखल या दूसरों की राय से प्रभावित न हों, बल्कि अपने दिल की सुनें.

इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह का उत्तरार्ध खुशियों और सुकून से भरा रह सकता है. पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार बनेगा और रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी.

शुभ रंग- क्रीम
उपाय- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रेम संबंधों में मधुरता की कामना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 04 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Tula Saptahik Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Libra Weekly Love Horoscope 2026
